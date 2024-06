Pourquoi j'ai démissionné en tant que bibliothécaire scolaire

Peu de temps avant de quitter mon poste de bibliothécaire l’année dernière, j’ai assisté à un webinaire sur le sujet de la censure organisé par la School Library Association (SLA). J’espérais une discussion robuste sur la censure sous tous ses angles, mais il y avait une dissonance cognitive notable de la part des hôtes. Une grande partie de leur attention était portée sur les conflits de censure de livres en cours dans les bibliothèques scolaires américaines, où les parents et les autorités qui contestaient les livres étaient implicitement présentés comme des conservateurs de la droite chrétienne. Les parents laïques, réticents à exposer leurs enfants à la théorie du genre ou de la race critique, étaient commodément regroupés avec les évangéliques essayant de purger Judy Blume et Harry Potter des étagères des bibliothèques. Ce même webinaire conseillait également discrètement aux bibliothécaires comment justifier pourquoi ils pourraient avoir choisi de ‘désherber’ (retirer) certains livres : par exemple, on nous a dit qu’établir une politique de bibliothèque (non officielle) est un bon moyen de se prémunir contre les opposants.

Quelque chose qui m’a frappé lors de cette réunion était la démographie des bibliothécaires scolaires modernes, quelque chose que j’ai également observé lors de la conférence annuelle 2023 de l’Institut royal des bibliothécaires et des professionnels de l’information (CILIP). La plupart étaient des femmes jeunes et progressistes, et peut-être que cela a du sens : considérez le mélange unique de pouvoir et de soin que représente la bibliothéconomie ; surtout dans une bibliothèque scolaire, où vous êtes vénéré en tant que façonneur des esprits innocents, un ambassadeur de la gentillesse et de la tolérance autant que de la littératie. Les bibliothécaires ne rédigent peut-être pas les livres, mais c’est à eux (nous) de décider quels livres afficher et promouvoir, quels auteurs inviter à donner des conférences, et — presque aussi important — qui et quoi ne pas mettre en avant.

Un autre facteur, peut-être peu surprenant, dans l’essor de la bibliothéconomie militante est les médias sociaux. La plupart des écoles et des bibliothèques publiques ont des comptes X ou TikTok (‘Bibliothécaires de TikTok‘ a posté près de 40 millions de fois). Une partie essentielle du travail d’un bibliothécaire scolaire est désormais la communication en ligne pour montrer que la lecture n’est pas seulement une compétence de vie cruciale mais aussi ‘cool’. Je ne suis pas opposé à cela : l’une de mes parties préférées du travail était de concevoir des présentations de livres et des fresques attrayantes pour mettre en valeur la diversité de la collection de la bibliothèque. Cependant, l’une des meilleures façons de devenir tendance est de s’accrocher aux hashtags viraux et, étant donné que chaque autre jour est le jour de la sensibilisation à quelque chose ou le jour de ‘visibilité’ de quelqu’un, les parties de la collection exposées finissent par être fortement imprégnées de DEI et LGBTQIA+. L’image désuète du bibliothécaire en tant que personne âgée, sévère, technophobe, portant un cardigan a changé de façon spectaculaire — les cardigans existent toujours, sauf qu’ils sont maintenant ornés de badges de pronoms et de slogans progressistes. Et comme avec les tendances inquiétantes dans l’édition pour enfants, rien de tout cela n’est considéré comme radical, c’est simplement la nouvelle norme.

Le revers de la médaille des contenus douteux destinés aux enfants est le contenu qui leur est caché. Il y a à peine 20 ans, un bibliothécaire modèle s’efforçait d’une neutralité politique absolue. Leur rôle était de garantir la fourniture efficace et complète des informations que les membres du public voulaient consulter, et non de les juger. Le guide de liberté intellectuelle de 2005 publié par le CILIP l’a clairement indiqué : ‘[Les œuvres] ne doivent pas être exclues pour des raisons morales, politiques, religieuses, raciales ou de genre, pour satisfaire les exigences d’intérêts sectoriels.’

En revanche, un guide du CILIP publié en septembre 2023 sur la création de bibliothèques publiques ‘sûres et inclusives’ est nettement moins catégorique dans son ton. Il est question de protéger les gens contre (non défini) ‘discours de haine’ et ‘désinformation’ ainsi que des bibliothécaires ‘travaillant dans un contexte d’une société fortement polarisée’. Avec toute la bonne volonté du monde, de telles directives nébuleuses ont donné le feu vert aux bibliothécaires ayant des agendas pour agir sur des biais avec des justifications fragiles.

De toute évidence, beaucoup le font. L’année dernière seulement, il a été révélé que les bibliothèques publiques d’une région du conseil du Yorkshire de l’Ouest avaient mis sur liste noire un certain nombre de livres ‘critiques du genre’, dont Material Girls de Kathleen Stock, et les cachaient dans des réserves (ils ont ensuite été réintégrés dans les rayons mais interdits d’être ‘promus’ sur les présentoirs). Dans certaines parties de l’Amérique, la guerre contre la liberté intellectuelle a progressé du bureau d’accueil au catalogue, où des avertissements de contenu et des étiquettes de sujet profondément biaisées sont ajoutés aux bases de données, rendant plus difficile pour les citoyens d’accéder à des ressources qui ne passent pas le test de l’orthodoxie progressiste. Comme pour de nombreuses tendances culturelles, c’est une aberration censurante qui pourrait facilement se propager au Royaume-Uni.