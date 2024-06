Dans The Kindly Ones, la représentation romancée par Anthony Powell de la Grande-Bretagne de la fin des années trente, la guerre imminente apparaît comme un spectre ‘se matérialisant maintenant au ralenti’, une ‘forme menaçante et imposante de plus en plus haute, de densité de plus en plus épaisse’. L’ambiance de l’époque, écrasante par son intensité, était une où ‘la crise était incessante, le cataclysme ne tardant pas à venir’. Il est difficile de ne pas éprouver de l’empathie pour le héros détaché de Powell, bientôt emporté par la convulsion du monde.

Après tout, le souvenir de Powell des images d’actualités de l’époque — des ‘plans rapprochés de démagogues trapus, fumants, gesticulants, piétinant; des océans de bras levés; des hommes casqués en acier marchant en colonne; des véhicules blindés roulant sur le pavé de larges boulevards’ — pourrait être une description de la première diffusion électorale du Parti conservateur. L’offre du CCHQ ressemble à de la propagande gouvernementale tirée de Children of Men : sur des images de missiles tirant et d’un char chinois paradant dans un boulevard, on nous assure que la survie de notre nation ne repose que sur le Parti conservateur de Sunak. Les électeurs, semble-t-il, ne partagent pas cette conclusion.

Comme l’a révélé le sondage exclusif de UnHerd de cette semaine, 54 % des électeurs croient que la Grande-Bretagne sera en guerre dans les cinq prochaines années. Si l’opinion majoritaire des répondants au sondage est correcte, la Grande-Bretagne est sur le point d’élire un Premier ministre en temps de guerre, et a choisi à contrecœur Starmer. Face à un choix entre Starmer et le prochain comploteur conservateur à prendre le pouvoir, cette décision n’est pas déraisonnable. Pourtant, dans une élection générale motivée par l’apathie des électeurs, le désenchantement et une insatisfaction généralisée, l’une des étranges lacunes jusqu’à présent a été l’absence de toute discussion sérieuse sur la politique étrangère britannique. L’élection se déroule à l’ombre d’un ordre international volatile, et pourtant les guerres dans lesquelles la Grande-Bretagne s’est trouvée impliquée ont été sublimées, dans le discours de campagne, en préoccupations domestiques paroissiales.