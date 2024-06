« Lorsque vous pariez, la capacité de réflexion rationnelle disparaît, explique Ryan Cowley. Mais après de lourdes pertes, vous ressentez ce sentiment écrasant de culpabilité. » À son niveau le plus bas, le trentenaire perdait presque 4 000 livres par jour, même s’il devenait doué pour cacher son problème à sa famille : « Je commençais par le football sud-américain, puis je passais à la NFL, et bien sûr, il y avait toujours les courses de chevaux et les machines à sous en ligne. » Une fois, il a dilapidé son salaire entier le jour de paie, puis a annulé et détruit ses cartes bancaires et a prétendu que son portefeuille avait été volé. Il avait besoin d’une excuse pour ne pas payer à sa mère le loyer et la pension qu’elle attendait.

Au-delà de la chimie cérébrale brute, il existe des preuves que les jeunes, comme Cowley, sont particulièrement vulnérables aux troubles liés au jeux d’argent. Comme l’explique le Dr Marc Potenza, directeur du Centre d’excellence en recherche sur le jeu d’argent de l’université Yale, le cortex préfrontal ne mûrit pleinement que vers l’âge de 24 ans. Il suggère que, surtout pour les jeunes hommes, cela les rend moins capables de différer la gratification et de contrôler leur impulsivité — les laissant finalement ouverts aux produits hautement addictifs développés par les sociétés de jeu.

Ces produits, quant à eux, sont rendus beaucoup plus dangereux par leur nature numérique. Prenez comme exemple Cowley, dont le problème de jeu a commencé il y a environ 12 ans, et a coïncidé avec l’arrivée des smartphones et des applications de paris à la fin de son adolescence. Soudain, il avait non seulement un casino dans sa poche, mais aussi le pouvoir de parier sur n’importe quoi, n’importe où. Il n’était pas seul. Comme l’a révélé une enquête publiée par le Young Gamers and Gamblers Education Trust (YGAM) en mars 2024, près de 46 % des étudiants jouent plus qu’ils ne peuvent se permettre, attirés par des promesses de paris gratuits et d’argent rapide.

Âgé de 23 ans, Robert* lutte contre une addiction au jeu depuis cinq ans. Ses problèmes ont commencé alors qu’il était encore étudiant, lorsque les paris se sont entremêlés avec le visionnage de sport entre amis. Les voir célébrer occasionnellement des gains sur leur téléphone l’a attiré — et bientôt Robert perdait de plus en plus. Lorsque les parents de Robert lui ont confié une somme importante de l’héritage de son grand-père, ils ignoraient son problème. Mais Robert a parié 15,000 £ en seulement quelques jours. « J’ai presque tout perdu, avoue-t-il. Je n’ai toujours pas eu le courage de le dire à mes parents. »

Le problème s’aggrave lorsque les sociétés de jeu utilisent l’immense pouvoir des systèmes en ligne à leur avantage. Si vous avez une plateforme de jeu sur votre téléphone, vous avez peut-être remarqué à quelle fréquence vous devez télécharger la dernière version de l’application. Pour Bradshaw, c’est une indication de la rapidité avec laquelle les opérateurs de paris font évoluer leurs techniques de collecte de données ‘pour mieux vous connaître’.

« Dans les trois mois suivant votre inscription à une application de paris, explique-t-il, ils auront collecté 90 points de données clés, bien au-delà de ce que votre équipe préférée est, ou de l’heure à laquelle vous aimez parier. Ils sauront exactement quelles offres vous proposer, toutes conçues pour vous faire sentir vraiment intelligent — trop intelligent pour manquer cette excellente opportunité. Et ils continuent d’attirer votre attention avec des produits incroyablement addictifs. »