Les attaques de Mannheim révèlent l'impuissance de l'Europe

Les plus cyniques d’entre nous ont tendance à affirmer qu’elles se produisent parce que personne ne se soucie vraiment. Mais c’est une pensée paresseuse. Ce ne sont pas tous ces politiciens des monstres irresponsables, aussi gratifiant que cela puisse paraître de le dire.

Alors pourquoi semblent-ils ne rien faire? Une partie de la réponse – une partie significative de la réponse – réside dans l’ensemble de politiques et d’hypothèses que tous les pays européens traditionnels ont inscrites dans leurs règles concernant l’immigration.

La première concerne les traités. Ces gouvernements sont signataires de traités internationaux qui les laissent involontairement sans autre choix que de laisser leurs frontières sans protection et de permettre aux migrants indésirables de rester en place. La Convention de Genève sur les réfugiés. La Cour européenne des droits de l’homme. Tant que ceux-ci sont en place, les gouvernements nationaux ne peuvent pas faire grand-chose pour empêcher les islamistes d’entrer – même s’ils le voulaient.

La deuxième concerne les constitutions. Les nations occidentales respectent des lois constitutionnelles qui les laissent sans autre alternative que de permettre aux islamistes de recruter des agents et d’établir des réseaux, des mosquées, des écoles et des associations consacrées à la propagation de l’islam politique. Encore une fois, il n’y a rien qu’ils puissent faire, car l’islam n’est pas spécifiquement ciblé dans leur constitution comme une cause de préoccupation singulière. Si c’était le cas, les avocats de ces institutions intenteraient un procès, en disant qu’il est illégal de traiter l’islam différemment. Et, exaspérant, dans le système actuel, ils auraient raison.

La troisième concerne les perceptions. Nos gouvernements supposent que quiconque – citoyen ou organisation; journaliste, politicien ou universitaire – critique la manière dont le gouvernement gère l’islamisme est un bigot dangereux qui doit être réduit au silence. Peut-être de telles attitudes étaient-elles pardonnable il y a un demi-siècle, mais il est assez évident maintenant qu’il n’y a rien de bigote à craindre l’islamisme. Les islamistes le rendent de plus en plus clair. Néanmoins, ce n’est pas comme si aucun être humain n’était immunisé contre les effets de la chambre d’écho. Les élites nagent dans un environnement où tout le monde croit que le racisme sous-tend l’opposition aux frontières ouvertes. Cela est particulièrement vrai des élites allemandes, qui sont toujours tellement concentrées sur l’arrêt de la résurgence du nazisme qu’elles le voient partout, et sont aveugles à toute autre menace.

Ce que cela signifie, c’est qu’en l’absence d’un changement sismique, il y a en réalité très peu de choses qui peuvent facilement être faites concernant les deux premiers problèmes. Même s’il le voulait, le Chancelier d’Allemagne n’a pas l’autorité pour changer la loi fondamentale de l’Allemagne, encore moins un mandat électoral. Et bien que le Bundestag puisse à peu près sortir l’Allemagne de certains de ses traités internationaux, car ces traités sous-tendent les relations internationales de l’Allemagne, ils sous-tendent le commerce dont son économie a besoin pour survivre.