Pourtant, la situation est-elle aussi prometteuse que le prétendent Medvedev et ses semblables ? Malgré les succès de l’extrême droite européenne, il est difficile d’imaginer que 2024 sera un tournant majeur dans les relations de Moscou avec l’Europe, ou que l’ancienne garde de l’Union européenne est à genoux. En effet, il se pourrait que les élections de 2024 voient l’émergence d’un nouveau pacte entre le centre-droit et la gauche qui pourrait incliner à la fois la Moldavie et l’Ukraine — chacune étant une partie traditionnelle de la sphère d’influence imaginée de la Russie — encore plus vers Bruxelles.

Malgré les gros titres sur les succès de l’extrême droite, les politiciens les plus ouvertement pro-russes ont eu du mal aux élections. La députée européenne pro-russe de Lettonie, Tatjana Ždanoka, qui a annoncé sa ‘retraite’ en février après que des allégations d’espionnage pour la Russie aient été rendues publiques, a vu son parti échouer à regagner son unique siège. Des gauchistes pro-russes vocaux comme la Dublinoise Clare Daly, soutenue publiquement par des célébrités libérales dont Susan Sarandon, ont également quitté Strasbourg. Les électeurs sont peut-être en colère contre l’immigration et l’intransigeance politique de Bruxelles, mais ils ne sont pas prêts à embrasser Moscou.

Pendant ce temps, tout continue normalement dans les couloirs du pouvoir en Europe. Le Parti populaire européen (PPE) — qui regroupe tous les poids lourds habituels et continue de soutenir Ursula von der Leyen en tant que présidente de la Commission européenne — reste le plus grand bloc au Parlement. Aucun de ses membres n’est pro-russe, et rien n’indique que leur point de vue sur le soutien à l’Ukraine, encore moins sur le retrait des pays baltes et des anciens pays communistes d’Europe de l’Est, est sur le point de changer. En effet, une Pologne ressuscitée dirige un groupe de pays européens déterminés à affronter Poutine, quoi qu’il arrive.

Derrière le PPE, un groupe de partis de droite amèrement divisé se dispute la deuxième place, dont seule une minorité est ouvertement pro-russe. Le bloc le plus pro-Moscou, le groupe Identité et Démocratie (ID), n’a obtenu que neuf sièges aux élections. Mais au cours des deux dernières années, le groupe a été déchiré par des luttes internes et des changements d’allégeance alors que des membres comme le Parti des Finlandais, nationalistes durs, ont renforcé leur soutien à l’Ukraine et ont choisi de partir. Malgré des flirts avec des positions pro-russes, l’extrême droite en Italie et en France reste pro-ukrainienne. Les questions cruciales pour la droite, même ceux plus sympathiques à Moscou, concernent l’économie, la migration et les valeurs — et non pas donner au Kremlin une grande victoire stratégique.

Il est plus probable qu’un bloc de centre-gauche conclura un accord avec le PPE pour offrir à la Moldavie et à l’Ukraine de nouvelles voies d’intégration, et éventuellement une voie vers l’adhésion. Même si Medvedev déclare haut et fort l’avènement d’un monde multipolaire dirigé par la Russie, les anciens sujets de la Russie se dirigent rapidement dans la direction opposée, vers une Europe prête à les accueillir — et qui injecte de grandes quantités d’argent et d’armes en Ukraine.