On pourrait penser que de telles déclarations, associées aux exercices de la Russie impliquant des armes nucléaires tactiques, donneraient au moins matière à réflexion aux dirigeants occidentaux, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis — surtout à la lumière de la présence renforcée de la Russie juste au large des côtes américaines. Pourtant, il est devenu courant dans les cercles occidentaux de rejeter les menaces nucléaires de la Russie comme de simples ruses. « Il est temps de mettre Poutine au défi », a déclaré l’ancien député républicain Adam Kinzinger dans un article de CNN le mois dernier. Pendant ce temps, le général à la retraite Philip Breedlove, l’ancien ambassadeur Michael McFaul, le professeur de Stanford Francis Fukuyama et des dizaines d’anciens responsables américains ont écrit dans une lettre à la Maison-Blanche que les menaces de la Russie étaient ‘manifestement vides’ — et que les États-Unis devraient simplement les ignorer.

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a minimisé l’avertissement de Poutine, déclarant que ‘ce n’est rien de nouveau’. L’argument est que puisque la Russie n’a pas répondu aux provocations américaines par le passé, l’OTAN peut continuer à franchir les ‘lignes rouges’ de la Russie sans conséquences. Mais cela néglige quelque chose d’important. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles Poutine a jusqu’à présent évité d’utiliser des armes nucléaires et, en général, de répondre à l’escalade occidentale de manière similaire : après tout, si Poutine avait choisi de répondre de manière plus agressive aux provocations occidentales, il aurait offert à l’OTAN la justification d’entrer directement dans le conflit, avec des conséquences potentiellement inimaginables. Au lieu de cela, Poutine a opté pour une guerre d’usure de basse intensité dans laquelle la Russie avait clairement l’avantage, compte tenu de son avantage en effectifs et de sa capacité à produire plus d’artillerie et de munitions que l’Ukraine et l’Occident réunis — la raison pour laquelle la Russie est en train de gagner la guerre.

Cependant, cela ne signifie pas que Poutine bluffe cette fois-ci. Au contraire, les évolutions dans la rhétorique, les capacités et l’attitude sous-tendant les menaces nucléaires russes — la plus grande emphase sur les armes nucléaires tactiques dans la planification militaire et une baisse apparente des barrières à leur utilisation — ‘indiquent que Moscou travaille lentement mais sûrement à saper la stabilité stratégique et à accroître la crédibilité de ses menaces’, comme l’a récemment écrit Giles David Arceneaux, un collègue de l’Académie de l’armée de l’air des États-Unis. Le risque d’escalade nucléaire est faible mais ‘très réel’, a-t-il ajouté. En effet, dans la mesure où la retenue relative de la Russie face à l’escalade occidentale continue d’être interprétée par l’OTAN comme un signe qu’elle peut continuer à escalader en toute impunité, il semble raisonnable de supposer qu’à un moment donné, la Russie pourrait être contrainte d’agir pour rétablir la crédibilité de la dissuasion.

Alors, pourquoi les dirigeants occidentaux écartent-ils avec tant d’assurance la possibilité d’une escalade nucléaire ? Une explication possible est que les dirigeants occidentaux actuels manquent tout simplement de la sophistication intellectuelle, stratégique et morale qui caractérisait les décideurs politiques pendant la guerre froide. À l’époque, on comprenait que tout scénario impliquant une possibilité que l’autre partie utilise des armes nucléaires devait être évité à tout prix — et que, par conséquent, en ce qui concerne les armes nucléaires, on ne bluffe pas et on ne suppose pas que l’autre partie bluffe.

Le leadership occidental d’aujourd’hui, caractérisé par un mélange volatile et changeant d’ignorance, d’arrogance, de nihilisme moral et de désespoir, semble avoir oublié ces principes de base. Et associé à l’obsession des élites occidentales de maintenir un ordre hégémonique qui n’existe plus, cela a entraîné un tel détachement de la réalité que certains continuent d’argumenter que l’Occident doit ‘endosser de manière univoque les objectifs de guerre de l’Ukraine’, y compris ‘la reconstitution territoriale totale aux frontières de la nation en 1991’ — un scénario qui entraînerait presque certainement le recours de la Russie à des armes nucléaires tactiques. C’est presque comme si de tels analystes essayaient délibérément de provoquer Poutine à faire cela — peut-être en croyant que cela transformerait la Russie en un État paria et aboutirait à une victoire géopolitique pour l’Occident.

De telles considérations ont probablement influencé la réticence de la Russie à entreprendre une telle action. Mais face à l’escalade constante de l’Occident, combien de temps Poutine pourra-t-il résister aux appels croissants en faveur d’une réponse ferme émanant des factions les plus belliqueuses des cercles de politique étrangère de la Russie ? Un membre senior d’un groupe de réflexion influent russe, par exemple, a récemment suggéré que Moscou envisage une explosion nucléaire ‘démonstrative’ pour intimider l’Occident et l’empêcher de permettre à l’Ukraine d’utiliser ses armes contre des cibles à l’intérieur de la Russie. « Pour confirmer la gravité des intentions de la Russie et convaincre nos adversaires de la volonté de Moscou d’escalader, il vaut la peine de considérer une explosion nucléaire démonstrative (c’est-à-dire non combattante) », a écrit son directeur Dmitry Suslov dans le magazine économique Profil.