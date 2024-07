Ben, nous deux n’avons plus besoin de chercher.

Nous avons trouvé ce que nous cherchions.

Avec un ami bien à moi

Je ne serai jamais seul

Et toi, mon ami, tu verras

Tu trouveras un ami en moi.

En ce qui concerne les chansons sur l’amitié, celle qui a été le premier numéro un aux États-Unis de Michael Jackson, Ben (1972), est l’une des plus connues et des plus sentimentales. Mais contrairement à d’autres du genre — comme Lean On Me de Bill Withers (1972) ou With a Little Help from My Friends des Beatles (1967) — la différence clé est que le sujet n’est pas humain. Ben est un rat.

Que cette chanson mièvre sur un garçon et son rongeur de compagnie ait pu catalyser la carrière de l’une des plus grandes stars de la pop de tous les temps n’est que l’un des aspects étranges de cette histoire. L’inspiration de la chanson peut être directement attribuée à un marchand de graines de Belfast et activiste du CND appelé Stephen Gilbert qui, en 1968, a publié le roman Ratman’s Notebooks sur un homme qui entraîne des rats à se venger de ses ennemis. Lorsque cela a été filmé en 1971 sous le titre Willard, la réédition de la version poche du roman s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires. Et c’est pour le sequel, Ben, en 1972 que Michael Jackson a écrit cette chanson thème.