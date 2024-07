C’est en l’honneur de cette mission que les dirigeants de l’UE ont tenu un dîner ‘informel’ à Bruxelles hier soir. Au milieu de briefings frénétiques et de contre-briefings, les discussions ont largement porté sur la présidence de la Commission — le poste le plus puissant et le plus convoité de l’UE. Et même s’ils n’ont pas réussi à trouver un accord pour les trois postes, la réélection de von der Leyen semble plus que probable.

Pour l’instant, l’Allemagne et la France ne l’ont pas formellement soutenue, mais tout indique qu’Olaf Scholz et Emmanuel Macron — confrontés à un soutien national record en baisse et à des gains massifs de l’AfD et du Rassemblement National — parient sur un deuxième mandat de von der Leyen comme moyen de sécuriser un allié ‘anti-populiste’ à Bruxelles. « Nous construirons un bastion ensemble contre les extrêmes de gauche et de droite », a déclaré von der Leyen après les élections — quelque chose dont Scholz et Macron ont désespérément besoin.

C’est probablement pourquoi Scholz a déclaré que ‘tout indique qu’Ursula von der Leyen pourra servir un deuxième mandat’, et pourquoi même Macron, qui avait flirté auparavant avec l’idée de la remplacer par l’ancien Premier ministre italien et président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, semble s’être aligné. « Je pense que les choses peuvent évoluer assez rapidement », a-t-il remarqué avec finesse avant le sommet d’hier soir.

C’était, s’il en fallait, un rappel que l’UE ne devrait pas simplement être vue comme une autorité supranationale qui empiète sur l’autonomie des États-nations (bien que ce soit aussi le cas, bien sûr), mais aussi comme une institution que les autorités nationales pro-establishment peuvent, si nécessaire, déployer contre leurs propres adversaires ‘populistes’ — et contre leurs propres électeurs. La France en est un exemple. Dès que Macron a annoncé des élections anticipées en réponse à la victoire écrasante de Le Pen la semaine dernière, l’écart entre les coûts d’emprunt des gouvernements français et allemands a immédiatement augmenté au plus haut niveau depuis des années. Cela pourrait être vu comme une réaction ‘naturelle’ des marchés financiers à la perspective d’une majorité ‘populiste’ arrivant au pouvoir en France — et c’est certainement ainsi que beaucoup de médias le présentent. Mais cela ignore le fait que, finalement, l’écart est déterminé par la banque centrale — dans le cas de l’UE, la BCE — qui a toujours le pouvoir de faire baisser les taux d’intérêt en intervenant sur les marchés obligataires souverains. Les marchés n’ont de pouvoir sur les États que dans la mesure où la banque centrale refuse d’agir.