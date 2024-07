Il y a un élément de classe clair dans les préférences physiques au sein de l’hétérosexualité : le bodybuilder bronzé aux dents blanches éclatantes de Love Island et les roublards élancés et princiers de Made in Chelsea ne sont que le début. Sur Hinge, ces deux tribus s’assurent de remplir leurs profils de signes de classe. L’un porte un t-shirt Stüssy, la banane en bandoulière et une ceinture Gucci scintillant sous les lumières disco de sa boîte de nuit locale. L’autre arbore un gilet Schoffel (logo visible), des vêtements de ski (lors d’un apéro en haut d’une montagne) et, si vous avez vraiment de la chance, une photo de vacances exotique (Kenya ou Sri Lanka) incluant des femmes en pantalons en lin vaporeux. La silhouette dans ce contexte, devient un autre de ces signes distinctifs, car la musculature trapue et la décontraction nonchalante sont liées dans le subconscient culturel à des idées anciennes de travail et de loisirs.

Alors que le Rat Boy Summer n’est que la dernière incarnation de cela, une caractéristique distinctive est sa féminisation : ce concept montre comment le charme masculin se rapporte, pour la première fois, au regard féminin, que ce soit d’une façon espiègle ou étrange. Aucun homme hétéro ne se décrit comme ‘garçon’, encore moins comme ‘Sexy Rat Boy’ : l’absurdité joyeuse de la soirée pyjama, la solidarité frivole des toilettes de la boîte de nuit, s’est glissée dans le langage public. Les signes principalement masculins de la compétitivité sexuelle ont pour le moment été relégués au second plan (comme le comportement alpha, le côté agressif, le côté coureur de jupons) et ont été remplacés par des fantasmes affectés qui jettent un regard en coin sur la masculinité et font, pour la durée d’un été, légèreté de tout cela.

Pensez aux innombrables catégories dans lesquelles les femmes ont toujours été regroupées. ‘La fille d’à côté’, ‘la femme fatale’ et ‘la femme carriériste’ ont beaucoup influencé la façon dont les femmes se perçoivent. Par exemple, je ne peux pas mettre un cardigan ou quoi que ce soit qui fasse vaguement ‘fille d’à côté’ sans penser instantanément à Bridget Jones). ‘Sportif’ et ‘intello’ seraient les seuls stéréotypes comparables pour les hommes, mais ils sont spécifiquement américains et ne concernent pas le sexe. Le Rat Boy Summer signale que les hommes peuvent désormais être poussés dans de telles catégories, alors que certains coins de la culture en ligne (TikTok en particulier) sont de plus en plus dominés par les jeunes femmes racontant leurs histoires de rendez-vous. Il ne s’agit pas d’en faire une force libératrice — ce serait ridicule — mais suggère, en quelque sorte, que le pouvoir d’Internet est inévitable pour tout le monde, par exemple lorsqu’il touche quelque chose d’aussi historiquement impénétrable que le regard masculin.

Le Rat Boy Summer fait également partie d’un projet plus large de donner un sens au chaos de la personnalité. Le timing est important ici : les goûts féminins semblent privilégier les hommes non menaçants à un moment où l’harmonie entre les sexes a atteint un niveau très bas. Alors que certaines femmes préfèrent certainement encore les apollons, il se peut que les types moins virils — ou ‘ectomorphes’ — soient associés à des qualités ‘féminines’ vertueuses telles que la sensibilité et l’ouverture d’esprit (c’est, cela va sans dire, une équivalence fausse). J’ai toujours trouvé profondément rebutant l’instinct ‘protecteur’ des gars costauds. Il y a quelque chose de performatif dans leur côté alpha, dans le ‘Ne t’inquiète pas chérie, je vais lui faire sa fête ». Un éclat dans le regard est infiniment plus séduisant que l’agression virile. Bien sûr, assimiler les poignets fins et les jolis visages à quelqu’un étant ‘gentil avec les femmes’ est, comme je l’ai appris, une erreur.

Alors, qu’en pensent les hommes eux-mêmes ? En 2021, Bony to Beastly, un site de musculation, a mené une enquête auprès de 423 femmes hétérosexuelles, leur montrant quatre ‘types de corps’ masculins — allant de, vous l’avez deviné, ‘maigre’ à ‘très costaud’. Malgré le fait que l’objectif principal du site est de présenter les ‘vertus’ d’être vraiment musclé, le type le plus attirant, selon l’enquête, était ‘athlétique’ — un physique de joueur de tennis et le deuxième plus maigre, sans preuve de prise de stéroïdes ou de consommation obsessionnelle de blanc de poulet. 51 % des femmes ont choisi cette option, tandis que 43 % ont opté pour ‘fort’, un homme modérément musclé.

L’enquête se poursuit ensuite en interrogeant les répondantes sur leurs préférences en matière de minceur, la taille du cou, la ‘silhouette en V’ (peu importe ce que c’est). La conclusion ? « Elles [les femmes] préfèrent les hommes qui sont en bien meilleure forme que la moyenne mais pas aussi fins et forts que la plupart des hommes aimeraient l’être. Certainement pas aussi musclés que la plupart des bodybuilders. Pensez plutôt aux corps des joueurs de football, des joueurs de rugby et des artistes martiaux mixtes. »