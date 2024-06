L'Amérique est en train de se transformer en France révolutionnaire

Dans le monde réel, la manière de combattre les effets paralysants du biais de normalité est par la formation et la préparation. Si les gens font des exercices d’incendie avant qu’un incendie n’éclate, ils sont beaucoup plus susceptibles de pouvoir agir rapidement ; le cerveau peut simplement agir sur ce qu’il sait déjà. De même, tirer des leçons de l’histoire est un moyen sûr de prévenir le biais de normalité. Le seul problème est que peu de gens reconnaissent cela : la plupart des gens pensent que l’histoire n’a rien à nous apprendre sur le monde moderne.

Un des problèmes les plus dangereux dans l’Ouest aujourd’hui est sa vulnérabilité au biais de normalité : l’assomption que rien ne se passera jamais, que tout se passera bien, et qu’il n’y a vraiment rien à craindre. En termes simples, cette prédisposition est le produit de nos cerveaux qui ne peuvent pas suivre le rythme des événements. Nous n’avons qu’une capacité cérébrale limitée à consacrer à un moment donné, donc si des choses inattendues se produisent trop rapidement, de nombreux humains ont tendance à simplement se figer. Même lorsque l’eau s’infiltrait lentement dans le Titanic, les passagers se promenaient encore, incertains de ce que tout cela signifiait.

Commençons par la situation intérieure et politique. La France à la fin du XVIIIe siècle était amèrement inégalitaire. L’inégalité économique coexistait avec l’inégalité sociale — le vieux système féodal commençait à frotter contre les réalités de l’économie moderne naissante — et le système politique lui-même avait essentiellement cessé de fonctionner. Tout le monde savait que des réformes étaient grandement nécessaires, mais adopter une législation concrète était impossible. Les intérêts particuliers avaient la capacité de mettre leur veto sur chaque changement, aussi nécessaire soit-il, et à l’approche de 1789, un blocage politique total est devenu la norme. La Révolution française n’a pas eu lieu parce qu’elle était inévitable, mais parce que le système politique s’est révélé totalement incapable de remédier à ses lacunes.

Cela vous semble-t-il un peu familier ? Cela devrait, car c’est précisément la situation aux États-Unis en ce moment. Un système politique inégalitaire s’est essentiellement figé et a cessé de fonctionner, et se dirige maintenant vers une élection entre le président le plus impopulaire de l’histoire moderne et le président suivant le plus impopulaire de l’histoire moderne. L’un de ces hommes est clairement en train de décliner rapidement, sujet à des bafouillements ou à des oublis de lieu ; l’autre vient de devenir le premier président à être reconnu coupable d’un crime. Tout comme en France dans les années 1780, la violence, les protestations et le désenchantement semblent être la conclusion la plus probable.

Mais comment se porte l’économie ? La France en 1789 était célèbre pour sa faillite ; en fait, la faillite de la Couronne française était la cause immédiate de toute la révolution. Elle avait emprunté massivement pour financer des guerres étrangères et des dépenses intérieures, et avant longtemps, elle devait emprunter encore plus d’argent pour rembourser les intérêts de sa dette ancienne, seulement pour emprunter encore plus pour payer ces prêts, et ainsi de suite. Finalement, la France ne put plus emprunter, et la crise commença sérieusement.