Le gouvernement de Tony Blair avait ses propres problèmes d’image, et l’enquête sur les pots-de-vin signifiait que Blair lui-même est devenu le premier Premier ministre à être interrogé par la police. Mais rien de tout cela n’était très amusant. Et New Labour a eu de la chance. Le plus grand scandale sous sa surveillance était celui des dépenses des députés, et tous les exemples les plus colorés venaient des Conservateurs : l’entretien de la chaudière de la piscine de Michael Ancram, le nettoyage du fossé de Douglas Hogg, la cabane à canards de Sir Peter Viggers. John Prescott a fait de son mieux, avec des poutres de style Tudor et en faisant réparer un siège de toilette non pas une mais deux fois, mais malgré cela, et malgré le fait que six députés travaillistes aient été reconnus coupables de diverses accusations de fraude et de fausse comptabilité – cinq ont été emprisonnés – le mieux que les Conservateurs pouvaient espérer était une attitude publique de ‘à bas leurs cabanes à canards’.

Alors comment le Parlement conservateur le plus récent se compare-t-il à son prédécesseur peu illustre ? Pas très bien en réalité. Tout est devenu un peu trop sérieux.

Les malversations financières et autres ont continué. Les députés continuent, avec une facilité déprimante, de tomber dans le piège du journaliste infiltré offrant de l’argent. Mais d’une manière ou d’une autre, les conséquences politiques n’étaient pas aussi graves qu’auparavant. Sous New Labour, Peter Mandelson était revenu de deux démissions, ce qui semblait scandaleux, mais maintenant cela valait à peine la peine de vider son bureau : Suella Braverman a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur, et est revenue au même poste une semaine plus tard, grâce au prochain Premier ministre sur la liste.

Il y a eu des moments joyeux, bien sûr. Il y avait William Wragg, piégé via l’application de rencontres Grindr – et donnant ensuite les numéros de contact du fraudeur à ses collègues. Il y avait Neil Parish regardant de la pornographie sur son téléphone à la Chambre des communes, et expliquant que ‘c’étaient des tracteurs que je regardais’. Il y avait Mark Menzies, le dernier du Parlement à perdre le soutien de son parti, suite à des allégations selon lesquelles il aurait été enfermé dans un appartement par ‘de mauvaises personnes’ et aurait besoin d’argent.Et puis il y avait le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. En 2021, des images de vidéosurveillance ont émergé le montrant en train d’embrasser adultèreusement son aide dans son bureau, et il a été contraint de démissionner, ‘parce que je suis tombé amoureux de quelqu’un’.

Mais ce n’était pas vrai. Il a en réalité dû partir parce qu’il avait enfreint les règles gouvernementales sur la distanciation sociale pendant la pandémie de Covid. La même raison pour laquelle l’assistant de Boris Johnson, Dominic Cummings, a dû partir, après avoir emmené sa famille de Londres à Durham, puis avoir fait un essai à Barnard Castle ‘parce que ma vue semblait avoir été affectée par la maladie’. Et la même raison pour laquelle les cotes de popularité de Johnson ont chuté, lorsque les histoires de Partygate refusaient de disparaître, et qu’il a été condamné par la police pour avoir célébré son anniversaire, le premier Premier ministre reconnu coupable d’une infraction criminelle en fonction.

Coïncidant avec Partygate, il y avait l’affaire Owen Paterson qui a gravement endommagé la réputation de Johnson.

Le Premier ministre a tenté d’empêcher la suspension parlementaire de Paterson, qui avait enfreint les règles de lobbying, représentant une entreprise de santé qui a remporté deux contrats gouvernementaux lucratifs pendant la pandémie.

Pourtant, c’est un scandale sexuel qui a finalement eu raison de Johnson, et peut-être que c’était approprié pour un Premier ministre dont l’histoire sexuelle aurait impressionné Lloyd George. L’histoire remonte à 2017, lorsque le mouvement #MeToo a coûté les emplois des ministres du cabinet Michael Fallon et Damian Green pour un comportement inapproprié dans le passé. Chris Pincher, assistant whip, a également quitté ses fonctions, accusé d’avoir eu un comportement inapproprié envers un ancien rameur olympique, bien qu’il ait été blanchi par le parti et soit revenu au gouvernement en quelques semaines.

En février 2022, la carrière de Pincher l’a ramené au bureau des fouetteurs, et quatre mois plus tard, il a démissionné à nouveau, cette fois après un incident ivre au Carlton Club, où il aurait tripoté quelques hommes. D’autres allégations ont suivi d’avances sexuelles non désirées, et des questions ont été posées sur le fait de savoir si Johnson était au courant des histoires avant de nommer Pincher fouetteur. Initialement, le gouvernement a nié toute préconnaissance, mais ensuite le Premier ministre a dû admettre qu’en fait il avait été informé. Il a également été suggéré qu’il ne prenait rien de tout cela trop au sérieux : ‘Pincher par le nom, Pincher par la nature’, aurait été son commentaire (par Dominic Cummings).

La duplicité de Johnson a été une révélation pour ses collègues. Pendant des années – des décennies, même – les gens avaient accusé Johnson de jouer avec les faits, mais ce n’est qu’avec Pinchergate que les yeux du chancelier Rishi Sunak et du secrétaire à la Santé Sajid Javid se sont ouverts. Tellement choqués qu’ils ont démissionné du cabinet pour une question de principe, suivis par des dizaines d’autres ministres, qui compensaient en nombre ce qu’ils manquaient en reconnaissance publique. Michael Gove voulait également démissionner, mais il a commis l’erreur de prévenir le Premier ministre à l’avance, et a été immédiatement renvoyé. C’était un geste final de Johnson, qui a ensuite démissionné lui-même.

« La duplicité de Johnson a été une révélation pour ses collègues. »

De toute évidence, la destitution de Johnson n’avait rien à voir avec Pincher. C’était à propos de ces sondages et de Covid. Les Conservateurs craignaient de perdre les prochaines élections s’ils ne remplaçaient pas Johnson par un leader plausible. Quelqu’un comme Liz Truss (qui avait survécu à des révélations sur sa liaison il y a plus d’une décennie). Et pour certains, c’était aussi une question de vengeance pour le Brexit ; l’Europe avait fait tomber les quatre derniers Premiers ministres conservateurs, et avait joué un rôle cette fois-ci également.

La destitution d’un Premier ministre était bien plus dramatique que tout ce que les années 90 avaient offert, bien qu’essentiellement il s’agissait du même problème d’hypocrisie, de l’écart entre les politiciens disant aux autres comment se comporter et ne le faisant pas eux-mêmes.

À un niveau, c’était toujours aussi trivial qu’auparavant, les politiciens et les commentateurs argumentant sérieusement sur le gâteau d’anniversaire. Mais c’était tellement plus sérieux maintenant, joué sur fond de tous ces décès liés à la pandémie. Et sous-jacent était le sombre soupçon que ceux qui imposaient le régime de confinement savaient que c’était inutile, c’est pourquoi ils étaient heureux de l’ignorer.

Partygate a provoqué une colère véritable, d’une manière que David Mellor et Neil Hamilton n’avaient jamais suscitée. L’humeur du pays est différente de nos jours ; beaucoup plus désespérée que lorsque l’économie était en croissance au milieu des années 90. Il y a moins d’appétit pour l’amusement. Dans un signe de temps maussades, nous sommes sur le point de voter pour un ancien directeur des poursuites publiques à Downing Street. Keir Starmer ne va pas s’effondrer comme l’a fait Johnson ; malgré les efforts de la presse, Beergate n’a pas pris, car personne ne pouvait vraiment imaginer Starmer à une fête en premier lieu. Il y aura des comportements sexuels répréhensibles et des députés corrompus – il y en a toujours – mais ils ont tendance à ne pas nuire autant au Labour.

D’un autre côté, nous vivons à une époque de vrais scandales : abus institutionnels et corruption, avec des dissimulations si courantes qu’elles semblent être simplement la façon dont les choses se passent. Il y a une hostilité publique envers un établissement qui semble plus préoccupé par sa propre protection que par le service du peuple, et Sir Keir peut sembler très établi en effet. Mais c’est encore loin, car les nouveaux partis bénéficient d’un peu de marge de manœuvre ; même l’affaire Bernie Ecclestone n’a pas nui à Tony Blair au cours de sa première année en tant que Premier ministre. Pendant ce temps, nous sommes laissés avec l’amertume de l’ancien Parlement.

L’image d’un gouvernement décadent – le ‘gouvernement arrogant’ de Robin Cook – était bien là sous Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak, mais avec une touche plus dure, plus méchante. Je ne pense pas que ce soit simplement la nostalgie qui me fait penser que les années 90 resteront l’âge d’or de la corruption. La publicité négative de l’époque a conduit à la création du Code ministériel et du Commissaire parlementaire aux normes, supervisé par le Comité des normes et des privilèges, tout cela dans le but d’obtenir un meilleur comportement. Il serait difficile d’argumenter que cet objectif a été atteint.