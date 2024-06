Au fil du temps, les gaullistes se sont regroupés en un mouvement de centre-droit relativement stable, pas très différent de leurs homologues à travers l’Europe tels que les Démocrates-Chrétiens de l’Allemagne de l’Ouest. Pendant ce temps, un adversaire idéologique relativement stable a semblé prendre forme dans les années 70 après que François Mitterrand ait forgé un ensemble de groupes de gauche en un nouveau Parti Socialiste. (Les socialistes français avaient auparavant rejeté l’étiquette de parti, préférant s’appeler la Section Française de l’Internationale Ouvrière.) En 1981, l’élection de Mitterrand à la présidence a été saluée comme la preuve que la Cinquième République était enfin devenue une démocratie occidentale ordinaire, avec une alternance régulière entre les partis de gauche et de droite. La domination des gaullistes et des socialistes était particulièrement prononcée au niveau local, où chacun avait construit de puissantes organisations.

À l’échelle nationale, cependant, le système de partis est resté relativement faible, les gaullistes et les socialistes étant divisés en ‘courants’ concurrents, avec une constellation en changement constant de petits partis à leurs talons. En théorie, le système électoral à deux tours de la Cinquième République aurait dû aider les grands partis, car ils avaient la plus grande force pour l’emporter au second tour, décisif, des votes présidentiels et parlementaires. En pratique, le premier tour est devenu une série d’opportunités répétées de protestation, où les électeurs mécontents votaient avec leur cœur plutôt qu’avec leur tête, apportant un soutien inattendu aux extrémistes, notamment, en particulier, au père de Le Pen, Jean-Marie. Déjà lors de l’élection présidentielle de 1988, le père Le Pen avait réussi à obtenir plus de 14 % au premier tour, à seulement deux points derrière un ancien Premier ministre centriste respecté. Quatorze ans plus tard, il a choqué le monde politique en devançant un socialiste et en remportant une place au second tour contre le gaulliste Jacques Chirac (il a connu un échec massif au second tour).

Au cours de ce siècle, le système partisan s’est affaibli pour plusieurs raisons. Pour commencer, une réforme constitutionnelle bien intentionnée a fixé les mandats présidentiel et parlementaire à cinq ans (le mandat présidentiel était auparavant de sept ans), afin de réduire la possibilité de ‘cohabitation’, c’est-à-dire d’un gouvernement partagé entre l’exécutif et le législatif. Cette réforme a réussi à atteindre cet objectif, mais au prix de transformer de plus en plus les majorités parlementaires en majorités personnelles, liées au président en exercice plutôt qu’à un parti. Pendant ce temps, Marine Le Pen a pris la tête du parti alors appelé le Front National de son père et a lancé une campagne concertée pour le ‘dédiaboliser’, notamment en prétendant renoncer à son antisémitisme notoire et en cultivant activement le soutien juif. (Cette année, le chasseur de nazis Serge Klarsfeld a annoncé qu’il votera pour le Rassemblement National.) Ses scores électoraux ont régulièrement augmenté, et lors des deux dernières élections présidentielles, elle est arrivée au second tour contre Macron, obtenant un impressionnant 41 % en 2022. Elle a également été aidée par l’émergence d’un parti encore plus extrême et encore plus à droite, Reconquête, lui permettant de jouer le rôle de parti modéré. Aux élections législatives de 2022, le Front National a obtenu le plus grand nombre de députés de tout parti d’extrême droite depuis la fin du XIXe siècle.

Mais le plus grand coup porté au système partisan est venu avec la présidence désastreuse du socialiste François Hollande et l’ascension de son successeur, Macron. Au départ, la victoire de Hollande face au néo-gaulliste Nicolas Sarkozy en 2012 semblait être une autre ‘alternance’ réussie. Mais Hollande a rapidement été confronté à une série de calamités : un scandale personnel embarrassant lié à sa liaison avec une actrice ; une série d’attaques terroristes islamistes mortelles ; la crise de la dette européenne en cours ; et des manifestations de grande ampleur contre ses réformes du travail et des retraites proposées. À la fin de 2016, un sondage plaçait son taux d’approbation à un humiliant 4 %.

L’élection présidentielle qui a eu lieu un an plus tard a largement contribué à faire exploser le système. L’ancien ministre de l’Économie ambitieux de Hollande, Macron, a refusé de se présenter comme socialiste ou néo-gaulliste, et a plutôt créé son propre parti politique centriste. Il s’agissait d’un véhicule entièrement personnel — ce n’est pas une coïncidence que son nom initial, En Marche, avait les mêmes initiales que le candidat. Au milieu des décombres de la présidence Hollande, Macron a réussi à dépasser à la fois le néo-gaulliste François Fillon et le socialiste Benoît Hamon, qui n’a obtenu que 6 %, en grande partie grâce à la concurrence du populiste de gauche Jean-Luc Mélenchon qui a fondé un autre nouveau parti, La France insoumise. Au second tour, Macron a battu Marine Le Pen haut la main. Et ensuite, lors des élections législatives qui ont suivi immédiatement, son parti (maintenant appelé La République en Marche) a remporté une majorité convaincante.

Depuis l’élection de Macron, la politique française est de nouveau largement une affaire de personnalité plutôt que d’idéologie. Les socialistes et les républicains néo-gaullistes sont en mauvaise posture, les premiers luttant pour obtenir le soutien du parti de Mélenchon, les seconds essayant désespérément d’endiguer la fuite de leurs soutiens vers Le Pen. Les socialistes ont même dû vendre leur siège parisien. Macron lui-même, malgré son bilan économique objectivement raisonnable, a aliéné les électeurs de tous bords avec son attitude remarquablement distante et arrogante. La colère a particulièrement éclaté au printemps 2023 lorsque, faute d’une majorité parlementaire pour faire adopter une réforme des retraites très impopulaire, il a eu recours à un décret constitutionnel (l’article 49.3). Son taux d’approbation, bien qu’il ne soit pas encore aussi bas que celui de Hollande, se situe désormais à seulement 24 %. Lors des récentes élections européennes, la liste du Rassemblement National, dirigée par le charismatique protégé de 28 ans de Marine Le Pen, Jordan Bardella, est devenue l’instrument choisi par les Français pour exprimer leur désapprobation envers Macron. Les républicains sont maintenant divisés, une partie d’entre eux étant prête à s’intégrer à un gouvernement du Rassemblement National.