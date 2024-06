La péninsule oubliée de la Grande-Bretagne est toujours ignorée. La première question lors des élections de la circonscription de St Ives [NDT Ville balnéaire de la Cornouailles] concerne l’installation d’un bureau de poste mobile à Godolphin Cross. Je me doutais que ce serait le cas. Nous sommes assis dans une église méthodiste à Helston, sous un panneau : Ne sois pas consterné car je suis ton Dieu. Il y a Derek Thomas, le député conservateur depuis 2015 (majorité de 4 280 voix), qui a la sympathie naïve d’un présentateur de télévision pour enfants. Il y a Andrew George, l’ancien député et membre des Liberal Democrats, qui va probablement gagner cette fois-ci. Il a tendance à se pavaner et est l’objet d’un petit culte de la personnalité : une femme à Newlyn affiche un poster des Lib Dems à sa fenêtre toute l’année, et l’orange est décoloré en blanc. Il y a un candidat Vert àl’air flegmatique, un candidat apeuré de l’Ukip [NDT Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni], qui frémit lorsque le micro lui est passé, et ne dit rien, et deux candidats indépendants, dont l’un ressemble à un sorcier. Les travaillistes ne sont pas venus : la petite CLP [NDT : Organisation de membres du parti travailliste] concentre ses efforts sur Camborne et Redruth, où ils pourraient gagner, ce qui renforce le sentiment que le drame de cette élection générale se déroule ailleurs.

Le bureau de poste mobile, donc : tout le monde est d’accord pour dire qu’il est terrible que l’offre soit réduite à un jour par semaine à Godolphin Cross. Je vis dans l’ouest de la Cornouailles pendant sept ans et je sais que la question ne reflète pas la petitesse de la fierté cornique – les Phéniciens sont venus ici pour l’étain quand Londres était de la boue – mais, je pense, la petitesse de l’espoir cornique. L’ouest de la Cornouailles est beau, isolé et pauvre. C’est un réservoir pour des fantasmes concurrents, c’est la beauté du paysage qui fait ça. C’est une péninsule qui donne l’impression d’être une île, ses églises ressemblent à des sanctuaires païens. La noblesse locale est influente, la classe ouvrière est conservatrice – le château de la série House of the Dragon surplombe la baie de Mount, après tout – et, en raison des îles Scilly, cette circonscription se déclare souvent en dernier pour les élections, ce qui témoigne d’une vérité spirituelle, ainsi que logistique. Parce que nous sommes toujours en retard pour le décompte des voix. Il fait soleil la moitié de l’année, et il pleut l’autre moitié de l’année, c’est réglé comme une horloge.

Les élections se prolongent : un homme pose une longue question sur les fosses septiques, en tenant une liasse de notes, au cas où il oublierait ce qui le met en colère. Tout le monde est poli, car l’ouest de la Cornouailles est un village. Si Andrew George [NDT : ancien membre du Parlement du Royaume-Uni] a permis à sa fille de vivre dans un appartement financé par les contribuables lorsqu’il était au Parlement la dernière fois, le conservateur ne le dit pas, bien que tout le monde le sache. Si le scandale des fêtes du Parti a été un désastre, le Lib Dem ne le dit pas non plus, bien que tout le monde le sache. Lorsque je rencontre John Harris, l’homme qui ressemble à un sorcier – il est du Common People Party, et il veut un revenu de base universel et des villes souterraines, avec un monde sauvage au-dessus – il fait l’éloge des candidats traditionnels. Il dit que la Cornouailles est comme un voyage dans le temps et que cela se passe essentiellement en 1974 – d’où la courtoisie – dans une circonscription tournée vers la mer. « Il n’y a rien d’autre après », dit-il. « Vous remontez dans la préhistoire autant que vous le souhaitez. »