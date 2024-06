Entre-temps, il existe des preuves expérimentales solides montrant que les systèmes de censure et de manipulation dirigés par le PCC de WeChat fonctionnent pour les utilisateurs à l’étranger. Cela a été ignoré ou considéré comme insignifiant au Canada, ce qui est particulier étant donné que WeChat est utilisé par environ un million d’électeurs canadiens.

Le destin de Han Dong n’est pas moins déconcertant. Sam Cooper, un journaliste d’investigation qui couvre l’ingérence étrangère au Canada, souligne une série de réunions en 2019 entre des espions canadiens et l’assistant à la sécurité nationale de Trudeau. Les responsables ont depuis déclaré lors de l’enquête que ces réunions ont abouti à des rapports sur Han Dong étant modifiés à plusieurs reprises et non partagés aussi largement ou rapidement au sein du gouvernement qu’ils auraient dû l’être. Le chef du SCRS a été rappelé lors de l’enquête en raison d’un manque de clarté sur la question. Ayant dirigé ses reportages et étant un destinataire direct des fuites du SCRS, Cooper est maintenant profondément impliqué dans le scandale. Il pense qu’il pourrait y avoir une dissimulation à l’échelle de Watergate en jeu ici.

Pourtant, l’évolution des briefings du SCRS pourrait refléter plus une incompétence qu’une conspiration. Il se pourrait que les espions canadiens ne soient tout simplement pas à la hauteur de la tâche et commettent des erreurs ou ne parviennent pas à saisir les contours précis de la situation. Cela correspondrait aux schémas observés dans d’autres pays occidentaux, où les espions ont du mal à suivre les réseaux d’influence du PCC. Les principaux espions britanniques ne sont pas les seuls à admettre qu’ils sont en retard dans la lutte contre l’ingérence et l’espionnage du PCC.

Lorsqu’on lui a demandé l’année dernière s’il avait été informé des allégations entourant Han Dong avant les élections de 2019, la réponse de Trudeau avait des relents de manipulation émotionnelle. ‘Il y a 1,7 million de Canadiens qui peuvent fièrement retracer leurs origines en Chine’, a-t-il déclaré. ‘Ces Canadiens devraient toujours être accueillis en tant que Canadiens à part entière et encouragés à se présenter aux élections et […] Nous avons une chance extraordinaire d’avoir un député comme Han Dong parmi nous.’ Finalement, il en est venu à son point : ‘Ce n’est pas aux responsables de la sécurité non élus de dicter qui peut se présenter ou non.’

Trudeau a veillé à ne pas commettre la même erreur lorsqu’il a été confronté à l’enquête en avril. Au lieu de cela, il a admis qu’on lui avait parlé de Dong avant les élections de 2019, et qu’il avait décidé de maintenir Dong en place, en envisageant de revoir la question après les élections. Mais il ne l’a jamais fait. Le Rapport Initial publié en mai de cette année indique que, même après des entretiens avec Trudeau et ses collaborateurs, ‘les détails de tout suivi sont à ce stade peu clairs, et je ne suis pas certain des mesures prises’. C’est un autre commentaire discrètement accablant.

Tout au long de ce désordre, les hauts responsables libéraux ont minimisé la gravité de l’ingérence du PCC. En plus de détourner l’attention des problèmes sérieux — soulevés de manière très véhémente par les Canadiens d’origine chinoise — en faisant référence de manière oblique au racisme, ils ont été obsédés par le fait de souligner que les élections étaient ‘libres et équitables’ dans l’ensemble. Il semble s’agir d’une tentative de susciter des craintes concernant une vague de déni des élections à la manière de Trump. Mais cela revient à prétendre que des pans de la population ont décidé que la marionnette du PCC avait en réalité fait basculer l’élection. Comme tous les Canadiens qui ont suivi cette histoire le savent, ce n’est pas le point.

Une deuxième vague d’audiences est prévue pour l’automne, mais l’enquête ne mettra pas fin à l’affaire. Plus tôt ce mois-ci, un rapport de 90 pages par le Comité de la sécurité nationale et du renseignement du Parlement canadien (NSICOP) a accusé des parlementaires canadiens restés anonymes de participation ‘consciente ou semi-consciente’ à l’ingérence étrangère, y compris des tentatives d’influencer les affaires parlementaires et une ‘aveuglement volontaire’ dans l’acceptation de fonds. Le rapport cite la Chine et l’Inde comme principaux responsables, affirmant à propos de la première : ‘la RPC estime que sa relation avec certains membres du Parlement repose sur un donnant-donnant selon lequel l’engagement de tout membre avec la RPC entraînera la mobilisation du réseau de la RPC en faveur du membre.’ Les conservateurs réclament la publication des noms de ces députés, tandis que le diffuseur public du Canada a couvert cette dernière phase du scandale en évoquant un potentiel ‘traître’. Pendant ce temps, tant le NSICOP que le commissaire de l’enquête publique continuent de se plaindre que le cabinet de Trudeau leur cache des informations — donnant du crédit aux soupçons de Cooper et d’autres selon lesquels le parti libéral est impliqué dans une dissimulation.

Pour quiconque un tant soit peu versé dans le cadre stratégique du PCC, l’idée selon laquelle il devrait chercher à établir une figure majeure à l’étranger n’est pas nouvelle. Un manuel du PCC que j’ai lu, qui a été imprimé il y a 10 ans, énonce clairement l’intention du PCC de transformer les groupes diasporiques chinois en une ‘nouvelle force pour unifier la terre ancestrale et revitaliser la Chine’. Il s’agit d’une référence aux espoirs du PCC en matière d’expansion territoriale à Taïwan, en mer de Chine méridionale et ailleurs, qui nécessiteront la coopération des puissances occidentales. Le PCC espère que les Chinois ethniques dans des pays comme le Canada contribueront à garantir cette coopération.

La plupart de la diaspora ne veut rien avoir à faire avec la dictature de Xi, mais la puissance financière du PCC et son utilisation de l’intimidation, de la censure et de l’espionnage agressif signifient que les Canadiens d’origine chinoise ont besoin d’un soutien adéquat des gouvernements et de la société civile. C’est là que les libéraux du Canada ont clairement échoué. Où que mène ce scandale, les objectifs du PCC sont clairs, et ils reposent sur une lutte sur le long terme. Les démocraties multiculturelles devraient faire de même.