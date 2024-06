« Vous saviez que la tornade arrivait, mais vous n’aviez pas les outils pour la combattre », a ajouté Seraj. Il avait toujours voulu modéliser le NDS sur la CIA et se concentrer uniquement sur la collecte de renseignements, mais cela s’est vite avéré impossible. Au lieu de cela, Ghani lui a confié la tâche de renforcer les milices citoyennes capables de résister à l’assaut imminent des talibans. Mais accepter la tâche, qu’il estimait devoir relever de l’armée, rendait le NDS inquiétant. Ils travaillaient désormais avec les maires locaux et les chefs tribaux et de sécurité pour se procurer des armes au lieu d’être les yeux et les oreilles de la république. Et alors que les forces gouvernementales risquaient l’effondrement, de nouveaux problèmes s’accumulaient sur le bureau de Seraj. Au lieu de se concentrer sur l’ennemi, le NDS était contraint d’enquêter sur des allégations de corruption contre ces milices. « 80 % de notre travail consistait à enquêter sur ces accusations, alors que l’ennemi était aux portes. »

‘Vous saviez que la tornade arrivait, mais vous n’aviez pas les outils pour la combattre.’

Le retrait des États-Unis signifiait également la réduction du soutien aérien accordé aux forces afghanes. « Nos forces, a déclaré Seraj, étaient devenues tellement dépendantes du soutien aérien qu’il leur était très difficile de se battre sans lui. » Cela signifiait que l’armée afghane ne pouvait pas arrêter l’avancée des talibans, entraînant l’effondrement rapide de la république. Les talibans ont rendu la situation encore plus difficile en ciblant délibérément les pilotes afghans, et beaucoup étaient maintenant réticents à voler. En raison d’une pénurie de compétences nationales, le gouvernement afghan a tenté de recruter des entrepreneurs étrangers capables d’entretenir leurs avions, mais avec peu de succès. En décembre 2020, le conseiller à la sécurité nationale Hamdullah Mohib s’est rendu en Azerbaïdjan pour acheter des drones que Bakou avait utilisés avec un effet dévastateur contre les Arméniens lors de la deuxième guerre du Haut-Karabakh quelques semaines plus tôt, mais en vain. Kaboul a également sollicité l’aide de la Turquie et des États-Unis pour mettre en place une équipe d’opérations spéciales pouvant déployer des drones Predator et Reaper, mais les États-Unis étaient réticents à accéder à leurs demandes.

Pendant ce temps, le Pakistan travaillait à saper le gouvernement afghan. Bien que les États-Unis et le Pakistan soient alliés, Islamabad a toujours considéré la présence américaine en Afghanistan comme une menace pour son arsenal nucléaire, dont il a besoin pour contrer son voisin hostile, l’Inde. Par conséquent, il ne pouvait pas défendre le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul et a plutôt offert un refuge aux talibans. Seraj a confronté ses homologues pakistanais sur la question à de nombreuses reprises, mais ils ont soit nié soit détourné la question.

L’administration Trump a aggravé la situation de plusieurs façons. Après l’assassinat par les États-Unis du commandant des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani en janvier 2020, la situation en Afghanistan est devenue plus volatile. Téhéran voulait se venger et a permis aux talibans d’ouvrir un bureau à Machhad, dans le nord-est de l’Iran. « Il y avait un fort engagement de la part des Iraniens pour aider les talibans, a déclaré Seraj. Ce n’est pas que les talibans leur étaient très amicaux, c’était juste pour forcer les États-Unis à partir. Les talibans ont été utilisés comme un outil pour accélérer ce processus. »

Lorsque Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, il s’est engagé à ‘diriger non seulement par l’exemple de notre puissance mais par la puissance de notre exemple. Nous serons un partenaire fort et fiable pour la paix, le progrès et la sécurité.’ Cependant, comme le montre Alexander Ward dans son nouveau livre, The Internationalists, Biden a toujours été cohérent sur sa tentative de sortir du business de la construction nationale. Après une évaluation, il a poursuivi la politique de retrait de Trump, bien qu’avec un léger retard. Les troupes américaines quitteraient désormais le pays d’ici la fin août 2021.

Biden a aggravé la situation que Trump lui a laissée, du moins du point de vue de ses partenaires afghans. Le fait qu’ils aient conservé Khalilzad, l’envoyé spécial de Trump, était un signe pour Mohib qu’ils obtiendraient plus de la même chose. « Il serait leur bouc émissaire, » m’a dit Mohib. De plus, comme pour appuyer sur la plaie des Afghans, une lettre cinglante du nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken a été divulguée. Elle exhortait Ghani à revenir à la table des négociations, humiliant et aliénant davantage le gouvernement de Kaboul. Cela a montré au monde comment les États-Unis traitaient leurs ‘partenaires’ et a détruit tout reste de bonne volonté entre Washington et Kaboul. Des délégations du gouvernement afghan ont visité Moscou et Téhéran, explorant apparemment d’autres options politiques.

En février 2021, Seraj a invité les chefs du renseignement régionaux à une conférence secrète et les a exhortés à soutenir son gouvernement, mettant en garde contre le fait que de nombreux groupes extrémistes qui les tourmentaient, tels que le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (IMU), entretenaient des liens étroits avec les talibans. La réponse a été mitigée. « À ce moment-là, la popularité du gouvernement était très basse en Afghanistan », se souvient Seraj. « Nos voisins ne nous prenaient pas au sérieux car ils savaient que le gouvernement était en train de mourir. »

Quatre mois plus tard, Biden a donné l’ordre de se retirer, le plus rapidement possible : Washington voulait réduire le risque pour ses propres troupes, mais dans sa hâte de partir, a créé les conditions pour que les kamikazes prospèrent et se déplacent sans être détectés. Les États-Unis estimaient que l’armée afghane tiendrait suffisamment longtemps pour parvenir à un règlement négocié avec les talibans. Mais ils n’ont pas pris en compte le rôle du Pakistan.

Des affrontements intenses entre les talibans et l’armée afghane ont immédiatement éclaté à Wardak et dans d’autres régions. En juin 2021, les talibans ont pris plus de territoire et des combats ont eu lieu dans 26 des 34 provinces de l’Afghanistan. Deux ans plus tard, Fazli Rafi, l’ancien conseiller à la sécurité nationale adjoint, m’a dit que le gouvernement avait évalué que ces attaques étaient menées par une structure de commandement et de contrôle professionnelle. « Les talibans connaissaient la guérilla, mais cette fois-ci, ils ont attaqué dans 24 provinces différentes avec trois districts différents dans chacune. C’était plus de 100 fronts de bataille. Nous avons évalué que les talibans ne pouvaient attaquer que cinq provinces. C’était le travail d’une armée professionnelle — et le Pakistan était impliqué. »

Le 22 juin, la peur écrasante de Seraj s’est réalisée. Sher Khan Bandar, le principal point de passage à la frontière avec le Tadjikistan, est tombé aux mains des talibans. Le barrage a été rompu. Le gouvernement afghan ne pouvait plus contrôler ses propres frontières. Il s’agissait désormais de sauver ce qui pouvait l’être de ce déluge.

Même au plus fort de la crise, le président a essayé d’éviter les ministres qu’il estimait proches des Américains. Ghani était devenu très méfiant envers les ministres et les dirigeants politiques. Selon des informateurs, il estimait que de nombreux dirigeants afghans entretenaient des canaux de communication privés avec les États-Unis et les talibans et poursuivaient leurs propres agendas. Mais marginaliser les ministres n’a fait qu’entraîner plus de chaos. Lorsqu’ils ordonnaient quelque chose aux commandants, ces derniers répondaient en disant que le président leur avait dit le contraire.

Le 2 juillet, les troupes américaines se sont retirées de la base aérienne de Bagram, le principal point d’entrée pour le matériel et le personnel américains depuis 20 ans. Seules quelques troupes sont restées pour protéger l’ambassade américaine. À la fin de ce mois-là, les villes du sud de Herat, Kandahar et Lashkar Gah étaient le théâtre de combats intenses. La première semaine d’août, les talibans ont assassiné Dawa Khan Menapal, le chef des relations publiques du président Ghani. Des rapports sur des combattants talibans réglant de vieux comptes tribaux au passage frontalier de Spin Boldak avec le Pakistan ont accru la peur.

Lorsque le président a fui Kaboul le 15 août, toutes les grandes villes étaient déjà tombées. C’est ce jour-là que les talibans ont ouvert les portes de la prison de Pul-i-Charkhi aux abords de Kaboul. Des militants talibans, ainsi que des criminels endurcis, ont retrouvé leur liberté en plein jour. Et parmi cette foule se trouvait Logari.

Seraj a été choqué par le départ du président. Un peu plus tôt, Ghani l’avait appelé personnellement pour lui dire que ‘nous ne devrions pas permettre aux voleurs et aux perturbateurs de créer le chaos. Nous devrions utiliser toute la force qui nous reste pour contrôler la situation’. À ce moment-là, Seraj était à Kaboul en train de s’efforcer de sécuriser la libération du gouverneur de Herat, Ismail Khan, tout en essayant de soulager Mazar-i-Sharif — la plus grande ville du nord de l’Afghanistan. Lorsque les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, il s’est dirigé vers le palais présidentiel avec son arme à la main, ayant l’intention de protéger le Commandant en chef de la république jusqu’au bout. Il s’attendait à un appel du président pour rejoindre les autres ministres et responsables au palais, puis attendre qu’il prenne une décision finale sur la bonne marche à suivre. Le départ de Ghani l’a stupéfait. Il est retourné à son bureau, abasourdi. « J’étais sans voix pendant 20 minutes. »

Un par un, ses groupes WhatsApp sont également devenus silencieux alors que les ministres et hauts fonctionnaires commençaient à les quitter. Il a reçu des messages de ses collègues demandant des instructions. Mais que pouvait-il leur dire ? Devait-il leur demander de combattre les talibans ? « Le gouvernement élu pour lequel nous nous battions s’est effondré », a déclaré Seraj. « Alors quelle légitimité avions-nous pour rester sur place ? » Il a continué à recevoir des messages paniqués de ses collègues demandant des ordres, mais il n’en avait aucun à donner, sauf qu’ils devraient se faire discrets et se mettre en sécurité du mieux qu’ils le pouvaient. La république n’existait plus. Ils étaient maintenant seuls. Un contact du Département d’État américain a aidé Seraj à quitter le pays, et il a rejoint sa femme qui était déjà à Londres.

Au final du mois d’août, alors que Seraj commença à reconstruire sa vie, le chaos du retrait de Biden est devenu évident. Aujourd’hui, il y a déjà de nombreux rapports indiquant que al-Qaïda se reconstruit, sans entrave. Le Conseil de sécurité de l’ONU a récemment noté que huit nouveaux camps avaient été établis en 2024 seulement. Une organisation qui semblait être en soins intensifs et chercher une raison d’exister semble soudainement revigorée : dans un article publié ce mois-ci, le nouveau leader d’al-Qaïda, Sayf al-Adl, a appelé à des attaques contre des cibles occidentales et sionistes.

Dans un tel monde, il est difficile de ne pas se rappeler de l’avertissement précédent de Seraj : « Vous saviez que la tornade arrivait, mais vous n’aviez pas les outils pour la combattre. »