Eminem a perdu son superpouvoir

Slim Shady n’est plus. En avril dernier, le rappeur Eminem a teasé son nouvel album — The Death of Slim Shady (Coup de Grace) — avec la bande-annonce d’un faux documentaire sur l’assassinat de son alter ego sociopathe aux cheveux peroxydés et à la langue bien pendue. Quelques semaines plus tard, le Detroit Free Press (le journal de la ville natale d’Eminem) a publié un avis de décès pour le personnage fictif. Et maintenant, nous avons le nouveau single, Houdini, avec une vidéo où Eminem se met en scène lui-même contre Slim pour le contrôle de sa carrière.

En d’autres termes, tuer Slim Shady ressemble beaucoup à le ramener sur le devant de la scène. Mais Eminem (de son vrai nom Marshall Mathers) n’a jamais pu se séparer de Slim pour très longtemps, aussi partagé qu’il ait parfois semblé être vis-à-vis de sa propre création. C’est Slim qui l’a rendu célèbre, Slim qui l’a fait être détesté. C’est Slim qui définit la frontière mince entre l’artiste et la performance, et Slim dont la rage et le nihilisme ont donné voix à la face cachée sombre de l’Amérique.

Avant Slim, il risquait de rester inconnu : le premier succès d’Eminem, après une période d’apprentissage décevante dans le rap underground, a été My Name Is, où il se présentait comme Slim Shady avec un déluge de rimes scandaleuses. Dans le premier couplet, il parle d’automutilation, de suicide, d’agression contre Pamela Anderson et de prise de trois types de drogues différentes, avant de conclure d’une façon plutôt blasphématoire : ‘Je m’en fous, Dieu m’a envoyé pour énerver le monde.’