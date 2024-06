Dans quelle mesure l'obsession d'Orbán pour le football est-elle politique ?

Autrefois, les riches et puissants construisaient des cathédrales ou des temples ; maintenant ils construisent des stades. L’Olimpico à Rome était la réimagination d’un amphithéâtre par Mussolini, se positionnant en tant qu’empereur. La courbe de béton du Maracanã à Rio de Janeiro était du modernisme tempéré par une sensualité latine tout à fait en accord avec le Brésil optimiste de la fin des années quarante. Al-Bayt, une tente émergeant du désert au nord de Doha, était un vaste symbole de la bienvenue du Qatar au monde. La Groupama Arena, vous le soupçonnez, est ainsi que la Hongrie de Viktor Orbán aime se voir : énergique, moderne et pourtant enracinée dans l’histoire ; devant l’entrée principale se trouvent trois statues, des anciens joueurs Sándor Kocsis et Flórián Albert, et du premier président de Ferencváros, Ferenc Springer.

La première fois que j’ai interviewé un président de Ferencváros, le club de football le plus réussi de Hongrie, le chauffeur de taxi qui m’a récupéré du stade m’a demandé si j’étais une nouvelle recrue. Rien, peut-être, n’aurait pu être plus révélateur de l’état du football hongrois. C’était il y a près de 20 ans, mais, même ainsi, aucun des grands clubs européens ne signait des hommes maigres et à lunettes portant des ordinateurs portables. Personne ne ferait cette erreur de nos jours : Ferencváros est un club moderne et dynamique et leur domicile délabré sur Üllői út a été transformé en l’éclatant Groupama Arena.

Le sport est au cœur du projet d’Orbán et le football est son plus grand amour : la Groupama Arena est l’un des plus de 40 stades de football rénovés depuis son retour au pouvoir en 2010. Orbán jouait autrefois pour l’équipe de jeunes de Videoton, un club basé à Székesfehérvár près de son village natal de Felcsút, tandis que son premier voyage officiel à l’étranger lors de son premier mandat de Premier ministre était pour la finale de la Coupe du Monde 1998. En 2007, lorsqu’il était hors de ses fonctions, il a fondé une académie de football à Felcsút, la nommant d’après Puskás, le plus grand joueur hongrois de tous les temps. Six ans plus tard, l’équipe de l’académie a été promue en première division pour la première fois et s’est depuis qualifiée pour l’Europe trois fois.

C’était, bien sûr, aussi une victoire politique. Les 12 équipes de la Nemzeti Bajnokság ont un lien quelconque avec Fidész, le parti au pouvoir, bien que aucun ne soit plus évident que Ferencváros, qui en avril a scellé son cinquième titre de championnat hongrois consécutif. Leur président depuis 2011 est Gábor Kubatov, député et vice-président de Fidész. Lorsque nous nous sommes rencontrés le mois dernier, je me demandais dans quelle mesure il serait prêt à s’impliquer dans la politique de tout cela – mais en quelques secondes, les lignes familières de Fidész se déversaient. ‘Nous sommes un pays chrétien de 1 000 ans’, a-t-il dit. ‘Nous protégeons notre patrimoine et notre histoire. Nous veillons sur notre culture et nos croyances. Nous avons arrêté la migration à la frontière et nous ne permettons pas l’idéologie de genre. En conséquence, la Hongrie est devenue le pays le plus sûr d’Europe. Vous pouvez vous promener en toute sécurité la nuit dans les villes hongroises.’

Pour tant de membres de Fidész, pour Kubatov 2010 – l’année du retour d’Orbán – marque l’année zéro. Tout est avant ou après cette date. Et pour le football, l’image s’est radicalement transformée pour le mieux. Ce ne sont pas seulement les exonérations fiscales qui ont permis la vague de nouveaux stades et de rénovations. Avant 2010, les clubs de base disparaissaient ; souvent mal entretenus, peu protestaient lorsque leurs terrains étaient construits dessus. Depuis 2010, cependant, des ressources ont été trouvées pour construire 1 590 nouveaux terrains et rénover 2 800 autres.