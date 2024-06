C'est le Jour J pour la masculinité moderne

Cette émancipation culturelle permissive des années soixante après Kennedy a ensuite été amplifiée par l’émancipation économique néolibérale des années quatre-vingt sous Reagan, qui a enraciné le nouveau statu quo moral, ou ce qui peut être appelé ‘le consensus des Boomers’, basé sur la formule de l’hédonisme plus les marchés. Cette disposition était incarnée en partie égale par les deux politiciens dominants des Boomers des années quatre-vingt-dix, le libéral Bill Clinton et le conservateur Newt Gingrich, qui ont tous deux étendu la portée des marchés non réglementés, réduit la taille de l’État et soumis la politique américaine à leurs égos démesurés et libidos.

Trois décennies plus tard, les résultats de cette révolution sociale pour chacun des sexes sont assez clairs : les femmes ont fait de grands progrès économiques et culturels – un développement bienvenu – mais le sexe opposé semble avoir fléchi.

Sur une multitude de critères, de réussite éducative à performance économique et avancement professionnel à espérance de vie et prestige culturel, les hommes sont montrés comme étant soit en retard par rapport aux femmes, soit sous-performants par rapport aux générations précédentes d’hommes. Pourtant, les explications structurelles et les prescriptions politiques conventionnelles ont peu de résonance parmi les ‘jeunes hommes en colère’ d’aujourd’hui. Ils se sont plutôt tournés vers des réponses bien plus radicales.

C’est ainsi qu’est apparue l’émergence d’une politique identitaire masculine revancharde sur la droite en ligne, où des mouvements ‘vitalistes’ appellent non seulement à renverser le libéralisme, mais aussi les fondements chrétiens prémodernes de la civilisation occidentale. Inspirés par la pensée nietzschéenne, ils cherchent à faire revivre une morale païenne qui glorifie les idéaux primordiaux de force, de beauté et de sensualité. Le plus éminent défenseur de cette vision est le pseudonyme ‘Bronze Age Pervert’ (BAP), plus tard démasqué comme étant Costin Alamariu. Ils se distinguent par leur penchant pour la musculation, les modes de vie naturels excentriques et l’esthétique criarde, transmise à travers des images homoérotiques et de l’art classique. Ajoutez à cela des ‘shitposts’ racistes et misogynes qui jonglent de manière ludique entre l’ironie et la sincérité, et l’on obtient une image plus complète de leur sensibilité.

Parmi les récits concurrents sur le déclin masculin, celui-ci a recueilli le plus grand nombre d’adeptes parmi une certaine classe de jeunes hommes ambitieux, éduqués, intellectuellement enclins et très présents en ligne. En scrutant les rangs des bureaux du personnel du Congrès, des écoles de l’Ivy League, des groupes de réflexion conservateurs, ainsi que des mondes de la technologie et de la finance, on peut découvrir des cohortes importantes de disciples de l’ère du ‘Bronze Age’, qui se révéleront lorsqu’ils seront ‘devant le panneau de contrôle’, comme l’a dit un tel adepte à The Atlantic’s Graeme Wood — c’est-à-dire lorsqu’ils seront prêts à prendre le pouvoir.

Malgré leurs aspects ‘réactionnaires’ effrayants et exotiques, ces courants sont mieux compris comme des inversions de la contre-culture de gauche des années soixante, partageant ses dispositions subversives et anti-institutionnelles. Tout ce qui s’est réellement passé, c’est que cela a fait un tour complet : cette sensibilité a commencé à l’extrême gauche mais s’est maintenant déplacée vers l’extrême droite et s’y est métastasée. Et tout comme la contre-culture originale a été facilement récupérée pour servir le néolibéralisme (‘capitalisme éveillé’), de même la droite en ligne — avec encore moins de résistance — est utilisée pour soutenir la même chose, avec l’émergence du ‘capitalisme basé’. Cela est illustré par l’approbation décousue d’Alamariu de Javier Millei et sa tentative de vendre une idéologie de Reaganisme aryennisé sous stéroïdes à des disciples impressionnables : en l’habillant avec des mèmes provocateurs, il a essentiellement trouvé un moyen ingénieux de rendre attrayante la politique néolibérale pour des jeunes mécontents, qui se seraient sinon détournés des dogmes du marché libre du GOP. (Il se révèle ainsi être peu plus qu’un Paul Ryan ‘red-pilled’. ) BAP et la droite en ligne représentent désormais une image miroir millénaire de l’Mailer-isme et de la contre-culture des baby-boomers. Peu importe que Mailer ait été un marxiste idiosyncratique ou qu’Alamariu soit un guerrier de la race en herbe, car le résultat est le même : hédonisme plus marchés.