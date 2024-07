C’est ici que je me suis retrouvĂ© plus tĂŽt cette semaine, traĂźnant sous la chaleur de l’Ă©tĂ© britannique, essayant de comprendre l’Ăąme tourmentĂ©e de l’Angleterre du parti conservateur alors qu’elle contemplait sa propre annihilation. PiĂ©gĂ©e entre les tribus barbares du parti de la RĂ©forme, des Travaillistes et des LibĂ©raux-DĂ©mocrates, elle ne sait pas si elle doit brandir le drapeau blanc ou mener un dernier combat silencieux pour le salut dans l’isoloir jeudi.

D’une certaine maniĂšre, la route oĂč Starmer a grandi – Tanhouse Road – baigne paisiblement dans ce sommeil tranquille du Surrey. C’est une terre agrĂ©able prĂ©servĂ©e comme une vision de Danny the Champion of the World, un roman de Roald Dahl, mais vu Ă travers le prisme socialiste de Clement Attlee. Il y a un ruisseau Ă une extrĂ©mitĂ© et un pub Ă l’autre, ainsi qu’un « camp de gitans » du coin tapi sur la colline derriĂšre.

Tournez Ă droite en sortant de la gare, passez devant le village vert, le studio de yoga et les ostĂ©opathes, et vous arriverez finalement Ă la maison jumelĂ©e en crĂ©pi qui a fait de Keir Starmer ce qu’il est. Autrefois, Hurst Green a peut-ĂȘtre Ă©tĂ© un lieu de lutte et de conflit pour les Starmers, mais aujourd’hui c’est un endroit de confort et de richesse tranquillisant des comtĂ©s du sud, oĂč les collines boisĂ©es doucement vallonnĂ©es donnent l’illusion de l’isolement sans aucun des dĂ©sagrĂ©ments rĂ©els.

Et pourtant, aujourd’hui, vous n’avez pas Ă marcher loin de l’ancienne porte d’entrĂ©e de Keir Starmer pour ĂȘtre secouĂ© de ce rĂȘve Ă©veillĂ©. Le Haycutter, le pub au bout de l’ancienne route de Starmer, en est un exemple. Bien que son nom, le coupeur de foin, fasse allusion au passĂ© agricole pas si lointain de la rĂ©gion – la terre derriĂšre Tanhouse Road, autrefois propriĂ©tĂ© des Starmers et utilisĂ©e comme rĂ©serve animaliĂšre pour les Ăąnes, est toujours utilisĂ©e pour la fauche par un agriculteur local – Le Haycutter n’est pas un repaire de fermiers, et ne l’a probablement jamais Ă©tĂ©. A la place, c’est un endroit campagnard chic, avec des gins Ă profusion et du bois dĂ©lavĂ©, de l’Asahi Ă la pression et la burrata et les frites Ă la truffe obligatoires pour les « entrĂ©es et en-cas ».

C’est ici que j’ai trouvĂ© un groupe de femmes retraitĂ©es, fleuries et tories [NDT du parti conservateur] en train de siroter du rosĂ©. J’ai mentionnĂ© que Starmer avait grandi Ă quelques portes de lĂ . « Eh bien, il aurait dĂ» le savoir, alors », a plaisantĂ© l’une d’elles avec un sourire autoritaire. À la mention de Tony Blair, la mĂȘme dame a sifflĂ©. Toutes Ă©taient consternĂ©es par l’Ă©tat du pays et l’idĂ©e d’un gouvernement travailliste, mais ont accueilli avec horreur la perspective que le parti de la RĂ©forme devienne l’opposition. Et pourtant, elles n’ont toujours pas pris leur dĂ©cision quant Ă leur vote. « Il doit certainement y avoir un changement, » a dĂ©clarĂ© l’une d’elles. « Mais franchement, il n’y a personne vers qui se tourner. » Si Rishi Sunak avait perdu ces dames du Surrey, la partie Ă©tait sĂ»rement terminĂ©e. Mais les avait-il perdues ?

En voyageant Ă travers les North Downs et plus loin, dans le Kentish Weald – une terre maintenant grouillante de vignobles plutĂŽt que de houblon (une honte) – j’ai rencontrĂ© ce mĂȘme message d’indĂ©cision tourmentĂ©e encore et encore. MĂȘme sur Tanhouse Road, une femme m’a arrĂȘtĂ© alors que je fouillais Ă la recherche d’indices sur la vie que Starmer avait autrefois menĂ©e, et m’a racontĂ© une histoire similaire : elle ne savait pas pour qui voter, et Ă©tait dĂ©sespĂ©rĂ©ment déçue que, Ă ce moment-lĂ , personne ne soit venu frapper Ă sa porte pour la persuader. Et elle connaissait et apprĂ©ciait autrefois la famille Starmer.