Interrompant le schéma, Bernard-Henri Lévy est apparu pour parler de son récent livre, Israël seul (l’État juif est l’un de ses sujets de prédilection). Parmi les très rares hommes qui sont apparus dans le podcast, on trouve des célébrités comme Matthew McConaughey, Lance Bass et Josh Gad de Frozen, qui a été invité à parler de son livre illustré.

En résumé, Totally Booked With Zibby est un point de vente pour l’édition de vanité de célébrités grand public et la fiction de MFA de troisième ordre et les livres pour jeunes adultes. Sauf qu’Owens a le don incroyable de donner l’impression de parler de quelque chose d’autre, quelque chose de plus élevé.

Owens se décrit comme une surperformante. Avec du courage et un travail acharné, la mère de quatre enfants dirige un empire commercial et enregistre plusieurs épisodes de podcast par semaine. Comment fait-elle ? Vous voyez, c’est l’amour de la lecture qui l’aide à traverser les moments difficiles. Ou quelque chose comme ça : son histoire d’origine est auto-aveugle et incohérente. Plus largement, ce qu’Owens appelle le Zibbyverse — sa librairie, ses podcasts, ses propres livres, des cours et des retraites — est symptomatique de ce que l’édition (et la lecture) sont devenues : un moyen pour une tranche étroite mais influente de la population de déguiser leurs vies peu stimulantes pour sembler intéressantes ; de mettre en lumière des récits qui rendent la réalité d’être une personne riche qui ne peut toujours pas faire face plus noble qu’elle ne l’est.

C’est le thème inconscient des propres livres d’Owens. Que ce soit de la fiction ou des mémoires, Zibby ou son substitut se retrouve au bord d’une dépression face aux faits bruts de la vie — grands-parents mourants, enfants en pleine croissance, et ainsi de suite — avant de se ressaisir grâce à un nouvel amour ou un nouveau gourou. Dans ses mémoires du 11 septembre, Bookends, l’auteure devient « déprimée » après avoir perdu son amie proche dans les attentats et devient ensuite « complètement stressée et accablée par la maternité » et doit découvrir « ce qui a fait d’elle ce qu’elle est ». L’amie décédée ne semble pas être le sujet principal du deuil autant que la perte de l’estime de soi d’Owens. Heureusement, elle se tourne vers son amour de la lecture et de l’écriture pour obtenir de l’aide lorsque les choses semblent particulièrement sombres. Ensuite, au cas où vous vous inquiéteriez, Owens trouve l’amour et « le bonheur organique » avec un pro du tennis devenu producteur de films. Lisez, aimez, affirmez-vous.

Le thème tolstoïen d’Owens est : J’ai tout ce que je veux ; mes amis ont tout ce qu’ils pourraient vouloir ; pourquoi suis-je encore anxieuse ? Elle, et ses légions d’auditeurs et de lecteurs, posent la même question et s’approchent dangereusement du thème de la véritable littérature — la souffrance, le cycle de la vie, l’incertitude stochastique de toutes les créatures mortelles — sans jamais y parvenir. Au lieu de cela, pour quelqu’un de l’esprit d’Owens, il ne peut y avoir qu’un détour loin du principe de réalité vers un mari chaud et inoffensif, un nouveau coach de vie, la méditation, des retraites et des solutions légères — et vers des livres qui célèbrent ce système de croyance.

Son podcast promeut les mêmes objectifs. Ce n’est pas que Totally Booked dilue les normes littéraires — car il n’existe pas de norme dans le monde d’Owens. En écoutant une large sélection des quelque 2 000 podcasts d’Owens (tous agréablement courts), je n’ai rencontré aucune indiscrétion, peu d’indices de rancœur ou d’anxiété nerveuse — aucune critique, aucune conversation. Chaque interview est une étude persistante de l’équanimité : des personnes riches et réussies parlant à d’autres personnes riches et réussies.