Ce régime n’a pas non plus fait grand-chose pour ses résidents les plus pauvres, dont il prétend se soucier le plus. Los Angeles souffre parmi les taux de pauvreté les plus élevés de l’État et les pires du pays. Le sud-central de LA, épicentre de deux des pires émeutes de l’histoire américaine, est maintenant plus pauvre par rapport au reste de la ville qu’avant ces bouleversements. Il reste la deuxième pire capitale des sans-abri d’Amérique et construit beaucoup moins de nouveaux logements par habitant que presque toutes les autres grandes zones métropolitaines américaines. La ville souhaite toujours augmenter les impôts au milieu de un déficit budgétaire croissant.

En retour, Newsom préside une Californie avec des routes maintenant parmi les pires du pays et un train à grande vitesse en proie à des retards sans fin et à des dépassements de coûts massifs. Peu de choses ont été faites pour améliorer les systèmes d’eau critiques dans un État menacé en permanence par la sécheresse. Et les politiques environnementales de l’État, comme l’a constaté la Commission Little Hoover, ont contribué de manière significative à la gravité des incendies, principalement en bloquant les brûlages contrôlés et en permettant l’accumulation de broussailles sèches et combustibles.

Il s’avère que la gouvernance compte. L’ascension de l’État doré était le produit d’un État que le grand économiste libéral John Kenneth Galbraith a décrit en 1971 comme étant dirigé par « un service public fier et compétent ». Cet héritage a atteint son zénith non sous le gouverneur de Californie Ronald Reagan, comme certains conservateurs pourraient le souhaiter, mais sous le régime libéral responsable de Jerry Brown, construisant d’excellentes routes, répondant aux besoins en eau de l’État et favorisant ce que Galbraith a salué comme étant « l’un des meilleurs systèmes scolaires du pays ».

En revanche, le gouvernement de Californie est maintenant classé par Wallet Hub comme le moins efficace dans la fourniture de services par rapport à la charge fiscale. Le système d’éducation primaire se classe maintenant parmi les pires du pays, en particulier pour les étudiants pauvres et issus de minorités. En termes simples, les démocrates progressistes ne cherchent pas à construire des capacités qui ont amélioré la vie des gens, contrairement à leurs prédécesseurs.

Une telle dégradation est mise en lumière par les catastrophes. À la suite du tremblement de terre de 1994, le maire Richard Riordan était partout et remettait en question à plusieurs reprises les obstacles bureaucratiques qui ralentiraient la reprise. Avec l’aide du gouverneur Pete Wilson, il a réussi à faire reconstruire une section critique de l’autoroute reliant le Westside et le centre-ville en un temps remarquable de 66 jours. Sous Riordan, une grande partie de la ville, y compris des sections qui ont brûlé lors des émeutes de 1992, a été reconstruite, en grande partie grâce à des investissements privés.

Un tel leadership politique efficace est presque totalement absent à la fois de Sacramento et de la mairie de Los Angeles. Pourtant, le déclin de Los Angeles n’est pas inéluctable — un fait souligné par l’essor des villes industrielles largement latino en dehors de la juridiction de Los Angeles. En entrant dans des villes bien gérées comme Southgate, on constate soudain que les rues sont bien pavées et qu’il y a peu de logements vacants, avec pratiquement aucune graffitis ou sans-abri. Une étude exhaustive menée par le chercheur de l’Université Chapman, Bheki Mahlobo, a révélé que ces villes surpassent généralement les régions adjacentes de Los Angeles, et même la ville elle-même, en matière de ventes au détail, de participation au marché du travail, de taux de criminalité et de pauvreté. Le taux de vacance des bureaux du centre-ville de Los Angeles est presque trois fois celui des villes indépendantes juste au sud.