Fidèle à sa forme intéressée, cependant, cette observation n’a pas conduit à un scepticisme sur l’ensemble de l’idée, mais à un nouveau flux d’articles de revues, discutant lourdement de la possibilité qu’il puisse y avoir des paniques « bonnes » ainsi que des mauvaises. Cohen pensait que les fins justifiaient parfois les moyens, écrivant dans l’introduction à la troisième édition de son livre que sa propre « politique culturelle » signifiait positivement « encourager quelque chose comme des paniques morales concernant les atrocités de masse et la souffrance politique » afin de sensibiliser. Il a poursuivi : « Peut-être pourrions-nous recréer délibérément les conditions qui ont rendu la panique des Mods et des Rockers si réussie… et ainsi surmonter les barrières du déni, de la passivité et de l’indifférence qui empêchent une pleine reconnaissance de la cruauté et de la souffrance humaines. » C’est presque comme s’il établissait un modèle histrionique indifférent à la vérité pour les médias progressistes, que de nombreux médias ont suivi à la lettre depuis lors.

Une conclusion plus précise aurait été que, que cela ait commencé ainsi ou non, l’appareil théorique entourant le concept de panique morale est rapidement devenu biaisé en faveur de la protection d’une variété agressivement individualiste de libéralisme de gauche, généralement chérie par les universitaires mais détestée par ceux qui doivent vivre avec ses effets matériels sur le terrain. En pratique, le concept a souvent été utilisé pour attaquer des entités et des structures sociales qui se dressent sur le chemin de ces intérêts acquis : des communautés soudées (cueillir des moqueries sur les « paniques morales » concernant l’immigration incontrôlée ou les taux de criminalité) ; des relations familiales stables (voir le rejet désinvolte des préoccupations concernant la pornographie ; la gestation pour autrui ; la prostitution ; les pères absents ; les taux de divorce) ; et une conception de l’enfance et de l’adolescence comme désirable libre d’une adultification favorable au marché (émerveillez-vous alors qu’ils ridiculisent les craintes concernant la sexualisation prématurée des mineurs; les procédures médicales sur les adolescents trans-identifiés ; la sécurité des enfants en ligne). Des observateurs supposément détachés peuvent bien caractériser le ressentiment public envers ces choses comme « volatile », surgissant soudainement de « nulle part » à la suite d’une agitation par des sources médiatiques conservatrices, mais cela souligne encore leur relative ignorance sur la façon dont l’autre moitié vit.

En vérité, chaque fois qu’un article de journal ou de revue contient les deux mots redoutés dans son titre, il y a de fortes chances qu’une préoccupation assez évidente et crédible soit mise de côté ; et que quiconque pourrait avoir cette préoccupation particulière soit atrocement caricaturé pour encourager les autres. Et un autre aspect condescendant du discours de panique morale est que l’adjectif « moral » est effectivement traité comme un intensificateur du péjoratif « panique » : vous pourriez penser que les paniques sont mauvaises, mais attendez de voir une morale ! Encore une fois, nous entrons en contact avec une attitude essentiellement adolescente à prendre une position morale, comme si les gens cool ne seraient jamais pris en train de le faire.

« Chaque fois qu’un article de journal ou de revue contient les deux mots redoutés dans son titre, il y a de fortes chances qu’une préoccupation assez évidente et crédible soit mise de côté. »

Mais en réalité, identifier quelque chose comme une panique morale implique inévitablement de se plonger dans les détails du jugement moral soi-même, peu importe comment vous pourriez prétendre le contraire ; car que pourriez-vous dire d’autre que certains problèmes perçus ne sont pas en fait aussi importants qu’ils semblent l’être pour les autres, et que leurs réponses émotionnelles négatives à cela sont disproportionnées et nuisibles ? Chaque étape de cela implique une délibération éthique, une évaluation et un classement.

Bien sûr, le détecteur de soi-disant paniques morales pourrait bien se tromper dans ses évaluations sur la signification et la proportionnalité ; peut-être, en fait, qu’il ne panique pas assez à propos de certaines situations, laissant passer des dommages majeurs auxquels il devrait prêter attention. Pourtant, cette pensée ne semble pas entrer dans l’esprit de ceux qui aiment manier le concept très souvent. Un signe de cela est que les théoriciens des paniques morales offrent rarement des arguments étendus pour leurs jugements implicites sur la nature supposément bénigne de ce qu’ils rejettent, s’appuyant plutôt sur l’hypothèse que leurs lecteurs, également imprégnés de tous les biais d’une éducation universitaire, les partageront.

Aucun groupe, qu’il soit populiste ou technocratique, ne devrait être traité comme infaillible ou impartial dans ses évaluations des dommages sociaux ; et les plateformes médiatiques de gauche et de droite peuvent déformer, exagérer et monétiser l’indignation partisane avec un effet terrible. Mais contrairement à leur réputation, les paniques morales ne sont pas le domaine exclusif de la droite ; ni ne sont-elles toujours — ou même souvent — complètement mal orientées. Et elles ne soutiennent pas particulièrement les intérêts des élites et de l’establishment ; bien que le discours progressiste méprisant à leur sujet pourrait bien le faire.