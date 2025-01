Organisé par l’Institut de recherche sociale de Brooklyn, cette organisation propose des cours tels que « Du capitalisme racial à l’abolitionnisme pénal » et « Sur le soi actuariel et la crise du féminisme sioniste ». Si cela témoigne des tendances ultra-radicales de l’institut, Lewis elle-même semble avoir une inclination similaire. Chercheuse invitée à l’Université de Pennsylvanie et rédactrice indépendante, son prochain livre est (prévisiblement) annoncé comme « une exploration sans complaisance des féminismes ennemis, des féministes impérialistes du XIXe siècle et des policiers, des féministes du KKK du XXe siècle aux pornophobes, jusqu’aux féministes anti-avortement et TERF d’aujourd’hui ».

Elle a apporté une énergie similaire au cours qu’elle a organisé pour aider ceux impliqués dans la lutte pour la libération trans à « connaître l’ennemi ». Cette rhétorique est typique des guerres de genre aux États-Unis, où elles se déroulent entre des activistes trans enragés d’un côté et des conservateurs réactionnaires qui « savent ce qu’est une femme ». Contrairement au Royaume-Uni, il est rare que les féministes de gauche soient entendues, ce qui signifie qu’il y a peu de critiques contre la cabale trans. Le cours, présumément, était une tentative de renforcer son argument prétendument féministe contre nous.

Elle a certainement de l’expérience en la matière. En 2019, j’ai lu son essai

dans The New York Times, intitulé « Comment le féminisme britannique est devenu anti-trans », un article à charge contre les Terfs. Elle y consacrait une grande partie de son temps à jeter des doutes sur moi et Kathleen concernant nos opinions sur diverses questions – principalement sur le genre. Nous l’avions même mentionnée dans un segment de notre podcast. Kathleen avait découvert un article que Lewis avait écrit à propos de son mariage, célébré dans un cimetière. « Comment conciliez-vous votre plaidoyer pour l’abolition de la famille », avait-elle écrit, « avec votre décision de vous marier et de cohabiter exclusivement avec un conjoint ? » Bonne question – et une à laquelle l’article n’a pas du tout répondu.

Ainsi, je me suis connectée à l’école des Terfs avec des attentes modestes. Quant aux pauvres âmes qui allaient assister à mes côtés, elles avaient été averties qu’elles devraient faire face à des opinions délicates – celles qui allaient à l’encontre de leurs croyances fermement ancrées. D’où l’inévitable avertissement de contenu : le travail de Kathleen et moi-même « devrait être considéré comme portant un énorme avertissement de contenu pour transphobie – souvent misogyne, spécifiquement transmisogyne, généralement queerphobe, et parfois avec des tropes éliminationnistes ».

Cela semblait prometteur. Mais même moi, je n’étais pas préparée aux 12 heures d’hyperbole néo-marxiste lourde auxquelles j’ai finalement été exposée. J’aimerais pouvoir vous dire ce que nous étions censées apprendre, mais c’était principalement des absurdités incompréhensibles sur la façon dont les Terfs sont des quasi-fascistes, et comment nos idées sont basées sur l’antisémitisme, le colonialisme, le racisme et tous les autres -ismes imaginables.

J’étais déçue que mon travail puisse être « ignoré ». Étant donné que je figure en bonne place dans la publicité du cours et les documents de lecture, je me suis demandée si elle avait réalisé que j’étais dans sa classe virtuelle. Néanmoins, Lewis a eu la gentillesse d’inclure un PDF de mes livres et de ceux de Kathleen afin que les étudiants puissent les lire sans avoir à les acheter. Le travail de Kath a été décrit comme « écrasément maléfique ». D’autres féministes ont été également écartées de la même manière. En discutant de The Transsexual Empire, un ouvrage révolutionnaire de 1979 de Janice Raymond — la Terf originale — Lewis répète de vieux clichés sur sa prétendue bigoterie, affirmant même que Raymond espérait anéantir toute la communauté trans.