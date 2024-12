J’ai parlé au professeur Tim Lang, une autorité de premier plan sur la sécurité alimentaire et auteur d’un rapport à venir pour la Commission nationale de préparation (NPC), sur ce que pourraient être les grands « chocs » pour nos approvisionnements alimentaires. Certains se produisent déjà, comme le changement climatique, et nous devons nous adapter pour y être résilients. Un foyer britannique sur quatre devrait être inondé d’ici 2050. Et notre production restante de fruits et légumes est concentrée dans des endroits de plaine basse, comme le Lincolnshire, qui devraient être inondés avec la montée du niveau de la mer au cours du siècle prochain. Selon le professeur Lang, cela signifie que nous devrons déplacer notre horticulture « en haut de la colline » dans les années à venir.

Le changement climatique entraîne également des événements météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale qui affectent profondément les approvisionnements alimentaires. Cela affecte déjà les cultures dans les champs et la disponibilité des denrées alimentaires de base. Il y a vingt ans, il aurait été impensable que les fruits et légumes soient rationnés dans les magasins — mais cela s’est produit plusieurs fois au cours des dernières années. Des zones entières à l’étranger qui nous nourrissent, comme les serres d’Almeria en Espagne, deviennent non viables à mesure que leurs ressources en eau diminuent. La production se déplace de plus en plus loin de chez nous, souvent vers l’Afrique, augmentant les risques.

Un autre choc potentiel est la perte de biodiversité, qui peut entraîner l’effondrement des écosystèmes et anéantir les cultures de régions entières. L’industrie alimentaire s’inquiète déjà de ces risques. Un rapport de 2024 de l’Institute of Grocery Distribution, « Résilience : Un système sous pression », souligne le risque inhérent à notre population agricole vieillissante. La main-d’œuvre est essentielle à la production, et pourtant l’âge moyen d’un agriculteur britannique est de 59 ans. Le rapport soulève également des inquiétudes quant à un déploiement raté de nouveaux programmes de soutien aux agriculteurs qui pourrait démotiver ces derniers et décourager leurs investissements dans la production future.

Nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer leurs avertissements. L’idée que nous serions tous confinés chez nous pendant des mois à cause d’un virus aurait été considérée comme de la science-fiction avant 2020, mais maintenant c’est un scénario bien compris. Les planificateurs de catastrophes doivent modéliser des épidémies pires que le Covid, et nous devons être prêts pour cela.

Peut-être que l’idée d’être bloqué par des sous-marins semble un peu peu probable, une peur étrangement nostalgique héritée de la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre est loin d’être terminée. Il y a trois conflits majeurs qui affectent les approvisionnements alimentaires de millions de personnes en ce moment.

Les Israéliens ont utilisé les approvisionnements alimentaires pour essayer de soumettre leurs ennemis à Gaza, ce qui est illégal en vertu du droit international. Au Soudan, six millions de personnes risquent de mourir de faim en ce moment à cause d’une guerre civile. Et la guerre Ukraine-Russie a beaucoup tourné autour des approvisionnements alimentaires — les Russes ont ciblé Marioupol pour prendre le contrôle des exportations de céréales de l’Ukraine, et ciblent régulièrement les marchés alimentaires pour essayer d’intimider les Ukrainiens afin qu’ils mettent fin à leur résistance. La Grande-Bretagne est déjà impliquée dans le conflit ukrainien, il n’est donc pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel la Russie sabote le système alimentaire britannique pour nous punir. Pensez moins aux U-boats dans l’Atlantique, et plus au sabotage de logiciels informatiques par des fermes de bots en Russie pour faire s’effondrer notre logistique. Une seule panne d’électricité pourrait faire s’effondrer notre système de supermarchés du jour au lendemain.

La guerre en Ukraine nous a appris que nos fermes dépendent souvent d’intrants étrangers cachés — les engrais synthétiques stimulent les rendements des cultures actuelles, et les aliments pour animaux importés soutiennent nos industries laitières, de viande et d’œufs. La guerre n’a pas besoin de toucher le sol anglais pour réduire les rendements de nos champs d’environ 20 à 30 %.

Comme nous le savons, les mauvaises choses n’arrivent jamais une à la fois. Les chocs peuvent venir de plusieurs directions à la fois et aggraver les dommages les uns des autres. Imaginez qu’une ville inondée perde son électricité pendant une épidémie sévère. Maintenant, imaginez qu’il y ait une guerre ailleurs en Europe qui empêche les approvisionnements alimentaires d’arriver dans cette ville. Trouver comment nous pourrions trouver, déplacer, cuisiner et servir de la nourriture à des millions de personnes dans un tel scénario est une affaire sérieuse.

Il y a un vieux dicton selon lequel nous ne sommes qu’à trois jours de l’anarchie, en particulier avec un effondrement du système alimentaire. Pourtant, le professeur Lang est plus optimiste. Il dit que ce que nous voyons souvent en temps de crise n’est pas l’effondrement social mais plutôt des gens qui travaillent ensemble, trouvant des moyens de rationner ou de partager, affichant le meilleur de la nature humaine. Mais même avec beaucoup de bonne volonté, les gens ont besoin d’un certain nombre de calories chaque jour pour rester en vie.

Il convient de souligner, comme le fait le professeur Lang, que l’accès à des aliments nutritifs n’est pas garanti en Grande-Bretagne même sans une crise géopolitique du genre que j’imagine. Des millions de Britanniques souffrent actuellement d’insécurité alimentaire. En 2022-23, 11 % de la population britannique vivait dans un foyer connaissant la pauvreté alimentaire — y compris 17 % de tous les enfants. Cette même année, 2,3 millions de personnes vivaient dans un foyer utilisant une banque alimentaire. Si pauvre est le régime alimentaire britannique que l’enfant moyen de cinq ans est maintenant plus court qu’il y a 20 ans.

Ajoutez à cela le fait que de nombreux Britanniques ont un très mauvais accès à des aliments nutritifs, ou ne peuvent tout simplement pas se les permettre. Notre régime alimentaire à base d’aliments transformés, riche en sel, en graisses et en sucre, nous rend malades. Dans son récent rapport « L’économie fallacieuse de la grande alimentation », le professeur Tim Jackson estime que notre système alimentaire défaillant nous coûte 268 milliards de livres par an.

Nous n’avons pas besoin d’un météore, d’une guerre ou même de zombies pour détraquer notre système alimentaire. Pour des millions de personnes vulnérables, il est déjà cassé. Et ce seront elles qui seront les plus durement touchées par de futurs chocs.

Il y a de nombreux agriculteurs qui utilisent l’argument de la « sécurité alimentaire » pour dire que l’agriculture ne peut pas changer. Laissez-nous tranquilles ou il y aura moins de nourriture — je comprends, mais c’est un mauvais argument. En raison de la montée des supermarchés et des technologies industrielles, l’agriculture est devenue massivement spécialisée et monoculturelle. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système alimentaire beaucoup plus diversifié.

Nous avons besoin de beaucoup plus d’horticulture dispersée à travers le Royaume-Uni. Nous avons besoin de vergers et de fermes urbaines. Nous avons besoin d’un grand nombre de petites entreprises alimentaires diversifiées pour répartir les risques dans le système alimentaire et éviter les goulets d’étranglement. Et nous devons soutenir les fermes régénératrices et respectueuses de la nature qui dépendent moins des intrants importés comme les engrais synthétiques. En effet, nous avons besoin de plus de fermes, pas moins, car les systèmes agricoles industriels simplifiés géants sont souvent les plus risqués. Comme ils se spécialisent dans la production de masse de matières premières, ils ont tendance à s’arrêter lorsqu’ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs porcs, poules ou lait parce qu’une usine de transformation cesse de fonctionner. Ils sont également les plus vulnérables aux épidémies.

De plus, nous devons créer des fermes avec des cycles de nutriments fermés qui utilisent un élevage mixte et des cultures pour restaurer le sol et créer de la résilience. Nous, agriculteurs, ne pouvons pas prétendre soutenir l’avenir de notre système alimentaire si nous dégradons nos sols — cette stratégie pourrait produire de la nourriture bon marché maintenant, mais seulement au détriment de notre avenir. Et aucune civilisation n’a jamais survécu en laissant des nutriments vitaux s’échapper du système alimentaire. Nous avons besoin que nos déchets retournent sur nos champs, plutôt que de les évacuer.

Une grande partie de l’agriculture dont nous avons besoin, comme l’horticulture biologique sans labour, est intensive en main-d’œuvre — elle repose sur des cerveaux humains et des mains qualifiées, pas sur des solutions biotechnologiques magiques. Pour apporter ces changements, nous aurions besoin d’une toute nouvelle génération d’agriculteurs brillants et d’une pensée radicalement nouvelle. De nombreux jeunes, y compris ma fille, veulent faire de l’agriculture, mais le capital nécessaire pour prendre en charge une opération industrielle géante en fait un fantasme. Nous avons besoin de fermes de démarrage et d’opportunités pour des personnes issues de milieux non agricoles pour produire de la nourriture et contribuer.

Si tout cela semble fantastique et peu probable, rappelez-vous simplement que notre système alimentaire actuel génère des coûts qui sont stupéfiants. Le statu quo ne nous sert pas. Nous ne pouvons pas continuer à copier aveuglément un système alimentaire américain qui est chargé de coûts et de risques.

Le changement nécessiterait une action audacieuse et une réflexion coordonnée entre les départements gouvernementaux. Nous semblons avoir perdu confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes. Mais rappelez-vous que nous avons un jour rationné la nourriture pour survivre à un blocus en temps de guerre. (Remarquablement, les 25 % les plus pauvres de la population étaient en meilleure santé sous rationnement qu’ils ne l’avaient jamais été auparavant, avec un accès à de la bonne nourriture pour la première fois.) Et rappelez-vous que nous avons créé le Service national de santé. Nous pouvons faire des choses difficiles — et parfois nous devons le faire.

La planification et la livraison du système alimentaire devraient être au cœur de la politique progressiste — une priorité pour l’investissement, même en période d’austérité. Et c’est un investissement, pas une subvention. Cela nous rendra tous plus sains, plus heureux, plus en sécurité et plus riches. Cela bénéficierait le plus aux plus pauvres.

Le combat actuel entre le gouvernement et les agriculteurs au sujet de l’impôt sur les successions est incroyablement stupide. C’est le mauvais combat, avec les mauvaises personnes, sur le mauvais sujet, au mauvais moment. C’est une politique terrible car la liste des choses dont nous avons besoin de nos agriculteurs est longue et en croissance. Nous devons les aider, pas les saper, afin qu’ils puissent investir pour créer la production alimentaire saine et réelle dont nous avons besoin. Après tout, l’histoire est jonchée de civilisations qui se sont effondrées parce qu’elles étaient insoutenables.

Ce changement nécessite un niveau de leadership politique qui n’existe pas actuellement. Et un leadership au niveau local autant qu’à Westminster. Nous devons être plus comme les Français et les Italiens, en donnant aux gouvernements locaux et aux maires le pouvoir de restreindre la croissance des supermarchés et des fast-foods, et en priorisant plutôt les producteurs et vendeurs de nourriture réelle, locale et plus saine.

La vérité est que nous avons déjà trop longtemps parié sur un système risqué et défaillant. Le monde qui nous entoure devient de plus en plus hostile et nous avons choisi d’être une unité géopolitique autonome. Quoi que vous pensiez de la façon dont nous en sommes arrivés là, c’est notre réalité. Nous devons maintenant faire le travail de construction d’un système alimentaire fort et sain pour la Grande-Bretagne.