« Il n’y avait pas de véritable force derrière la façade de supériorité stratégique de l’Iran. »

Il est tombé à Mohammed al-Jawlani, chef de Hayat Tahrir al-Sham, l’un des plusieurs groupes anti-régime syriens, de tester le pouvoir résiduel de l’Iran. Il a choisi comme cible Alep, historiquement la ville la plus importante de Syrie et deuxième en population seulement après la capitale Damas.

Les combattants variés d’al-Jawlani, dans des camions légers et des jeeps, auraient pu être arrêtés par quelques centaines de soldats bien entraînés. Mais ni le Hezbollah ni les propres Gardiens de la Révolution de l’Iran n’ont pu réagir. Le Hezbollah n’a plus aucune grande unité capable de traverser la frontière pour combattre les rebelles en Syrie, comme ils l’avaient fait de nombreuses fois auparavant. Quant aux Gardiens de la Révolution, ils étaient en train de réquisitionner des avions civils pour faire entrer des troupes à l’aéroport de Damas et soutenir Assad. Mais ensuite, Israël a clairement fait savoir qu’il ne permettrait pas aux troupes iraniennes de s’approcher de sa frontière, tandis que l’Iran n’avait plus de contre-menaces crédibles.

Cela a laissé l’Iran sans options de réaction rapide : il n’y avait pas d’autre aéroport solidement tenu par les forces en déroute d’Assad. L’Iran ne pouvait pas non plus risquer de transporter des troupes en Syrie par voie terrestre à travers l’Irak. Même ses propres milices chiites, avec des dizaines de milliers d’hommes armés, n’auraient pas pu sécuriser leur passage à travers le nord-est de la Syrie contrôlé par les Kurdes.

Maintenant, la population iranienne découvre qu’elle a passé des décennies dans la pauvreté pour payer l’énorme renforcement des Gardiens de la Révolution. Et pour quoi ? Ils ont des bases élaborées et des quartiers généraux ostentatoires, mais leurs coûteux missiles balistiques ne peuvent être utilisés que contre des Arabes sans défense, pas contre Israël avec ses intercepteurs Arrow. Quant au Hezbollah, ils ne peuvent clairement plus se défendre, sans parler des alliés de l’Iran à travers la région. Peut-être, en résumé, la dictature sera enfin contestée dans les rues, à grande échelle et sérieusement.

Si cela se produit, les forces armées régulières d’Iran, longtemps oubliées, privées d’armes modernes et réduites à jouer les seconds rôles derrière les Gardiens de la Révolution, pourraient également passer à l’action. Cela déciderait certainement du sort du régime : si une partie importante de leurs 350 000 hommes devait agir. Personne ne peut savoir si les officiers et les hommes réguliers iraniens sont moins enclins à soutenir la dictature que les Gardiens de la Révolution, mais l’Iran a récemment organisé des élections au cours desquelles le candidat dur a été nettement battu. Il n’y a pas non plus beaucoup de preuves que les soldats, marins et aviateurs iraniens soient des enthousiastes du régime qui les laisse sans aucun avion moderne, armes terrestres ou navires de guerre.

La chute de la dictature iranienne, qui a si longtemps combiné une répression intense à l’intérieur avec une agression à l’étranger, ne résoudrait pas les problèmes du Moyen-Orient du jour au lendemain. Mais cela libérerait certainement de nombreux Iraniens et mettrait enfin fin au soutien de l’Iran aux milices chiites meurtrières, de l’Irak au Yémen. La Syrie, en bref, pourrait n’être que le début.