Rejetant la prétendue neutralité de l’originalisme, il plaide plutôt pour ce qu’il appelle le « constitutionnalisme du bien commun ». En pratique, cela signifie promouvoir des positions très conservatrices sur le plan social, notamment en ce qui concerne les droits des LGBT et des femmes. Plausiblement inspiré par Carl Schmitt, un juriste nazi et une influence centrale, Vermeule semble penser que les convictions morales et politiques sont une question de choix théologique et mythologique. Dans ce contexte, argumenter pour ou contre des convictions politiques est moins important que de vaincre ses ennemis au nom de ses amis. Au-delà de ces fondements philosophiques, en tout cas, une magistrature Vermeule serait beaucoup plus encline à rendre des décisions conservatrices sur des questions telles que les droits des homosexuels, des transgenres et de l’avortement. Elle aurait une vision très négative de la démocratie et des procédures démocratiques, que Vermeule pense n’avoir « aucun privilège spécial » par rapport à l’objectif de mettre en œuvre le bien commun. Et elle tenterait sans aucun doute d’estomper, sinon d’effacer, les divisions entre l’Église et l’État, conformément à ce qu’un critique appelle la « vision intégraliste » de Vermeule d’un ordre social chrétien.

Bien sûr, nous devrions être prudents ici de ne pas tracer une ligne droite entre des théoriciens comme Vermeule et Deneen d’une part — et les politiques réelles d’une présidence Trump d’autre part. Comme nous le savons tous maintenant, l’homme lui-même est trop chaotique et capricieux pour être nécessairement influencé.

Quoi qu’il en soit, il y a des signes que ces figures conservatrices pourraient avoir une réelle influence. Vermeule, pour sa part, a gagné un public fidèle parmi les jeunes juristes conservateurs. L’académicien lui-même exprime souvent son admiration pour l’autocratie de Viktor Orbán, où le pouvoir judiciaire a été complètement politisé en accord avec le modèle autoritaire compétitif du régime. Cela devrait être inquiétant étant donné la longue flirtation du GOP avec le modèle hongrois — et la volonté prouvée de figures comme Mitch McConnell de faire tout pour placer leurs hommes sur le banc. Avec des conservateurs cherchant à remodeler la branche judiciaire dans un avenir prévisible, il est donc tout à fait possible que le constitutionnalisme du bien commun puisse arriver, que les électeurs socialement modérés l’apprécient ou non.

On peut dire quelque chose de similaire des politiques économiques de Trump. Car tout comme Deneen et Rufo semblent désintéressés par un véritable changement dans ce domaine, cela semble également être la direction que prendrait une future administration. Considérez simplement les soutiens ploutocratiques de Trump, des hommes comme Elon Musk et Vivek Ramaswamy, qui ne semblent pas du tout penser que leur richesse et leur pouvoir seront remis en question. Musk, pour sa part, a même averti que son « Département de l’Efficacité Gouvernementale » causerait des « difficultés » temporaires pour les Américains ordinaires, tout en soulignant que de telles difficultés sont nécessaires pour que l’État vive selon ses moyens. Et si cela devait faire sonner des cloches d’alarme pour quiconque — notamment pour ces millions d’électeurs qui ont soutenu Trump comme un rempart contre les manipulations néolibérales — qui pense que le Président élu a réellement tendance à mener une attaque populiste économique contre des milliardaires comme lui, cela n’aide guère que, comme Vermeule, Deneen ait l’oreille d’un nombre croissant d’initiés républicains.

Dans l’ensemble, alors, les intellectuels de Trump annoncent une déception pour l’électorat, tant en théorie qu’en pratique. Et c’est une histoire similaire lorsque vous quittez les campus universitaires et que vous vous dirigez en ligne. Lors de ses deux campagnes électorales réussies, le Président élu a fait campagne sur une plateforme de drainage du marais, de destruction de l’élite libérale complaisante qui dirigeait Washington, et de restauration du pouvoir au peuple américain. L’anti-élitisme était un thème prévalent, Trump tendant la main aux « Américains » qui se décrivaient comme « ordinaires » qui luttaient économiquement et qui avaient l’impression que les élites libérales « woke » se moquaient de leur manque d’éducation et de raffinement.

Allez en ligne, cependant, et le groupe d’intellectuels internet de Trump proclame régulièrement son mépris pour les normes démocratiques en particulier et pour l’électorat en général. Considérons Curtis Yarvin. Écrivant à l’origine sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, il mélange la pensée libertarienne de droite et la pensée réactionnaire à l’ancienne dans un mélange geek d’animosité anti-démocratique. Parmi d’autres choses, cela signifie un soutien pour une sorte de monarchie corporative, Yarvin affirmant que des entreprises réussies et innovantes comme Apple et Tesla sont de petits fiefs, dont le modèle devrait être imité politiquement. Yarvin a trouvé un public réceptif dans le monde de la technologie, où des anti-démocrates « sympathiques » comme Peter Thiel l’ont aidé financièrement avant de financer la montée politique de politiciens Trumpy comme Vance. Cela s’inscrit dans la continuité d’autres influenceurs réactionnaires, notamment Bronze Age Pervert et Raw Egg Nationalist, qui mélangent provocation libertine et vénération de la hiérarchie.

Pris ensemble, donc, les intellectuels de Trump sont souvent d’un autre genre que ses partisans populistes. Mis à part leurs idées, ou en effet leurs liens variés avec la Maison-Blanche, cela est également vrai d’une autre manière. Comparé à 2016, le monde de Trump est tout simplement plus organisé cette fois-ci. Profitant de presque une décennie pour se reconfigurer, des personnes comme Yarvin ont été complètement intégrées au courant dominant. Non seulement cela, mais ils disposent également du financement — grâce à Thiel et d’autres milliardaires — pour continuer à penser, écrire et faire avancer la conversation de droite. Mais il reste incertain de savoir si c’est la conversation que l’électorat souhaite entendre.