Cette guerre culturelle architecturale n’a pas non plus laissé le monde anglophone indemne. Dans les derniers jours de son premier mandat en tant que président, Donald Trump a émis un décret exécutif ordonnant que tous les bâtiments fédéraux se conforment à un style classique, seulement pour que l’administration Biden l’annule rapidement. Des think tanks conseillant les gouvernements britanniques à soutenir des styles plus traditionnels, tels que Policy Exchange et Create Streets, ont été agressivement dénoncés par des progressistes dans le monde du design. Selon Stephen Sholl, l’un des intellectuels émigrés conservateurs qui ont afflué vers les instituts financés par l’État en Hongrie, « les traditionalistes sont les révolutionnaires qui luttent contre les croyances et les notions ancrées de l’architecture moderne ».

Cependant, les opposants à cette tendance populiste ont du mal à formuler une critique cohérente, encore moins efficace. Lorsque la restauration implique de rayer des pages du registre historique, comme avec les efforts d’Orbán pour effacer l’héritage communiste de certaines parties de Budapest, cela peut clairement être un acte manipulateur, remplaçant la complexité du passé par un récit trompeusement simple. Pourtant, la véracité historique n’est pas la seule chose que les gens attendent de l’espace public. Beaucoup préféreront un cadre attrayant à un cadre authentique, et certains préféreront ne pas reconnaître des aspects du passé qu’ils trouvent offensants. De tels sentiments peuvent être utilisés pour justifier des schémas politiques en architecture et en urbanisme, et il n’est pas toujours facile de dire pourquoi ils devraient être résistés. Les critiques d’Orbán ont été remarquablement moins vocales, par exemple, sur le retrait des monuments associés à l’esclavage et au colonialisme dans les villes occidentales.

Müller et d’autres affirment que l’architecture historiciste permet aux populistes de façonner les attitudes culturelles. En évoquant des notions de patrimoine, ces bâtiments sont « une intervention du côté de la tradition et de la supposée normalité », nous imprégnant d’assumptions conservatrices sur qui nous sommes et nous rendant plus protecteurs de cette identité. Müller suggère même qu’un tel conditionnement peut aider à expliquer une acceptation croissante des idées d’extrême droite en Allemagne.

Le défaut évident de cette ligne d’argumentation est que les régimes illibéraux sont également friands d’architecture moderne. À Budapest, les projets de reconstruction d’Orbán ont leur contrepoint dans le Városliget, le principal parc de la ville, où un nouveau quartier muséal est en train de prendre forme. Ici, nous trouvons des structures en verre et en acier ultra-contemporaines et courbées qui ne détoneraient pas parmi les finalistes du prix Pritzker. Les États autoritaires, de l’Azerbaïdjan à la Chine, et surtout l’Arabie Saoudite, ont commandé avec empressement des starchitectes mondiaux pour concevoir de tels monuments à la modernité. Comme le souligne lui-même Müller, Modi et Erdoğan ont chacun misé leur image sur des aéroports, des stades sportifs et des complexes de bureaux modernes autant que sur des temples et des mosquées.

Cela soulève un problème supplémentaire pour les critiques du design populiste. Si cette catégorie peut englober à la fois le traditionnel et le moderne, à quoi ressemblerait une alternative progressiste ou libérale ? En termes simples, l’architecture publique, et en particulier les bâtiments monumentaux, ne sont tout simplement pas très bien adaptés à la transmission d’idéaux tels que le pluralisme ou l’ouverture. Ils peuvent certainement fonctionner selon de tels principes, mais quelqu’un doit décider à quoi un bâtiment doit ressembler, et il ne peut avoir qu’une seule forme. S’il cède à un appétit populaire pour le patrimoine, la fierté, la beauté ou le spectacle, il peut être qualifié de populiste. Le seul chemin qui reste pour l’architecture progressiste est donc celui de la négation, niant les attentes esthétiques au nom de l’inclusivité ou du « défi ». Cela tend à aboutir à quelque chose comme le bâtiment du Parlement écossais à Holyrood, bien considéré par les aficionados du design mais largement considéré comme une médiocrité déprimante.

Ironiquement, une architecture libérale devient encore moins accessible si vous croyez que l’environnement bâti façonne les attitudes et peut même radicaliser le public. Dans ce cas, peu importe ce que les gens pensent d’un bâtiment, car c’est le bâtiment qui leur dit quoi penser. Ainsi, dans sa propre dénonciation furieuse du design traditionnel comme un « appel à des vieux hommes blancs quasi-fascistes et aveugles », l’architecte Sam Jacob soutient que les bâtiments devraient être « une forme de résistance », cherchant à « intégrer des idées progressistes dans le tissu du monde ». Cette perspective donne simplement aux architectes une licence pour réaliser leurs propres visions au nom de l’ingénierie d’une société juste.