La maison des Assad a duré plus d’un demi-siècle, mais s’est effondrée en 10 jours. Le baathisme est mort et Abu Mohammed al-Jolani se retrouve désormais le leader de facto d’un gouvernement à Damas, dirigé par sa coalition rebelle Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). C’est un dénouement qu’il a peut-être rêvé mais qu’il n’a probablement jamais attendu. Pour l’instant, Jolani peut se réjouir de l’euphorie et de la gratitude qui balayent son pays. Mais bientôt, il devra répondre au désir refoulé des Syriens pour une bonne gouvernance et de meilleures vies. Dans un pays aussi multiculturel que la Syrie, peut-être la tâche la plus urgente consiste à prouver sa tolérance autoproclamée. Et de nombreux Syriens restent prudents, se demandant si sa conversion politique n’est pas qu’un simple relooking tactique.

Pour les convaincre, Jolani doit créer une stabilité politique tout en se distanciant de la répression de l’ère Assad. Cela signifie mettre fin à des pratiques telles que l’enfermement des délinquants dans des donjons, courantes sous Bashar al-Assad et son père. Cela signifie également la dissolution des services de sécurité d’Assad. Jolani ne pardonnera pas non plus aux fonctionnaires, civils et militaires, qui ont commis des violations flagrantes des droits de l’homme. Les Syriens voudront voir ces délinquants traduits en justice : en particulier les hauts responsables militaires, du Parti Baas et des mukhabarat (police secrète). Ils voudront également que les redoutés shabiha (« fantômes ») soient tenus responsables. Ces groupes de citoyens, armés et formés par le régime Assad, ont été accusés d’enlèvements, de torture et de meurtres à grande échelle. Pour rendre la justice et assurer la responsabilité, il doit y avoir de nouveaux codes juridiques et une nouvelle justice avec des personnes à la fois qualifiées et dignes de confiance aux yeux du public.

Le plus grand défi à long terme de Jolani, cependant, sera de relancer l’économie meurtrie de la Syrie. Pendant un certain temps, peut-être, les Syriens blâmeront leurs difficultés économiques sur le régime Assad. Mais, avec le temps, ils tiendront leurs nouveaux dirigeants responsables, et répondre aux attentes économiques s’avérera une tâche redoutable. Le PIB par habitant de la Syrie a chuté de 3 000 $ en 2011 à un pitoyable 421 $ en 2021 : soit 86 %. Dans le même temps, la Banque mondiale rapporte que « l’inflation des prix à la consommation » a augmenté de 93 % en 2023, alors que 69 % des Syriens vivent dans la pauvreté.