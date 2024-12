Assad est resté fidèle à Moscou comme peu d’autres ces dernières années. Alors que d’autres pays dans l’orbite économique et militaire du Kremlin, y compris des partenaires traditionnels en Asie centrale et en Afrique, ont tenté de jouer de la Russie et d’une Chine montante, Assad est resté le vassal parfait. S’exprimant au Kremlin l’année dernière, l’ancien dirigeant syrien a exprimé sa fidélité en répétant la propagande russe. Il a offert son soutien à la guerre de la Russie « contre les néo-nazis et leurs prédécesseurs », et a poursuivi en parlant de sa « dévotion » à la Russie et de la « nécessité de stabiliser le monde ». La soumission à la Russie signifiait la stabilité pour le dictateur.

Aujourd’hui, il s’avère que cette stabilité a été, avec la force militaire, économique et culturelle de Moscou, une autre des grandes illusions de Poutine. Tout comme la campagne contre l’Ukraine a révélé des faiblesses militaires en quelques heures, le pouvoir russe en Syrie s’est évaporé en quelques jours. Étiré à la limite par sa guerre en Ukraine, où malgré des progrès récents, environ 30 000 soldats et des milliards de dollars sont perdus chaque mois, le Kremlin n’a plus de forces, plus d’hommes, et plus d’argent à envoyer au Moyen-Orient. Le mieux qu’il puisse offrir est l’asile au humilié Assad. L’« ordre mondial multipolaire » d’aujourd’hui s’est avéré être une imposture, plus proche du monde des années quatre-vingt de la puissance soviétique malade que de la véritable force des décennies d’après-guerre.

Le pouvoir de Poutine s’effondre à travers l’ancien Empire soviétique et au-delà. L’Ukraine ne reprendra peut-être pas la Crimée et ses régions orientales dans un avenir proche, mais la population du pays s’est définitivement détournée de Moscou. Il y a dix ans, par exemple, les Ukrainiens étaient ambivalents à propos de l’intégration à l’OTAN et à l’UE. Aujourd’hui, ils embrassent massivement les deux. À travers l’Asie centrale, les pays se tournent vers la Chine, et non vers la Russie, pour l’aide au développement. L’Azerbaïdjan agit sans tenir compte de l’opinion de Moscou, tandis que l’Arménie se tourne vers l’Inde, la Chine et les États-Unis pour obtenir du soutien.

Pire encore, la Russie a été contrainte d’accepter des conditions commerciales de plus en plus défavorables avec des pays plus forts, comme l’Inde et la Chine, grâce à l’approche ferme de l’Occident en matière de sanctions. Ses quelques véritables alliances, comme celles avec la Corée du Nord et l’Iran, voient les partenaires plus petits dicter les conditions. Aujourd’hui, Poutine a besoin de ces pays plus qu’ils n’ont besoin de lui, et ils en tirent un maximum de bénéfices en échange de la fourniture de soldats et d’équipements militaires à Moscou. À tout moment, toute la façade de la politique étrangère de Poutine pourrait s’effondrer.

Les diplomates russes pourraient aujourd’hui affirmer que leur pays « ne trahit pas ses amis dans des situations difficiles », mais leur monde est fait de fumée et de miroirs, dans lequel les hommes de PR de Moscou projettent la domination, avec de fausses nouvelles, de la désinformation et des vantardises sur tout, de la Syrie aux missiles balistiques, pour dissimuler la faiblesse comparative de leur pays. La Russie a déployé sa gamme habituelle de tactiques de propagande pour affirmer que la position d’Assad était imprenable, mais au premier signe de problème, certains de ses propagandistes affirment maintenant que la Syrie n’a jamais eu d’importance de toute façon.

Depuis 1999, l’objectif de Poutine a été de recréer la puissance russe avec maîtrise sur des États vassaux comme la Syrie et l’Ukraine, mais il a présidé au chaos. Moscou est capable de détruire des choses, d’instiguer des révolutions, de créer ce chaos, mais il n’a pas la force d’instituer de nouvelles structures de pouvoir international.