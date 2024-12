L’Arabie saoudite a été relativement peu affectée par le Printemps arabe en 2011. Un « Jour de la colère » annoncé sur Facebook visait à imiter les énormes manifestations de rue qui se déroulaient au Caire et dans d’autres capitales arabes, mais le mouvement s’est éteint après que les manifestants potentiels ont reçu des messages sur leurs téléphones menaçant d’amendes ou d’expulsion nationale. En revanche, dans le Bahreïn voisin, où une dynastie sunnite préside sur une majorité chiite agitée, il y a eu des semaines de sit-in et de manifestations. Les Saoudiens ont finalement envoyé des troupes à travers le pont pour aider le gouvernement de l’île à rétablir l’ordre.

Le régime Assad pourrait devenir une figure marquante dans les annales de la torture et de la misère humaine après une décennie de guerre civile. Mais les Saoudiens, amis de l’Occident, qui ne font actuellement face à aucune menace de conflit interne, ne peuvent guère être décrits comme des retardataires dans ce domaine, avec leurs niveaux élevés de répression politique. Depuis que MBS est devenu le dirigeant de facto en 2015, environ 1 400 personnes ont été exécutées par l’État, y compris des mineurs.

Le triomphe de Jolani et de ses soutiens turcs pose un dilemme pour MBS. Lui et d’autres dirigeants du Golfe peuvent être heureux de voir l’« axe de résistance » anti-occidental désarmé, basé comme il l’est sur un « croissant chiite » s’étendant de l’Iran aux terres chiites du sud du Liban. Le royaume saoudien a été fondé sur une alliance entre le pouvoir tribal de la famille Al Saud et l’idéologie explicitement anti-chiite du wahhabisme — et, pendant longtemps, sa stratégie a été de favoriser un mépris ou même une haine du chiisme qui persiste jusqu’à ce jour. Lorsque la minorité sunnite en Irak s’est sentie vulnérable après l’invasion américaine qui a évincé le (sunnite) Saddam Hussein, des clercs saoudiens ont répandu la peur du danger chiite, avertissant contre le meurtre, la torture et le déplacement des Irakiens sunnites. Après les soulèvements du Printemps arabe qui ont mis le feu aux poudres de la guerre civile en Syrie, le gouvernement saoudien a adopté une politique de « sectarisation ». Madawi al-Rasheed, historienne et anthropologue, voit cela comme « une stratégie contre-révolutionnaire délibérée… déployée pour exagérer les différences religieuses et la haine et empêcher le développement d’une politique nationale non sectaire ».

« La chute d’Assad est sûre d’avoir déstabilisé le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. »

Il y a plus d’une décennie, l’émergence en Syrie d’un régime dominé par les sunnites de couleur néo-fondamentaliste ou « salafiste » aurait parfaitement convenu à l’agenda saoudien. Au fil des ans, le régime saoudien a dépensé des milliards de pétrodollars à promouvoir le salafisme (un type de religiosité néo-conservateur, mettant l’accent sur l’observance extérieure) à travers le monde islamique. Selon plusieurs estimations, les sommes dépensées par les Saoudiens pour le dawa (évangélisation) avant 2016 varient de 70 à 100 milliards de dollars. Cette dynamique remonte aux années de boom pétrolier du roi Fayçal (r. 1964-75), qui voyait les Frères musulmans et d’autres mouvements salafistes comme des contrepoids nécessaires au nationalisme arabe orienté vers la laïcité promu par le charismatique leader égyptien Abd al-Nasser. Des exilés des Frères musulmans, tels que Muhammad Qutb, frère de l’intellectuel principal du mouvement Sayyid Qutb, ont été accueillis pour enseigner dans le royaume saoudien, où les étudiants de Muhammad comprenaient le jeune Oussama ben Laden.

La révolution iranienne de 1979 et, plus fortement, les attaques de New York et de Washington en 2001 (avec 15 des 19 pirates de l’air originaires d’Arabie saoudite) ont conduit à un retournement éventuel dans l’orientation religieuse saoudienne. Le changement a été symbolisé par un sermon sanctionné par l’État prononcé par le cheikh Abdulrahman al-Sudais, imam de la Grande Mosquée de La Mecque, louant la vision de MBS en tant que prince héritier « jeune, ambitieux et inspiré par Dieu », comparable au grand Umar ibn al-Khattab, deuxième calife de l’islam ou « député » du Prophète Muhammad. Le sermon, diffusé en direct sur les réseaux câblés et les médias sociaux, a été prononcé moins de trois semaines après le meurtre et le démembrement physique de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. Ancien champion du régime saoudien, Khashoggi était comme Erdoğan un soutien « doux » des Frères musulmans — un mouvement qui comprend non seulement des jihadistes endurcis comme Jolani, mais aussi des politiciens constitutionnalistes comme Rachid al-Ghannouchi, leader du Parti Ennahda en Tunisie. Les Frères musulmans, autrefois soutenus par le roi Fayçal, sont désormais anathématisés tant dans le Golfe (à l’exception du Qatar) qu’à Washington comme la principale menace pour le règne dynastique.

Le retournement saoudien était un préalable nécessaire aux Accords d’Abraham signés entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis en septembre 2020, (et plus tard avec le Soudan et le Maroc). Il a été négocié en partie par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, un ami de la famille et soutien politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En septembre 2023, l’Arabie saoudite était sur le point de « normaliser » ses relations avec Israël, Riyad permettant aux journalistes d’écrire des tribunes en leur faveur, et MBS lui-même disant à Fox News américain que « chaque jour nous nous rapprochons » d’un accord. L’attaque du 7 octobre par le Hamas, tuant plus de 1 200 Israéliens et prenant plusieurs centaines d’otages, a mis fin à ces perspectives, alors que la contre-attaque d’Israël sur Gaza produisait des scènes de dévastation urbaine semblables à celles de Dresde et de nombreux milliers de victimes civiles. En novembre dernier, lors d’une réunion de dirigeants islamiques à Riyad, le prince héritier a même utilisé le mot « G », accusant Israël de mener un « génocide collectif » contre le peuple palestinien à Gaza.