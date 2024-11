Cependant, bien que l’administration Trump entrante ait remporté un mandat pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sa capacité à le faire en toute sécurité, sans parler d’une manière distinguable d’une défaite stratégique, est une autre question. Suite à l’échec coûteux de la contre-offensive ukrainienne de 2023, destinée à menacer l’accès de la Russie à la Crimée et à permettre à Kyiv d’entrer dans des négociations de paix en étant capable de dicter les termes, les États-Unis n’ont eu aucun plan viable pour conclure la guerre de manière satisfaisante. Le conseiller à la sécurité nationale entrant de Trump, Michael Waltz, qui a averti ce week-end que « nous devons mettre fin à cela de manière responsable. Nous devons restaurer la dissuasion et la paix et anticiper cette escalade plutôt que d’y répondre », a tout à fait raison dans son analyse cinglante de l’administration Biden. « ‘Le temps qu’il faudra’ est un slogan, pas une stratégie », a-t-il écrit l’année dernière .

Le sabre nucléaire de Poutine peut avoir pour but d’alarmer les opinions publiques occidentales. Mais le cours de la guerre a été précisément façonné par la peur occidentale d’une escalade. En termes francs, l’Otan n’est pas directement entrée en guerre en tant que belligérant car la victoire de l’Ukraine n’est pas considérée comme valant un conflit ouvert avec la Russie. Pourtant, à un niveau plus subtil, la stratégie de l’administration Biden pour la guerre a été, tout au long, d’équiper et de former les forces ukrainiennes à un niveau où Kyiv peut entrer dans des négociations de paix d’une position de force, ayant démontré à Moscou que les coûts de prolongement de la guerre sont supérieurs aux bénéfices de la poursuivre jusqu’à sa conclusion amère. C’est plus ou moins la même approche que l’administration Obama a poursuivie avec la guerre syrienne, où elle a échoué. Il revient maintenant à Trump d’obtenir un résultat différent.

Dans ce contexte, les intérêts occidentaux et ukrainiens sont fondamentalement mal alignés, comme l’a récemment observé l’éminent diplomate américain Richard N. Haass, qui est apparemment en train de mener des discussions en coulisses avec la Russie, comme il l’a récemment noté dans Foreign Affairs. Pour Haass, « au lieu de s’accrocher à une définition irréaliste de la victoire, Washington doit faire face à la dure réalité de la guerre et accepter un résultat plus plausible. » Pour ce faire, le gouvernement des États-Unis — et ici Haass fait référence à l’administration Biden sortante, perçue comme plus sympathique aux intérêts ukrainiens que son remplaçant — « doit prendre l’étape inconfortable de pousser Kyiv à négocier avec le Kremlin — et exposer clairement comment cela devrait se faire ». Pourtant, le plan de Haass, qui tourne autour d’un armistice sur les lignes de front actuelles et accepte la perte de facto du territoire ukrainien actuellement occupé par la Russie, peut ne plus être à la portée de l’Amérique pour être réalisé.

Au lieu de cela, la perspective malheureuse qui se dessine pourrait être que l’Ukraine souffre à la fois de son succès précoce et de la réticence antérieure de Biden à pousser le pays vers des pourparlers de paix. Lorsque l’invasion de 2022 a commencé, les États-Unis ont travaillé sur l’hypothèse de planification selon laquelle la victoire rapide de la Russie était plus ou moins inévitable. La défense énergique de l’Ukraine, et les échecs russes en matière de planification et de capacité qui ont vu l’avancée initialement rapide s’enliser puis être forcée de se retirer de vastes zones du pays, ont été une surprise, obligeant toutes les parties à improviser des plans pour une guerre plus longue et plus coûteuse que quiconque ne l’avait prévu. Deux grandes opportunités pour une solution négociée, au tout début de la guerre puis après la contre-offensive dramatique de Kharkiv, ont été rejetées par Kyiv, la dernière contre l’avis du Pentagone et la première dans des circonstances que les historiens débattront pendant de nombreuses décennies à venir. Pourtant, les succès initiaux de la guerre et les promesses de soutien occidental illimité semblent désormais lointains. En permettant à l’administration Zelensky de s’engager sur des termes maximalistes de victoire, le soutien apparent de l’administration Biden à l’Ukraine pourrait avoir abouti à un résultat pire pour le pays que la pression pour avoir accepté une solution négociée, même impliquant une perte de territoire, il y a des années.

Comme l’a récemment déclaré un responsable de Kyiv à I, «Si nous sommes contraints d’accepter où nous en étions il y a environ deux ans, alors il aurait peut-être été préférable d’avoir convenu de cela en 2022 et nous aurions sauvé tant de vies des deux côtés.» Pourtant, il est sûrement optimiste de supposer qu’après des années de guerre éprouvante et coûteuse, les conditions de la Russie seront désormais aussi favorables pour Kyiv que celles que les négociateurs ukrainiens ont un jour portées au champagne. Bien que des responsables russes suggèrent que les négociations de 2022 pourraient être un point de départ viable pour des pourparlers, la dynamique de la guerre a lentement évolué contre l’Ukraine de manière si marquée que Poutine pourrait attendre une conclusion plus décisive.