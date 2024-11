Tout cela ne doit pas faire oublier qu’en ce qui concerne les questions quotidiennes, une présidence Trump présentera à Starmer d’innombrables problèmes, qui pourraient siphonner l’énergie de son mandat. Lorsque les déportations de migrants sans papiers commenceront, Starmer subira une pression énorme de son propre parti pour les condamner. Imaginez le moment où il sera découvert qu’un citoyen britannique double a été arrêté et séparé de ses enfants. Comme Tony Blair, contraint de quitter ses fonctions en raison de son incapacité à condamner la guerre d’Israël contre le Hezbollah en 2006, Starmer ne peut pas s’éloigner trop des instincts fondamentaux du Parti travailliste. Et pourtant, qui sait quelles seront les répercussions pour Starmer s’il se lance dans une guerre contre Trump sur une question particulière.

Tout cela rend le choix de la Grande-Bretagne pour le prochain ambassadeur à Washington d’une importance vitale. En ce moment, Peter Mandelson est pressenti pour le poste. Le nommer serait une démonstration de pouvoir de McSweeney — un proche allié de Mandelson — mettant le ministère des Affaires étrangères à l’ombre et soulevant des questions sur l’influence de David Lammy, compte tenu de ses remarques sur Trump en tant que « sociopathe sympathisant néo-nazi ». Mandelson est un homme politique devenu homme d’affaires — un moule bien compris à Washington — avec une expertise en règles commerciales mondiales acquise lors de son mandat en tant que commissaire européen. Ce serait cependant une certaine ironie si la dernière réincarnation politique de Mandelson devait négocier une nouvelle relation commerciale pour la Grande-Bretagne qui n’aurait pas été possible dans l’UE.

« Le choix de la Grande-Bretagne pour le prochain ambassadeur à Washington est d’une importance vitale. »

La victoire de Trump est éclairante à plus d’un titre, cependant, elle met au défi la politique britannique de révéler ses cartes sur toute une série de questions au-delà du Brexit, du commerce et de la sécurité. Lorsque le président élu s’apprête à renforcer sa frontière sud, dans quel sens la Grande-Bretagne peut-elle raisonnablement prétendre avoir une politique différente étant donné l’accent que Starmer a mis sur la création d’une nouvelle « Force frontalière » ? Comme l’a dit Starmer dans son discours de conférence plus tôt cette année : « C’est — en fait — la politique de ce gouvernement de réduire à la fois la migration nette et notre dépendance économique à son égard. » La différence entre Starmer et Trump, donc, n’est pas une question d’ambition, mais de mise en œuvre. De même, lorsque Trump s’apprête à interdire la transition chirurgicale des enfants trans, comme il l’a promis, comment un gouvernement travailliste réagira-t-il étant donné que le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, a déjà maintenu l’interdiction de l’ancien gouvernement sur l’utilisation des bloqueurs de puberté pour les enfants ?

Sur des questions plus structurelles, Starmer sera confronté à un choix que tous les premiers ministres britanniques ont essayé d’éviter : doit-il aligner la Grande-Bretagne avec les États-Unis dans leur lutte pour la suprématie mondiale face à la Chine, ou essayer de se frayer un chemin européen ? La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont essayé cela lorsque Trump a mis fin à l’accord nucléaire iranien lors de son premier mandat, pour découvrir qu’ils étaient impuissants à échapper à la puissance économique des États-Unis. Lorsque la Grande-Bretagne a tenté de continuer à utiliser Huawei pour construire son réseau 5G, malgré les avertissements de Trump, Boris Johnson a été contraint de se plier car Trump a simplement imposé des sanctions technologiques dont la Grande-Bretagne ne pouvait pas s’échapper. Attendez-vous à ce qu’un schéma similaire se reproduise, même sur la question épineuse de l’Ukraine, où l’Europe est peu susceptible de pouvoir compenser le manque à gagner si Trump décide de couper le soutien américain à Kyiv l’année prochaine.

Si quelque chose, Trump est aujourd’hui bien plus puissant qu’il ne l’était en 2016, et nous en Europe sommes bien plus faibles. Trump a remporté un mandat électoral incontesté, soutenu par une probable trifecta au Congrès et une idéologie plus radicale, cohérente et réfléchie développée par des organisations telles que la Heritage Foundation. L’Europe, en revanche, semble perdue et sans leader, affaiblie par la guerre et la compétition géopolitique, et n’est plus réconfortée par l’idée que Trump n’est qu’une menace passagère. En Allemagne, le gouvernement est brisé et devrait être remplacé dans quelques mois, son modèle économique ruiné par la perte d’énergie fiable en provenance de Russie et la concurrence de fabrication haut de gamme en provenance de Chine. En France, Emmanuel Macron est l’ombre du chuchoteur autoproclamé de Trump qui dominait la scène mondiale en 2016. Et en Grande-Bretagne, Starmer semble déjà affaibli après les luttes de ses 100 premiers jours au pouvoir.

La question au cœur de tout cela, alors, est de savoir s’il y aura une émergence du trumpisme ici au Royaume-Uni, tout comme le thatchérisme allait de pair avec le reaganisme. Les conditions qui ont donné naissance à Trump sont, si quelque chose, plus prononcées ici qu’aux États-Unis : avec des niveaux d’immigration records, des années d’échec économique et un sentiment croissant que l’État britannique est, d’une certaine manière fondamentale, brisé au-delà de toute réparation.