Mon expérience était différente de celle des victimes de John Smythe. Je ne me souviens d’aucun élément sexuel ou religieux. Cela dit, mon abuseur était, comme Smythe, un évangélique conservateur de la vieille école dans sa disposition théologique. Et le couloir sombre de la chapelle était l’endroit où nous devions attendre d’être battus. Smythe battait ses victimes souvent nues dans un abri insonorisé au fond de son jardin. Je n’ai jamais été invité à me déshabiller. Mais être seul, enfant, en compagnie d’un sadique, était déjà assez mauvais. Mon abuseur avait une gamme de cannes derrière la porte de son bureau. Les fines et flexibles coupaient. Les plus épaisses contusionnaient. «Six de mieux» était ce que les gens disaient. Mais ce n’était rarement juste six. Nuit après nuit, je me mettais au lit avec du sang dans mes sous-vêtements. Beaucoup d’entre nous l’ont fait.

Je peux encore sentir le brouillard de ses cigares dégoûtants. Et le tonic sucré avec lequel il se coiffait les cheveux en arrière. J’avais sept ans quand cela a commencé. J’en ai 60 ce mois-ci. C’était il y a plus d’un demi-siècle, mais ce genre d’abus ne vous quitte jamais. En rentrant chez moi dans le métro l’autre soir, j’ai ramassé un journal abandonné. «Couverture des abus de 40 ans de l’Église» lisait le titre à la une. Il faisait référence à un rapport de Keith Makin qui exposait en détail horrifiant les crimes de John Smythe, le plus prolifique des abuseurs en série jamais associé à l’Église d’Angleterre. Il détaillait également la négligence scandaleuse de la direction de l’Église. Je suis resté chez moi avec le journal étalé sur la table de la salle à manger, incapable de retenir les années ou les larmes. J’étais un volcan de colère.

Smythe est mort en 2018, ayant abusé d’au moins 115 enfants et jeunes hommes. Le rapport a été commandé en 2019 et beaucoup d’entre nous se demandaient s’il serait un jour publié. Puis, la semaine dernière, il est arrivé avec tous ses détails horrifiants. Comme l’a dit Makin : «Beaucoup des victimes ont porté cet abus en silence pendant plus de 40 ans.» Et il conclut que Smythe a pu s’en tirer en abusant de tant de personnes pendant si longtemps à cause d’une couverture par ce que le rapport appelle «des clercs évangéliques puissants» qui ont pu ou non inclure l’actuel archevêque de Cantorbéry. «Le rapport est clair que j’ai personnellement échoué à m’assurer qu’après la divulgation en 2013, la terrible tragédie était énergétiquement enquêtée», a déclaré Justin Welby. Après que l’ampleur totale des crimes de Smythe ait été documentée par Channel 4 en 2017, Welby a promis de rencontrer les victimes. Mais il n’a pas réussi à se rendre disponible pour elles avant 2020, soit sept ans après qu’il ait été officiellement informé de ce qui se passait. «C’était mal», a admis Welby.

«Que Justin Welby ne savait rien des abus de Smythe avant 2013 est, pour beaucoup, difficile à comprendre.»

Pas assez mal pour qu’il démissionne, cependant. La semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé s’il était temps de partir, l’archevêque a répondu : «J’y pense beaucoup. J’ai pris des conseils aussi récemment que ce matin de collègues seniors et non, je ne vais pas démissionner pour cela. Si j’avais su avant 2013 ou si j’avais des raisons de soupçonner, cela aurait été un motif de démission alors et maintenant. Mais je ne le savais pas.»

Que Justin Welby ne savait rien des abus de Smythe avant 2013 est, pour beaucoup, difficile à comprendre. Le rapport lui-même conclut qu’il est «improbable que Justin Welby n’ait pas eu connaissance des préoccupations concernant John Smythe dans les années 1980 au Royaume-Uni». Welby était un ami de Smythe, un «agent de dortoir» bénévole dans les camps chrétiens où cela s’est produit, il était dans le cercle de confiance des chrétiens évangéliques de l’Église d’Angleterre, et la connaissance de ce qui se passait était répandue dans ces milieux. Dès 1981, des rapports étaient rédigés sur ce que Smythe faisait. «L’ampleur et la gravité de la pratique étaient horrifiantes», écrivait un vicaire dans les années 1980. «Huit ont reçu environ 14 000 coups, deux d’entre eux ayant reçu environ 8 000 coups en trois ans.» Les jeunes hommes qui ont reçu ces coups auraient parlé entre eux. Est-il crédible qu’un agent de dortoir, avec un certain niveau de responsabilité pastorale, soit vraiment si inconscient ? En effet, tout cela était même évoqué publiquement dans des sermons. C’était, conclut le rapport Makin, un «secret de polichinelle parmi toute une variété de personnes liées au réseau évangélique conservateur», et «mal gardé». Ainsi, le rapport Makin est sûrement correct de conclure sobrement qu’il est «improbable» que Justin Welby ne savait pas. Et donc, s’il savait vraiment, alors cela constituerait un motif de démission selon l’admission même de Welby.