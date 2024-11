J’ai l’impression que Roberts lui-même serait probablement ravi de voir tous les enfants d’Amérique éduqués selon le modèle classique qu’il défend. Cependant, il n’en va pas de même pour ses propositions concrètes : plutôt que de prescrire un système aussi descendant, il se limite à prôner simplement un « choix scolaire universel ». Mais si les chapitres sur la famille et l’éducation sont plus détaillés sur la vision du monde que sur la politique, le livre devient nettement plus incisif et combatif lorsqu’il aborde les questions de politique étrangère, d’économie et des élites.

Roberts, qui se décrit comme un « néoconservateur en rétablissement », considère le « Blob » de la politique étrangère de Washington comme un ennemi central. Ce Blob inclut une alliance entre les « internationalistes libéraux », qui visent à diffuser les droits de l’homme et la démocratie à l’échelle mondiale, et les « néoconservateurs », qui sont plus focalisés sur le pouvoir militaire américain. Ensemble, ils forment, selon Roberts, un bastion d’« impérialisme éveillé ». Ce qu’il critique dans ce cadre, c’est l’orientation de ces politiques, jugées comme des gaspillages de ressources américaines dans des engagements à l’étranger qui ont peu d’importance pour les États-Unis.

Il soutient que ce type de politique est fondamentalement non conservateur, et que l’intervention sociale dans d’autres sociétés, notamment sous la contrainte, est incompatible avec les principes conservateurs. Selon lui, la situation mondiale a changé : les États-Unis ne sont plus l’unique hégémon, et l’Amérique risque un surengagement militaire. De plus, il constate une détérioration de l’industrie de défense, mettant en doute la capacité du pays à se défendre. Sa proposition s’aligne avec d’autres signaux émanant du camp Trump : le transfert de fardeau en Europe, les négociations avec Poutine sur l’Ukraine, et — significatif à la lumière de la tendance globale gramscienne de la Nouvelle Droite — une plus grande transparence sur le lobbying étranger à Washington.

«Selon Roberts, il est fondamentalement non conservateur de proposer d’ingénierie sociale d’autres sociétés»

Mais Roberts réserve sa plus vive polémique pour la classe de Davos déracinée, déculturée et corporatiste, et pour l’« économie factice » qui sert leurs intérêts. Il dénonce ce groupe comme « non américain », et comme ayant présidé de manière parasitaire à l’érosion de la classe moyenne américaine via le managérialisme, la désindustrialisation et la mondialisation de la finance. Cette fausse économie, soutient-il, devrait être démantelée au profit de « l’entreprise libre et d’un travail significatif ». Il se concentre particulièrement sur ceux qui traitent avec la Chine comme s’il s’agissait d’un ami ou d’une partie neutre, alors qu’elle est mieux comprise en termes schmittiens comme un ennemi politique, fustigeant tous ces Américains (y compris Hunter Biden) de la classe élite, maintenant occupés à blanchir, commercer avec, et vendre des actifs et de la propriété intellectuelle à cet ennemi.

Peut-être la question la plus sensible en termes de chauffeur de taxi, l’immigration se manifeste principalement de manière négative. C’est une caractéristique de la vision du monde « globaliste » qui cherche à dissoudre les frontières et à traiter « les immigrants et les natifs comme des pièces de rechange interchangeables » tout en écrasant toute dissidence par la tyrannie managériale. En résumé, cela aboutit à un corporatisme post-national qui est, soutient-il, « fonctionnellement le même » que le « socialisme ».

J’ai trouvé cette dernière affirmation moins que totalement convaincante, bien qu’elle puisse bien résonner avec les républicains traditionnels. Néanmoins, je suis curieux de voir combien de son programme de démantèlement des monopoles, de « re-nationalisation de l’élite » et de guerre totale contre « la consolidation, la cartelisation, la capture réglementaire, les mandats DEI et l’ESG » passera de la théorie à la pratique. Car beaucoup de ce que Roberts décrit ici ne semblerait pas déplacé venant de Bernie Sander. Et pourtant, tandis que les détracteurs apocalyptiques de Trump se trompent en s’attendant à ce que son administration soit objectivement plus oligarchique dans ses bailleurs de fonds ou sa vision que celle qui l’a précédée, elle n’est guère exempte d’oligarchie. Et il est raisonnable de supposer que ces individus riches sont déjà à l’œuvre pour plaider en faveur d’exemptions de tout programme économique populiste supposé. Si le ploutocrate d’Amazon Jeff Bezos est un quelconque indice, la plupart des oligarques sont des pragmatistes ; et Bezos n’est guère le seul membre de l’ultra-riche à avoir lu les signes.

Notoriété oblige, et à la fureur des ennemis de Trump, beaucoup dans la Silicon Valley l’ont également fait. Et en ce qui concerne ce dernier groupe, la perspective de Roberts est intriguant ambivalente : il décrit Internet comme une « fausse frontière » qui distrait les Américains avec de l’introspection et ancre la tyrannie numérique, la surveillance et l’« État profond ». Mais il loue également ces aspects de la révolution de l’information qui permettent le travail à distance, la fabrication à petite échelle et l’innovation technologique — y compris dans les technologies militaires, telles que les systèmes de drones Anduril de Palmer Luckey. Et il reprend une phrase popularisée par l’investisseur de « Little Tech » et soutien de Trump Marc Andreessen : «Il est temps de construire.» Pris ensemble, l’ambiance est un mélange contre-intuitivement puissant d’enseignement social catholique, d’optimisme technologique et d’un esprit de frontière pluraliste distinctement américain.

Quoi que ce sens, alors, fera son chemin dans le nouveau Normal Trumpien ? Tout dépend maintenant de ces manœuvres de personnel en coulisses au Capitole, et des compromis qui en résultent, tant formellement qu’au sein du parti. Trump a des ennemis dans les deux Chambres ainsi que dans la bureaucratie permanente, tandis qu’il existe de nombreuses factions dans la coalition Trumpienne plus large, en plus de la vision de Roberts pour la Nouvelle Droite. Celles-ci incluent, par exemple, ces progressistes de droite pour qui Elon Musk est peut-être le porte-parole le plus notable : une faction qui contrôle à la fois d’énormes sommes d’argent et aussi la place publique mondiale, à qui Trump doit sans doute sa victoire, et pour qui la préoccupation de la Nouvelle Droite pour la famille naturelle et le petit gars sont (pour le dire légèrement) relativement peu prioritaires. Il y a aussi beaucoup de néocons heureux de jouer le jeu, mais qui, en temps voulu, travailleront à diluer tout ce qui sent trop fortement le Bernie ou la Doctrine Monroe.

Quant à ce que cela signifie de ce côté de l’Atlantique, si Roberts obtient son « brûlage contrôlé », les années à venir verront des dirigeants européens de l’« extrême droite », tels que Jordan Bardella et Giorgia Meloni, requalifiés en centristes européens qu’ils sont vraiment. D’un point de vue britannique de droite, peut-être que la plus grande bénédiction sera que, suite à la victoire de Trump, personne ne prêtera la moindre attention à quoi que ce soit que notre moribond Parti conservateur fasse ou dise pendant au moins les quatre prochaines années. Le réalignement a eu lieu en Amérique, et les ventres de la Nouvelle Droite sont pleins de feu ; tous les yeux de la droite anglo-saxonne seront tournés vers ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique. Peut-être oserons-nous même imaginer qu’une étincelle pourrait traverser l’océan : qu’un jour, la droite britannique cessera de vénérer les cendres de la politique de Maggie et se tournera plutôt vers la préservation de son feu radical.