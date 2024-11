Le 4 juin 2022, Alison appela Megan, alors âgée de 25 ans, à travers la porte de sa chambre, mais ne reçut aucune réponse. Pensant qu’elle était peut-être sortie, elle insista en l’appelant à haute voix, sans succès. Elle envoya alors un message à son petit ami et à sa sœur, leur demandant s’ils savaient où elle se trouvait, mais aucun d’eux n’avait de réponse.

Alison était hésitante à entrer dans la chambre de sa fille ; des années plus tôt, elle avait perdu une autre fille à cause du syndrome de mort subite du nourrisson et craignait ce qu’elle pourrait découvrir. Elle se rendit donc en ville, espérant la trouver, mais sans succès.

Finalement, elle rentra chez elle et entra dans la chambre. « D’abord, j’ai vu son pied dépasser de la couette, mais la majeure partie de son corps était tombée dans un espace entre le mur et le lit », raconte Alison. « Elle était coincée là, et il était évident qu’elle était morte. »

***

Jusqu’à présent, la couverture médiatique du valproate a surtout abordé un seul problème : le risque qu’il représente pour les enfants à naître des femmes qui le prennent pendant leur grossesse. Selon l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui autorise et régule les médicaments au Royaume-Uni, environ 11 % de ces bébés sont à risque de malformations physiques, telles que le bec de lièvre et le spina bifida, et jusqu’à 40 % peuvent développer des troubles du développement, y compris le TDAH et l’autisme.

Cependant, lorsqu’il a été d’abord autorisé en 1974, le valproate a été largement prescrit aux femmes enceintes, dont certaines n’étaient pas informées des risques associés. En 2022, The Sunday Times a qualifié cela de «plus grand scandale que le thalidomide». La BBC a rapidement suivi, et plusieurs cabinets d’avocats proposent encore de représenter des mères souhaitant poursuivre le NHS sur une base de « pas de gain, pas de frais ». En février, la commissaire à la sécurité des patients, Henrietta Hughes, a publié un rapport suggérant que le gouvernement mette en place un système d’indemnisation pour ceux qui ont été affectés par le valproate.

Perdus dans ce débat se trouvent des faits inconfortables. Environ 626 000 personnes au Royaume-Uni souffrent d’épilepsie, dont plus d’un cinquième subit des crises généralisées. Pour des milliers d’entre elles, le valproate reste le seul traitement efficace. « Si les gens sont privés du médicament le plus efficace, certains d’entre eux vont mourir », déclare Jane Hanna, directrice des politiques de SUDEP Action, qui avait d’abord prédit qu’une restriction de l’utilisation du valproate entraînerait des décès excessifs en 2016, et a milité contre cela depuis. Aujourd’hui, le SUDEP — décès soudain et inattendu dans l’épilepsie — est responsable d’environ 600 décès chaque année. De plus, 600 autres personnes meurent des blessures causées par une crise, comme des chutes, des brûlures ou la noyade.