Au lieu de cela, Mill plaidait pour un mélange de réformes pragmatiques et radicales, y compris des impôts sur les successions, une éducation répandue mais décentralisée, des coopératives de travailleurs, la redistribution des biens et une forme de subsistance garantie. Son objectif principal — éradiquer la pauvreté et favoriser l’opportunité individuelle — reflétait ses sentiments utilitaristes. C’était une philosophie d’habilitation large à une époque de hiérarchie encore rigide. Contrairement à Smith, qui croyait que les fruits de la croissance économique et doux commerce entre les nations seraient suffisants pour alléger la pauvreté, Mill pensait qu’une politique active de l’État était nécessaire. À cet égard, Mill anticipait certains des principes directeurs du libéralisme du New Deal et de la démocratie sociale.

L’attrait d’un tel réformisme a fluctué à notre époque de croissance stagnante. De nombreux jeunes désespèrent que le gouvernement semble réticent ou incapable de réinvestir dans ce que la génération d’après-guerre tenait pour acquis. S’inspirant de Marx, certains croient que seule la menace de la révolution peut contraindre le gouvernement à subordonner à nouveau les intérêts acquis à l’intérêt public. Mais la capacité de la gauche moderne à mobiliser le public a été largement éphémère. Un accent de base sur l’inégalité et l’austérité a largement atteint son apogée au milieu de la dernière décennie, cédant la place à des demandes de centrer les questions identitaires qui semblaient le plus importer à un électorat diversifié. Inutile de dire que cette voie n’a pas réaligné la politique occidentale en faveur d’un nouveau contrat social plus égalitaire.

« La capacité de la gauche moderne à mobiliser le public a été largement éphémère. »

Une partie de l’inefficacité de la gauche reflète le pessimisme de notre époque. Mais elle découle également d’une profonde réticence, au XXIe siècle, à affirmer l’universalité des principes que les penseurs de Williams utilisaient pour donner un sens à leur monde. En particulier, l’idée du tout est aussi ouverte et contestée que jamais. Alors qu’une sorte de perspective révisionniste et anti-occidentale imprègne la gauche, il semblerait que de nombreux activistes ne souhaitent pas conserver grand-chose. Cela contraste avec une tradition social-démocrate plus ancienne, plus en phase avec la pensée des Lumières. Par conséquent, peu de personnes à gauche semblent s’accorder sur ce à quoi ressemblerait une économie radicalement égalitaire. Ressemblerait-elle, par exemple, à la communauté autarcique envisagée par Rousseau, ou un tel « retrait » de la scène mondiale serait-il inégalitaire dans un monde déjà globalisé et interconnecté ? Une économie « post-capitaliste » affirmerait-elle la liberté républicaine envisagée par Marx, ou imposerait-elle des mesures austères pour limiter le changement climatique ? Et si c’était le cas, un tel État de surveillance au nom de la justice mondiale freinerait-il l’innovation tout en étouffant le développement dans les pays plus pauvres ?

Ce ne sont pas simplement des débats académiques. Par exemple, la politique industrielle — le principal moyen par lequel le Parti démocrate a essayé d’aborder le fossé socio-économique américain, et que d’autres partis de centre-gauche comme le Parti travailliste de Keir Starmer ont envisagé — a antagonisé certaines parties de la gauche en raison de son patriotisme économique intrinsèque. Certains croient que la Chine est maintenant la mieux placée pour catalyser la révolution mondiale des technologies propres, tandis que d’autres plaident pour un processus de « décroissance » radicale pour l’Occident qui rendrait la plupart des ménages plus pauvres. Et pourtant, au milieu de signes inquiétants de stagnation et de faible confiance sociale, il semblerait qu’il incombe aux décideurs de relancer une nouvelle ère de développement.

Bien sûr, un impôt national sur la richesse comme proposé par la sénatrice Elizabeth Warren, ou un impôt mondial, comme envisagé par Thomas Piketty, irait certainement dans le sens de la compression de l’inégalité de richesse. Mais il existe des questions légitimes sur la manière dont ces impôts seraient le mieux utilisés pour aborder le déclin généralisé de la mobilité ascendante et les chances de vie. S’ils étaient destinés à un revenu de base, cela résoudrait-il réellement les problèmes sociaux qui sont symptomatiques d’une inégalité extrême ? Cela conduirait-il, à son tour, à une nouvelle forme de complaisance politique face à la richesse et au pouvoir concentrés ? La charité, comme le souligne le livre de Williams, ne s’attaque pas aux causes profondes de l’indigence. Il existe des raisons solides, du point de vue de la gauche, d’être méfiant à l’égard des solutions qui ne facilitent pas le mélange de liberté et de développement que Mill et Marx ont tous deux préconisé.

Voici quelques-uns des problèmes qui se posent pour ceux qui sont enclins au radicalisme mais croient encore en la démocratie. Comme le suggère La Plus Grande des Pestes, s’attaquer à l’inégalité n’est jamais aussi direct que de niveler le pouvoir des ultra-riches, même si un gouvernement était élu dans ce but précis. Cela nécessite de naviguer à travers les contradictions qui ont engendré des conflits sociaux tout au long de l’histoire. Sécurité, liberté, progrès et équité : ce sont là parmi les valeurs les plus essentielles qui animent continuellement la politique, mais il est difficile de les maintenir en équilibre. Cela est particulièrement vrai pour les démocraties libérales modernes, qui, malgré tous leurs défauts, ont accueilli un degré de changement et de pluralisme sans précédent.