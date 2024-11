«En tant qu’immigrante noire, elle peut élaborer un agenda crédible et éthique de Britain First sans taches de racisme ou d’impérialisme.»

Cependant, Badenoch doit d’abord se débarrasser de l’odeur avide de la politique économique de Liz Truss qui continue de planer sur le parti : la réduction d’impôts pour les riches et la coupe des services publics pour tout le monde. Ce programme a été largement jugé moralement répréhensible, aliénant de nombreux électeurs conservateurs qui se sont tournés vers les Libéraux-Démocrates. Selon YouGov, la pire nouvelle pour Badenoch est que 59 % des électeurs libéraux-démocrates la perçoivent défavorablement, contre seulement 13 % qui la voient favorablement. Elle doit utiliser une partie de la flexibilité qu’elle a durement acquise pour s’excuser de cet agenda de cupidité et s’en distancer de manière décisive. Elle doit aussi renoncer à la vision financière de “Singapour-sur-Thames” : un programme qui offrirait aux hauts revenus de la City et de Canary Wharf des taux d’imposition similaires à ceux de Singapour. Cette image a aliéné de nombreux Tories et écarté les Britanniques au-delà de la Tamise. Or, c’est précisément au-delà de la Tamise que la majorité des sièges Tory ont été perdus. Bon nombre de ceux qui ont fui vers les Libéraux-Démocrates vivent dans des villes du sud-ouest, tandis que ceux qui ont abandonné les Tories dans le Red Wall se trouvent sur les côtes est et ouest. Là, il y a une autre mauvaise nouvelle pour Badenoch : elle est perçue comme trop “métropolitaine”, avec 23 % des Londoniens lui étant favorables, contre seulement 18 % des habitants du Nord. Il est encore trop tôt pour savoir si elle pourra changer cette perception, mais pour l’instant, son message n’indique pas de signes clairs de réorientation.

Avec de telles évaluations négatives parmi les électeurs libéraux-démocrates, elle devrait commencer par les courtiser. Historiquement, le NHS a été essentiel pour cette base électorale : David Cameron a remporté la direction du Parti conservateur en 2007 en déclarant audacieusement qu’il était en politique pour soutenir le NHS. Même après les périodes d’austérité, le budget de la santé a été entièrement protégé. Bien que Rachel Reeves ait promis une augmentation massive des dépenses pour le NHS, il serait choquant de voir ces fonds gaspillés sans réformes substantielles. Le livre de Gwyn Bevan, Comment la Grande-Bretagne en est-elle arrivée là ?, expose les dysfonctionnements chroniques du Trésor dans la gestion du secteur de la santé. Les pouvoirs et les budgets devraient être décentralisés et gérés localement. Mais bien que Badenoch puisse utiliser ces preuves pour embarrasser Starmer, le récent bilan des conservateurs en matière de santé est si médiocre que je doute qu’elle puisse surpasser Ed Davey sur cette question.

Alors, que pourrait-elle faire d’autre pour plaire à la fois aux libéraux-démocrates de cœur et aux électeurs du Red Wall, souvent aliénés ? Elle pourrait donner priorité à la réparation de la fracture entre les deux vitesses du pays et aux “énormes et persistantes inégalités” qui entravent la croissance. Il y a eu un point de tension cet été dans les zones du Red Wall qui illustre parfaitement l’attitude du gouvernement envers notre pays divisé, et qui met en lumière une opportunité pour Badenoch : les émeutes.

Qu’est-ce qui a déclenché cette explosion soudaine de mécontentement ? On peut la retracer à l’incompétence vantarde de Boris Johnson, qui, avec le Brexit, affirmait que nous pourrions « avoir le beurre et l’argent du beurre » ; ce qui a rendu impossible la coopération de la Commission européenne pour maintenir le principe de Dublin, qui nous permettait de renvoyer les demandeurs d’asile venus de l’Europe continentale. Ce mépris décontracté des conséquences de l’augmentation de l’immigration a été aggravé par une décision de Whitehall de loger ces nouveaux arrivants dans des hôtels quatre étoiles. Obsédés par le rapport qualité-prix, le Trésor a minimisé les coûts en choisissant des hôtels dans les villes provinciales les plus pauvres, réduisant ainsi le coût par demandeur d’asile à la somme stupéfiante de 41 000 £.

Cependant, ces villes étaient au cœur de la promesse creuse des Tories de « Level Up ». Le Trésor détestait ce programme et n’avait alloué que 400 millions de livres sterling — une somme dérisoire de 8 £ par personne dans la Grande-Bretagne provinciale, à peine suffisante pour repeindre les rues principales. Le contraste entre cette parcimonie insultante et la générosité envers les demandeurs d’asile logés dans les mêmes villes était explosif. Inévitablement, cette poudrière de ressentiment a attiré des racistes, principalement venus de l’extérieur des villes. Mais, dans l’ensemble, la réponse du gouvernement — qui a choisi de s’appuyer sur le système de justice pénale pour gérer l’effet immédiat de la violence, sans prendre en compte une approche à long terme pour traiter les causes profondes de l’aliénation — a alimenté l’impression que la classe ouvrière, et ceux qui vivaient en dehors de Londres, étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. Comparez cela à la réaction de Margaret Thatcher après les émeutes de Toxteth en 1981, lorsqu’elle envoya immédiatement Michael Heseltine pour diriger un programme de régénération urbaine. En revanche, Rachel Reeves a non seulement rejeté la phraséologie du « Leveling Up », mais même la notion que la divergence entre Londres et l’Angleterre provinciale ait une quelconque importance : « Il y a des gens pauvres à Londres. » Selon YouGov, Starmer est perçu comme étant aussi métropolitain que Badenoch, mais son grand avantage est que, tandis que seulement 10 % des électeurs ont déjà pris une décision sur lui, 39 % restent encore indécis.

Ainsi, le Labour a laissé une opportunité ouverte. Si Kemi Badenoch ne fait rien, de nombreux électeurs du Red Wall, qui ont soutenu le Labour lors de la dernière élection, risquent de s’abstenir ou de se tourner vers Reform. Mais Badenoch a déjà un avantage, dirigeant l’opposition la plus puissante ; Nigel Farage a peu de chances de voir un jour son parti accéder au gouvernement. Elle doit donc s’adresser directement aux déclassés et leur promettre qu’elle aidera ces villes et cités laissées pour compte à se renouveler.