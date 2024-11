On s’attend à ce que les intellectuels conservateurs aient un récit de leur conversion damascène, et celle de Peterson provient de The Road to Wigan Pier d’Orwell. Ce livre, dit-il, lui a convaincu que les socialistes sont, en règle générale, des gens mesquins et rancuniers, et que toute l’idéologie devait donc être rejetée. Peu importe qu’Orwell ait explicitement mis en garde ses lecteurs contre cette fallacie : « Reculer devant le socialisme parce que tant de socialistes sont des gens inférieurs est aussi absurde que de refuser de voyager en train parce que vous n’aimez pas le visage du contrôleur de billets. » Pour Peterson, la politique est une question de caractère ; et il mène sa guerre contre le socialisme mesquin et rancunier en essayant d’inculquer de bonnes qualités de caractère à son public.

La seule voix de gauche appartenait à Grant Notley, dont la femme, Sandra, était la bibliothécaire de l’école de Peterson, et dont la fille, Rachel, est devenue première ministre de l’Alberta. Peterson a travaillé pour Grant et, à seulement 14 ans, il a frôlé 13 voix pour être élu à l’exécutif de son Nouveau Parti démocratique. Mais c’est Sandra qui a eu le plus grand impact sur lui, en lui présentant les œuvres d’Aleksandr Soljenitsyne, d’Ayn Rand et de George Orwell.

Peterson est devenu l’intellectuel public le plus influent au monde en fournissant aux publics anxieux des réponses concrètes. 12 Rules for Life, son best-seller de 2018, aborde toutes les questions habituelles de développement personnel : comment réussir au travail, comment trouver l’amour, comment établir l’ordre dans un monde chaotique et déconcertant. Le Peterson de 2018 semblait être le bon type de personne pour fournir les réponses ; il avait l’air et le son d’un homme qui avait ses affaires en ordre. Il était habile à jouer le rôle du père sévère : « Les jeunes sont pour la plupart sans valeur parce qu’ils ne savent rien. » Les réponses elles-mêmes étaient simples, pratiques, et ont probablement aidé des milliers de personnes. Faites-vous des amis avec des gens qui veulent le meilleur pour vous. Rangez votre chambre. Tenez-vous droit avec les épaules en arrière, mon gars !

William Dalrymple's colonial complex By Samuel Rubinstein

Maintenant, cependant, Peterson préfère poser des questions. La distance entre 12 Rules for Life et son dernier livre, We Who Wrestle with God, reflète un changement dans la personnalité publique de Peterson. C’est un changement d’instructions sans fioritures à une abstraction grandiloquente. C’est un changement typifié, même, dans sa manière de s’habiller : la différence entre un costume élégant et professionnel et un costume gauche et flamboyant.

We Who Wrestle with God est une sorte d’homiliaire, une sélection d’enseignements moraux basée sur la lecture de la Bible par Peterson. Les chapitres commencent et se terminent par des questions rhétoriques. Il raconte diverses histoires bibliques avant de les suivre avec sa question rhétorique préférée de toutes : « Que signifie tout cela ? » Abraham emploie apparemment « les stratégies de [reproduction] les plus à long terme et les plus complètes possibles » — « Que signifie tout cela ? » Sa femme conçoit miraculeusement à 90 ans — « Que signifie cela ? »