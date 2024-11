Tout aussi important, la guerre des gangs à Marseille a souvent été menée selon des lignes ethniques. Dans les années 1920, par exemple, des soldats noirs qui étaient restés dans la ville après la Première Guerre mondiale ont pris le contrôle de certaines parties du Quartier Réservé, entraînant un conflit mortel avec leurs rivaux corses. Un conflit similaire a eu lieu dans les années 1990, lorsque des membres d’un groupe nord-africain des banlieues de la ville ont décidé de prendre le contrôle des machines à sous, bars et discothèques contrôlés par des gangs corses autour d’Aix-en-Provence. Ce conflit s’est terminé en 2006, lorsque Farid Berrahma, le fils d’un mineur algérien, a été abattu neuf fois dans une brasserie près de Marseille. D’une certaine manière étrange, en fait, Marseille semble avoir retrouvé le chaos incarné par l’As de Cœurs. Tout comme dans les années 1910, la ville ne possède plus de seigneur du crime dominant. Jacques Imbert, le dernier parrain traditionnel de Marseille, est mort en 2019.

Plus fondamentalement, les conditions socio-économiques qui ont permis à ces premiers gangs de prospérer demeurent. De vastes zones de la ville sont aujourd’hui désespérément pauvres — bien que les criminels modernes aient échangé les immeubles délabrés du XVIIIe siècle contre l’enfer de béton des blocs de logements modernes.

On peut également repérer des échos du passé ailleurs. À l’époque de la Belle Époque, la presse a sensationalisé les gangsters, conduisant à une situation où ils cherchaient à se surpasser en audace et en brutalité. Et là où les journaux s’inquiétaient autrefois de la façon dont les « méthodes cinématographiques » inspiraient l’As de Cœurs, leurs successeurs modernes utilisent désormais les réseaux sociaux de manière similaire, faisant la publicité de leurs crimes sur Telegram.

Cela dit, tout n’est pas resté identique. L’industrialisation sauvage du début du XXe siècle a entraîné un afflux d’armes à feu à Marseille, mais François le Fou serait sûrement étonné de la disponibilité des Kalachnikovs sur le dark web. Plus encore, la nature de la criminalité a évolué. En plus de la baisse de la prostitution et de l’augmentation du trafic de drogue, la manière dont le cannabis et la cocaïne sont vendus a également changé. Jusqu’aux années 1990, les dealers venaient en centre-ville pour vendre dans les clubs ou bars qu’ils contrôlaient. Aujourd’hui, les clients se rendent dans l’un des près de 130 lieux répartis dans les passages souterrains et les décharges des banlieues nord de Marseille. Cela a rendu la concurrence pour le territoire encore plus féroce — et sanglante.

L’année 2023 a marqué un record de meurtres liés aux gangs de la drogue. Au total, 52 personnes sont mortes, la plupart étant des jeunes, après une répression policière ayant conduit à 2 000 arrestations et affaibli des gangs plus établis, comme la Mafia DZ. Mais le crime a laissé un vide, et la lutte pour reprendre le contrôle des points de vente les plus lucratifs fait maintenant rage plus que jamais. Les choses sont devenues si mauvaises que certains à Marseille commencent même à romantiser la génération plus ancienne de mafieux, les imaginant se vanter d’un « code d’honneur » que les voyous d’aujourd’hui n’ont pas. Cela est renforcé par des films sentimentaux, notamment Borsalino (1970) et La Scoumoune (1972), qui dépeignent le vieux Marseille comme un décor de film picaresque.

En vérité, cependant, la nostalgie est imprudente. Depuis plus d’un siècle, Marseille a souffert de coups de feu, de fusillades et de coups de couteau. Ces premières prostituées, dirigées par des hommes comme François le Fou, étaient traitées à peine mieux que des esclaves. Et peu importe combien de voyous les autorités arrêtent, la pauvreté persistante de la ville signifie qu’il y a toujours des gens prêts à prendre leur place. Surtout après un focus mal jugé sur le développement de son port pour accueillir des expéditions de pétrole — une erreur qui a ruiné l’économie de Marseille après la guerre du Yom Kippour — la ville est devenue, pour citer un journaliste local, « une ville ouvrière avec des ghettos bourgeois ». Cela n’aide guère que les liens entre les politiciens et le crime soient moins explicites qu’à l’époque glorieuse du Milieu, bien que la corruption persiste.

Après l’arrestation d’Anfriani, au début du siècle dernier, le gouvernement français a voté pour réformer la loi et l’ordre du pays. De nouvelles Brigades Mobiles ont été créées, avec les policiers bénéficiant d’une technologie radicale pour l’époque — des voitures de police. Nicolas Bessone, le procureur actuel de Marseille, appelle aujourd’hui à un traitement de choc similaire. « Nous avons désespérément besoin d’une nouvelle législation », a-t-il récemment proclamé, arguant que des prisons spéciales pour les trafiquants de drogue sont également nécessaires.

Peut-être. Mais des défis demeurent. Mis à part les conditions socio-économiques sous-jacentes de Marseille, la mondialisation signifie que les gangs modernes ont désormais accès à des voitures plus rapides, des armes à feu plus mortelles — et un réseau à l’étranger qui leur permet d’échapper à la justice. Il existe également une méfiance persistante envers la police dans les zones contrôlées par les gangs, ce qui fait que même des citoyens honnêtes sont réticents à apporter leur aide. Ce n’est guère injuste : depuis janvier, une enquête interne examine une corruption présumée parmi les policiers anti-narcotiques locaux.

Cependant, malgré ces vastes obstacles, Bessone semble confiant que la victoire est finalement possible. Interrogé sur la possibilité de gagner la guerre contre les dealers, il est resté défiant : « Absolument. » Il dirait cela. Comme le suggèrent de manière poignante ces deux enfants morts, la lutte contre les gangs à Marseille est loin d’être terminée.