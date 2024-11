Ce n’est pas le public — que ce soit à la maison ou dans le studio — qui est invité à « regarder en soi, prendre un peu de responsabilité ». Presque tout le monde écoutant Meyers est déjà d’accord avec lui : c’est une polémique destinée aux fidèles. L’effet est de rassurer tous ceux qui regardent qu’ils n’ont, en fait, pas besoin de s’engager dans une réflexion : toute la responsabilité peut être dirigée vers l’extérieur. Le public l’a récompensé par un bain chaud de clapter.

Le « clapter », selon Tina Fey, est « quand vous faites une blague politique et que les gens disent, ‘Woo-hoo’. Cela signifie qu’ils approuvent d’une certaine manière, mais qu’ils ne l’ont pas vraiment aimé autant que ça. » Elle attribue ce terme, de manière surprenante, à Meyers (alors sur SNL avec Fey). Elle a également désigné les animateurs de télévision de fin de soirée comme des coupables particuliers, mentionnant The Daily Show sur Comedy Central. Plus tard, elle a précisé qu’elle ne voulait pas faire de commentaires désobligeants, mais qu’il n’était pas injuste de dire que The Daily Show est probablement la force la plus influente dans l’histoire du clapter.

Depuis 1996, The Daily Show était animé par Stewart (il est parti en 2015 et est revenu cette année). Il offrait une satire politique dense en faits avec une tendance explicitement de gauche, et est devenu un refuge pour les démocrates dans le désert de la présidence de George W. Bush. La cause libérale était politiquement marginalisée, mais elle avait encore du poids culturel. « Il ne serait pas exagéré de dire que, dans les années précédant Obama et celles qui ont suivi, le leader de la résistance démocrate était Jon Stewart, et il tenait des rassemblements en semaine à 23 heures, heure de l’Est, sur Comedy Central », a écrit Devin Gordon dans un profil de Stewart en 2022.

Il est difficile de surestimer l’importance de Stewart pour un public qui risquait de se sentir complètement accablé par son époque. The Daily Show offrait un point d’intelligence au milieu du tourbillon d’un monde absurde, et le soulagement du rire face à l’absurdité d’un monde libre gouverné par (imaginez !) George W. Bush. Le style de Stewart — à la fois intelligent et accessible, drôle mais réfléchi, charmant et analytique — préfigurait la présentation urbaine d’Obama.

Ce n’est pas que Stewart veuille assumer une telle responsabilité. Son travail, a-t-il dit, est « agréable, une distraction… mais finalement sans effet ». Cela semble toutefois quelque peu malhonnête. En tant que fournisseur de clapter, il a pu choisir quand il incarnait le clown et quand il jouait le rôle du législateur. Chaque rôle alimentait l’autre. Stewart est désormais en conflit au sujet de son héritage. Dans les années qui ont suivi sa première démission de The Daily Show, il a déclaré : « Presque tout ce en quoi je croyais et que je défendais ne s’est pas réalisé, et a probablement empiré. »

Peut-être que son erreur a été de croire que la satire avait un pouvoir au-delà du destructeur. Il semble bien plus sain d’adopter l’approche de Peter Cook,

qui aimait dire qu’il avait modelé son club The Establishment sur « ces merveilleux cabarets berlinois qui ont tant fait pour arrêter la montée d’Hitler et prévenir le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ». La pire chose qui puisse arriver à un comédien est qu’il commence à croire au mythe de sa propre importance.

Stewart ne pouvait pas changer la politique, mais il a changé le divertissement. Sans lui, il n’y aurait probablement pas de Meyers, ou du moins pas le Meyers tel qu’il est aujourd’hui (il a affirmé

que sa version de la télévision de fin de soirée doit une dette directe à The Daily Show). Il n’y aurait presque certainement pas d’Oliver ni de Colbert, puisque tous deux ont eu leur grande chance sur The Daily Show pendant le mandat de Stewart — Oliver en tant que correspondant britannique, et Colbert jouant une version parodique d’un diffuseur de droite appelé (de manière déroutante) Stephen Colbert.

C’était une époque où les médias de droite en Amérique étaient dominés par des figures à la fois émotionnellement déséquilibrées et factuellement non entravées (comme Glenn Beck, par exemple). Colbert les a si brillamment ridiculisés que certaines de ses phrases sont désormais ancrées dans le langage courant. En 2004, il a inventé « la vérité » pour désigner quelque chose qui semble vrai sans l’être, en fait. Et en 2006, il a prononcé la phrase immortelle « la réalité a un biais libéral bien connu » (un clin d’œil à la plainte récurrente de la droite concernant le biais libéral dans les médias) tout en raillant George W. Bush lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche.

Ces blagues ont perduré parce qu’elles nommaient quelque chose d’immédiatement reconnaissable. La droite, alors engagée dans sa flirtation avec le Tea Party, était en pleine confrontation avec la réalité — de l’échec mystérieux des ADM à se matérialiser en Irak, au déni du réchauffement climatique d’origine humaine, en passant par le revival étrange du créationnisme. Peut-être était-il simplement vrai que la gauche traitait avec la réalité, tandis que la droite s’enfonçait dans des pensées illusoires. Souligner cela et en rire semblait une entreprise valable. Pendant ce temps, les comédiens qui ne se sentaient pas aussi à l’aise dans le consensus gauche-libéral dominant à la télévision ont commencé à explorer de nouveaux médias, tels que les podcasts, avec des émissions comme The Joe Rogan Experience, lancée en 2009.

La supériorité nourrit la complaisance. Lorsque le monde dans lequel vous évoluez peut être contenu en toute sécurité dans les frontières d’un écran de télévision, il est facile de commencer à croire que vous avez toutes les réponses — surtout lorsque vous disposez d’un public docile qui vous affirme constamment que vous êtes du bon côté de l’histoire. Comme l’a dit Oliver, dans un segment récent sur Robert F Kennedy Jr, « Cela montre à quel point il est facile d’attirer les gens quand vous débitez des conneries pleines d’assurance sur une plateforme sans contestation ». On peut supposer que cela n’était pas destiné à être une auto-dérision, mais cela décrit parfaitement la situation des animateurs de fin de soirée, devenus complaisants grâce à l’affirmation incessante du public, sans aucune forme de responsabilité.

Est-il vraiment surprenant que, alors que la comédie politique a cessé de tenter — même en théorie — de rester drôle, la politique en Amérique ait été surpassée par Trump, qui traite ses rassemblements comme des spectacles de stand-up ? Trump a été un cadeau pour les émissions de fin de soirée durant les années Obama : un adversaire avec toute la belligerence et l’étrangeté qui avaient marqué les meilleures cibles du gouvernement de George W. Bush. Ces émissions pensaient qu’il serait facile de le promouvoir au rang d’opposition non officielle, car elles ne pouvaient imaginer que quelqu’un le prendrait au sérieux. Elles avaient perdu le contact avec la partie du pays qui le faisait.

Les émissions de fin de soirée ont perdu de leur influence. Le moment le plus marquant de cette élection présidentielle a été l’apparition de Trump sur le podcast de Rogan, où il évoquait l’idée de devenir un « psychiatre des baleines » : les médias alternatifs sont désormais les médias dominants, et c’est spectaculairement absurde, bien plus que ce que Colbert aurait pu imaginer. Même ceux d’entre nous qui redoutent un autre mandat de Trump doivent admettre que cela reste bien plus divertissant que d’être sermonné par un homme assis derrière un bureau.

La prochaine génération de médias libéraux émergera probablement de la même manière que les médias républicains, loin des projecteurs de la télévision, où il faut plus que d’allumer le panneau “APPLAUSE” pour capter l’attention du public. « La résistance » n’est pas sur NBC, CBS, HBO ou Comedy Central. Là, vous trouverez juste quelques has-beens qui jouent leur numéro éculé, racontant des mensonges réconfortants à un cercle de plus en plus restreint, entrecoupé de pauses pour les applaudissements. Les bouffons ne devraient jamais être confondus avec des autorités morales.