L’intérêt de Trump pour la crypto et son adoption ont contribué à transformer Bitcoin en un enjeu politique, avec Gensler menant plusieurs actions d’application agressives à la SEC, accusant souvent les entreprises de vendre illégalement des titres. Quelque chose de similaire s’est produit au niveau local : plusieurs États démocrates ont interdit le minage de Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales. Les libéraux ont également mené une attaque punitive — connue sous le nom d’«Opération Chokepoint 2.0» — sur la capacité des entreprises de crypto à accéder aux services bancaires. Les démocrates, en résumé, étaient heureux de laisser la crypto mourir en Amérique, de nombreuses entreprises envisageant de se relocaliser à l’étranger en conséquence.

«Les démocrates, en résumé, étaient heureux de laisser la crypto mourir en Amérique.»

Ainsi, lorsque Trump s’est tenu devant la Conférence Bitcoin, affirmant que les États-Unis deviendraient la «capitale crypto du monde», la crypto était prête à aider, prête à faire tout ce qu’elle pouvait pour se débarrasser de la menace démocrate. Et cela s’est avéré vrai : des PAC et des groupes de campagne ont aidé à mobiliser les 50 millions de détenteurs de crypto américains estimés pour voter pour Trump et d’autres candidats pro-crypto lors des élections. Pour mobiliser les partisans, ils ont également travaillé avec des influenceurs puissants qui ont poussé l’idée que la crypto devait travailler avec Trump pour survivre. Ils l’ont décrit comme une crise existentielle — et ils n’avaient pas complètement tort.

Nous ne savons pas encore combien de fans de crypto ont voté pour Trump mardi. Mais étant donné que nous savons que la crypto est principalement un jeu de jeunes — largement le domaine des très connectés et très talentueux — les signes sont là. Comparé à 2020, Trump a augmenté son soutien parmi les électeurs de moins de 30 ans de 36 % à 42 %. Harris, pour sa part, a vu une baisse de 5 % de ses jeunes soutiens par rapport à Biden il y a quatre ans. La crypto aurait-elle pu mobiliser les électeurs ? Elle a certainement dépensé des centaines de millions de dollars pour soutenir des candidats favorables à la crypto lors de cette élection.

Et l’actif a atteint un niveau record lorsqu’il a été confirmé qu’il avait un ami à la Maison Blanche. J’imagine que l’influence de la crypto sur et dans la politique ne va faire que continuer à croître. La grande question est de savoir comment la crypto va utiliser son nouveau pouvoir. Elle cherchera à élargir la gamme de produits qu’elle peut vendre légalement et à améliorer sa réputation auprès du grand public — la familiarité aidera. Maintenant qu’elle a l’oreille de l’homme à la Maison Blanche, les démocrates savent qu’ils ne peuvent plus se permettre de rejeter la crypto. Et la crypto ne rejettera pas la politique. Elle continuera à dépenser beaucoup : seulement la semaine dernière, une grande société de capital-risque a promis 23 millions de dollars, destinés aux élections de 2026.

Mais Trump tiendra-t-il ses promesses ? Il devrait commuer la peine d’Ulbricht et évincer Gensler de la SEC, le remplaçant par quelqu’un de plus favorable à la crypto. Et au-delà de ces déclarations d’intention, Trump doit faire des mouvements concrets. Le plus grand avantage serait de passer un « Bitcoin Act » établissant la Réserve Stratégique. Les républicains, qui devraient contrôler les deux chambres du Congrès, pourraient également adopter une législation sur les stablecoins — la forme de crypto la plus populaire — et clarifier la question de savoir quels tokens en circulation sont couverts par la loi sur les valeurs mobilières, qui prétend protéger les investisseurs. Cette dernière question est cruciale, car une grande partie des actions d’application de la SEC impliquait l’agence affirmant que certains tokens étaient des valeurs mobilières et sous sa juridiction.

Si Trump faisait au moins une partie de cela, il continuerait à être le gars de la crypto, même si les démocrates commençaient à jouer le jeu. Certes, l’attrait du Bitcoin en tant que monnaie solide s’accorde assez bien avec la méfiance de la droite envers la Fed en tant qu’institution élitiste servant l’élite, particulièrement en période d’inflation. Mais de plus en plus, les gens de gauche et du centre-gauche commencent à comprendre que c’est un symbole de personnes souhaitant des finances publiques plus saines et une fin au statu quo qui sert principalement les boomers, Wall Street et les initiés de Washington. Donc, avec Elon Musk, un autre supporter de la crypto, à ses côtés, Trump est parfaitement placé pour transformer la position de la technologie dans la société américaine, cimentant son succès au sein du système financier traditionnel tout en l’élevant en tant que bloc de pouvoir politique et social. Nashville n’était que le début.