Et, en effet, ce moment apparemment spontané d’humanité était une pause rafraîchissante par rapport à Walz qui s’en tenait si étroitement à ce qu’on lui avait dit de dire qu’il ne semblait pas avoir eu le temps de réfléchir et de comprendre pleinement ce qu’il disait. Répétant son récit souvent raconté de sa rencontre avec les parents d’enfants tués lors de la fusillade de l’école Sandy Hook, Walz a déclaré : ‘Je me suis assis dans ce bureau avec ces parents de Sandy Hook. Je suis devenu ami avec des tireurs d’écoles. Je l’ai vu.’ Il ne semblait pas être un papa du Midwest à câliner, mais plutôt quelqu’un, comme Kamala Harris elle-même, qui avait été pris dans l’une des marées les plus improbables de l’histoire américaine et emporté dans des eaux bien au-dessus de sa tête. Encore et encore, alors que Vance parlait, Walz le fixait dans une sorte de panique sur la façon dont il allait répondre. Et quand il a répondu, il semblait étonné du fait qu’il parlait réellement lui-même.

‘Vance ment et s’en sort, et Walz ment et se fait prendre.’

Appelez cela le débat Y2k, d’après le supposé ‘bug Y2k’ qui faisait craindre aux gens que les ordinateurs ne s’effondrent lorsque l’horloge sonnerait minuit la dernière nuit de 1999, provoquant un chaos et une destruction généralisés. En réalité, ce n’était qu’un autre Nouvel An. Cela devait mettre en avant le pugilat et les feux d’artifice alors que les deux incarnations des inimitiés et des divisions des pays se rencontraient enfin face à face et se lançaient l’un sur l’autre pour la gloire des sommets respectifs de leurs tickets. Mais le match était si anticlimactique que Walz se grattant légèrement le nez — une vieille technique de jeu de méthode — prenait des proportions d’événement politique.

Pour toute la prestance en porcelaine de Vance, en contraste avec la quasi-hystérie de Walz, Vance trébuchait dans la direction opposée, vers une sorte de conscience passive-agressive de ses manières de la Ivy League. Il s’est soudainement montré flatteur envers son adversaire, qu’il avait vilipendé sur le terrain de campagne pendant des mois. Walz : ‘J’ai apprécié le débat de ce soir, et je pense qu’il y avait beaucoup de points communs ici.’ Vance : ‘Moi aussi, mec.’

Le brusque passage de la vitriol des campagnes à deux adversaires de cour de récréation se réconciliant dans le bureau du principal n’aurait pas dû être une surprise. Ce qui était autrefois appelé ‘woke’, et qui est maintenant un style national sirupeux, n’est en réalité rien de plus qu’une société super-darwinienne s’adaptant à des formes de compétition et de surenchère de plus en plus virulentes en transformant l’affichage de la vertu — dans ce cas, un feu d’artifice de raisonnabilité et de respect — en une arme sociale létale.

Ou pour le formuler en termes psychologiques, c’est la forme politique du miroir narcissique. Cela se produit lorsque quelqu’un qui est incapable de se relier à une autre personne sur un niveau intuitif et émotionnel renvoie simplement à l’autre personne l’identité de celle-ci. Puisque ce type de miroir est le résultat d’un calcul plutôt que d’une connexion, il masque généralement une hostilité intense, voire de la haine. C’est pourquoi, en Amérique, depuis quelques décennies, ‘l’empathie’ est devenue une sorte d’émotion de célébrité, par opposition à la sympathie. Si vous ressentez de la sympathie pour quelqu’un, vous le comprenez et vous vous souciez de lui. Être empathique, c’est simplement savoir comment imiter quelqu’un. La nuit dernière, Walz et Vance dégageaient une empathie toxique.