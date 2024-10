Parlez à n’importe quel policier de l’ancienne école et il vous dira que la fermeture des postes de police, et la perte de policiers sur le terrain, a eu un impact majeur sur la collecte de renseignements locaux et la visibilité policière. L’inexpérience des jeunes agents n’aide guère non plus : comme un agent m’a récemment confié, les nouvelles recrues ne peuvent pas naviguer sans l’assistance de Google. Les policiers, comme les chauffeurs de taxi noirs, faisaient cela de mémoire autrefois.

Mettez tout cela en relation avec les chiffres, et vous avez un argument plausible selon lequel moins de postes de police signifie plus de crimes. Selon le Bureau des statistiques nationales, après tout, l’année se terminant en décembre 2023 a enregistré presque 50 000 infractions violentes et sexuelles impliquant un couteau ou un instrument tranchant à l’échelle nationale. C’est une augmentation de près de 14 000 depuis mars 2011, même si les coups de couteau ont également explosé à Londres. Bien que Sadiq Khan soit habituellement blâmé ici, rappelez-vous aussi que Boris Johnson a dirigé la capitale avant lui, et que les deux maires ont de toute façon été entravés par des années d’austérité de Whitehall.

Pourtant, si la fermeture massive de postes de police au cours des 15 dernières années n’a clairement pas amélioré les statistiques criminelles, nous ne devrions pas non plus exagérer. D’une part, il est facile de romantiser le travail policier comme quelque chose sorti de Dixon of Dock Green alors que, pendant des décennies, beaucoup en Grande-Bretagne ont vu la police comme une armée d’occupation, leurs postes étaient des forteresses, et la Met était une ‘force’ et non un ‘service’. Comme un policier vétéran m’a dit : ‘Je ne suis pas là pour ‘servir’ le public, je suis là pour faire respecter la loi et foutre en prison les méchants.’

Et si vous examinez les chiffres en détail, notre récit simple d’austérité et de coupes devient plutôt plus complexe. En tant que plus grande force de police du pays, la Met emploie actuellement 33 631 agents — près d’un quart de tous les policiers en Angleterre et au Pays de Galles — et absorbe 25 % du budget national de la police. Comme des figures de proue telles que Mike Cunningham, ancien directeur général du College of Policing, l’ont souligné, avoir des agents sur le terrain n’est pas une panacée ici. En dehors du fait que le budget de la loi et de l’ordre pour l’Angleterre et le Pays de Galles a en fait augmenté l’année dernière, bondissant de plus de £550 millions, la nature de la criminalité est en train de changer. De la cible des criminels violents avant des événements à grande échelle comme le carnaval de Notting Hill, à la redirection des dépenses sociales vers des quartiers vulnérables, la police dans la Grande-Bretagne moderne concerne bien plus que des patrouilles à pied.

Pour aller droit au but, je pense que se concentrer uniquement sur les chiffres diagnostique mal un problème qui est multigénérationnel et systémique. Laissez-moi le formuler différemment. Ce que les deux côtés du débat sur les couteaux échouent à comprendre, que ce soit la presse Tory ou les activistes libéraux anti-violence, c’est que porter un couteau est devenu bien plus qu’un ‘accessoire de mode’ cliché ou même un moyen malavisé de se défendre : cela s’est transformé en une arme de destruction urbaine.

Je le sais parce que j’y ai été, j’ai fait du bruit, et pourtant je n’ai rien vu changer. La culture du couteau, après tout, fait partie d’une tradition qui s’étend sur des décennies : à travers des sous-cultures et des groupes ethniques, ainsi que via des bagarres de gangs et le terrorisme ‘loup solitaire’. Et pourtant, je suis triste de dire que notre vieux ami le politiquement correct dicte que ceux qui sont les plus touchés par la peur, la stigmatisation et la réalité brutale de la criminalité liée aux couteaux sont souvent trop effrayés pour en parler dans les médias. Pourquoi ? Parce qu’être accusé de ‘laver notre linge sale en public’ — ou de nourrir la rhétorique d’extrême droite autour de la race et de la criminalité — en fait, pour trop de gens, une tâche vaine.