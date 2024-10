Lorsque von der Leyen a présenté la composition et la structure organisationnelle de la nouvelle Commission le mois dernier, même les médias grand public, généralement favorables à Bruxelles, ont été contraints d’ admettre que ce qu’elle avait réalisé était rien de moins qu’un coup. En plaçant des loyalistes dans des rôles stratégiques, en marginalisant ses critiques et en établissant un réseau compliqué de dépendances et de devoirs qui empêchent tout individu de gagner une influence excessive, la présidente de la Commission a préparé le terrain pour une ‘prise de pouvoir’ supranationale sans précédent qui centralisera davantage l’autorité à Bruxelles — spécifiquement entre les mains de von der Leyen elle-même.

Considérons la politique étrangère du bloc, et sa politique de défense et de sécurité en particulier. Il est passé relativement inaperçu que von der Leyen a utilisé la crise ukrainienne pour plaider en faveur d’une expansion des pouvoirs exécutifs de la Commission, conduisant à une de facto supranationalisation de la politique étrangère de l’UE (malgré le fait que la Commission n’a aucune compétence formelle sur de telles questions), tout en veillant à l’alignement du bloc avec (ou plutôt, à la subordination à) la stratégie US-Nato.

‘La Commission évolue d’un organe technique en un acteur politique à part entière.’

Un aspect signal de ce mouvement a été la nomination à des rôles clés en matière de défense et de politique étrangère de représentants des États baltes (population totale : un peu plus de 6 millions), qui ont maintenant été propulsés dans la hiérarchie politique parce qu’ils partagent la position über-faucon de von der Leyen envers la Russie. Une figure particulièrement importante est Andrius Kubilius, ancien Premier ministre de Lituanie, qui, s’il est confirmé, assumera le rôle de premier Commissaire de l’UE à la Défense. Kubilius, connu pour ses liens étroits avec des ONG et des think tanks financés par les États-Unis, sera responsable de l’industrie de la défense européenne et devrait plaider pour une plus grande intégration de la production militaire-industrielle. De plus, Kubilius a siégé au conseil consultatif de l’International Republican Institute et est un ancien membre de l’Initiative EuroGrowth du Atlantic Council — deux organisations atlantistes dont l’objectif principal est de promouvoir les intérêts géopolitiques et d’entreprise des États-Unis dans le monde.

La nomination de Kubilius s’accompagne de celle de Kaja Kallas, ancienne Première ministre d’Estonie, au poste de responsable de la politique étrangère et de sécurité européenne ; de Henna Virkkunen de Finlande au poste de vice-présidente exécutive et Commissaire à la Technologie ; et de Valdis Dombrovskis de Lettonie, au poste de Commissaire à l’Économie et à la Productivité.