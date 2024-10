En dessous de tout ce spectacle sur internet, un changement de vibe plus profond est en cours dans la relation entre les hommes et la religion. Pendant longtemps, cette relation a été instable, avec la ‘ féminisation du christianisme ‘ étant une plainte de longue date et au milieu d’un déluge de livres sur pourquoi les hommes quittent l’église . Maintenant, si Saint Michel suscite la controverse sur le compte X de Trump, cela fait partie d’un tableau plus large : le retour du christianisme dans une clé masculine. Et ce ne sont pas seulement des célébrités et des politiciens : la semaine dernière, le New York Times a rapporté que les jeunes hommes se tournent vers la foi chrétienne en nombre nettement plus élevé que les jeunes femmes, qui sont plus susceptibles d’embrasser les doctrines plus légères du progressisme.

Que se passe-t-il ? Est-ce juste un autre aspect de la guerre des sexes politisée plus répandue ? Peut-être que cela y contribue, mais je pense que cela va plus loin. Deux schémas imbriqués contribuent au nouveau christianisme macho : d’abord, le monde en général devient de plus en plus déroutant, extrême et étrange. Cela suscite un sentiment généralisé de conflit spirituel existentiel, dans lequel le christianisme d’après-guerre ne suffit tout simplement plus. Et, deuxièmement, les jeunes hommes conditionnés par les jeux vidéo à investir toute leur énergie dans des batailles dématérialisées ont répondu à cette nouvelle désorientation, en étendant leur intérêt pour la guerre idéationnelle au-delà du jeu vers le tissu même de la réalité.

C’est Friedrich Nietzsche qui a lancé la réaction moderne contre le christianisme, affirmant dans Au-delà du bien et du mal (1886) que c’était un credo d’esclaves qui exerçait une pression étouffante et féminisante sur l’individualité, l’énergie et la confiance en soi. Trois décennies plus tard, la Première Guerre mondiale a poussé de nombreux anciens soldats à convenir avec lui que ‘Dieu est mort‘. Mais ce n’est qu’en 1945 que ce germe d’incroyance de masse a fleuri sérieusement, dans les nuages de champignon au-dessus d’Hiroshima et de Nagasaki : des événements bouleversants qui, comme l’a décrit à l’époque l’écrivain catholique Ronald Knox ont semblé à beaucoup comme le triomphe décisif de la science séculière et d’un univers sans Dieu sur l’ordre divin et aimant de la tradition chrétienne.

Si la bombe atomique semblait, pour Knox, une menace existentielle pour la foi, elle semblait également pour beaucoup représenter la fin de la guerre. Comment la guerre pourrait-elle même commencer, entre des nations industrialisées, lorsque sa conclusion pourrait être une autre Hiroshima ? Sous l’ombre de la destruction mutuellement assurée, alors, tant la croyance chrétienne que la valeur du courage ‘viril’ et de la vigueur martiale en sont venues à sembler n’avoir plus rien à offrir au monde. Au milieu des décombres civilisationnels que cela nous a laissés, il semblait à beaucoup que le seul endroit sûr pour les chrétiens était non pas pour quoi que ce soit qui pourrait susciter un ennemi contre vous, mais uniquement du côté de la paix, de l’accueil et de la sécurité, et de la déification des ‘vulnérables’ et des ‘marginalisés’.