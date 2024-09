Mégalopolis se déroule, de manière fabuleuse, dans une ville appelée Nouvelle Rome, une version baroque de New York avec de nombreux détails et accents importés, via CGI, de l’ancienne Rome. Comme Coppola nous l’a fait savoir lors de la discussion de prévisualisation, les habitants de Nouvelle Rome jouent une version mise à jour du drame politique emblématique de l’ancienne Rome, lorsque une République décadente vacillait vers la dictature de Jules César. En conséquence, Nouvelle Rome est une arène d’élites querelleuses, dont beaucoup sont liées par le mariage ou le sang. Les deux principaux antagonistes sont le maire rigide et corrompu, mais aussi humble et dévoué, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) et un architecte visionnaire avec un ou deux pouvoirs magiques nommé Cesar Catilina (Adam Driver). Cesar veut façonner la ville dans la belle nouvelle forme qu’il a dans son esprit extraordinaire, tandis que Cicero veut servir les intérêts qui lui donnent son pouvoir et, ainsi, garder la ville à peu près telle qu’elle est.

À la périphérie de ce schéma de conflit principal se trouve un casting multi-générationnel de Néo-Romains privilégiés, y compris la belle fille de Cicero, Julia (Nathalie Emmanuel), un vieux banquier riche nommé Crassus (Voigt), et le cousin dérangé et politiquement ambitieux de Cesar, Pulcher (Lebeouf), qui le déteste. Juste en dehors de ce cercle restreint de sang, d’argent et de pouvoir, s’efforçant de dormir pour entrer dans son centre, se trouve la reporter financière sexy Wow Platinum (Aubrey Plaza).

Comme le nom de Wow Platinum devrait le suggérer, Coppola a exagéré à peu près tout dans ce film. Lorsque, au début, Cesar arrive à un événement civique animé par le maire Cicero et décide ensuite de se faire le centre d’attention, il le fait en criant le discours ‘Être ou ne pas être’ d’Hamlet, dans son intégralité. Dans ce monde politique, la cérémonie cède complètement à la puissance, et tout le monde se détourne de Cicero et prête l’oreille au jeune MC plus bruyant. Quoi que vous pensiez du sens narratif de ce discours, vous ne pouvez pas nier qu’Adam Driver est exactement l’homme pour le donner.

‘Mégalopolis est un désastre spectaculaire’

Dans cette scène, nous obtenons deux des véritables forces, bien que peu fiables, de Mégalopolis. (Pour être clair, chaque force de Mégalopolis est peu fiable, amplement mélangée à la folie.) La première est ce que vous pourriez appeler la sociologie du film, comment il montre l’aristocratie de Nouvelle Rome flottant au-dessus des lois et des manières que les gens des classes inférieures observent comme une question de principe. Coppola le fait de manière décontractée, montrant des riches errant dans des événements publics et les dépouillant sans même y penser. Pour eux, les distinctions entre scène et sièges, interprète et spectateur, le vôtre et le mien, sont effacées avec impunité, à leur bon vouloir. Ce sont des revendications de pouvoir terriblement banales et à échelle humaine. Elles semblent politiquement malades d’une manière intime, comme se faire voler dans la rue, devant vos enfants.

Une autre véritable force, peu fiable, de Mégalopolis est son casting. Coppola encourage ses acteurs à correspondre à l’atmosphère générale de chaos et d’excès du film dans leurs performances, ce qui paie généralement. Mégalopolis est rempli d’une surenchère fantastique. Adam Driver s’épanouit, bien sûr, dans cette folie, tout comme Shia Leboeuf, et Jon Voigt est un véritable régal en tant que Crassus. En tant que maître de cérémonie balbutiant, apparemment atteint de lésions cérébrales, lors d’une course de chars au Madison Square Garden, Donald Pitts vole cette longue et élaborée scène et offre la performance la plus drôle et la plus extravagante du film. En tant que Wow Platinum, cependant, Aubrey Plaza n’atteint pas un équilibre aussi heureux entre le drôle intentionnel et le drôle involontaire.

La méthode de Coppola d’excès implacable, sa volonté générale de flirter avec l’auto-parodie, permet une bonne dose de folie amusante, ainsi que du cinéma visuellement beau, mais elle permet aussi l’auto-parodie. Maintenant, l’auto-parodie à ce niveau avancé peut être divertissante aussi, mais le manque de discipline narrative dans Mégalopolis devient un type de poids plus fondamental. Que le film soit souvent déroutant est à prévoir, et, pour moi en tout cas, toléré. Le plus gros problème est qu’il est si décousu, avec tant de scènes si déconnectées de celles qui les entourent, et avec certaines de ces scènes se dissolvant si complètement dans la psychédélie, que le sens du mouvement narratif s’éteint parfois. C’est étrange de se sentir embourbé dans le chaos, ennuyé et impatient au milieu de tant de nouveauté visuelle et dramatique, mais ce sentiment menace de dominer la seconde moitié du film.