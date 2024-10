Avez-vous déjà été coincé dans la file d’attente du supermarché avec un caissier qui insiste pour casser une grappe de bananes en huit bananes individuelles et les scanner laborieusement une à une ? C’est comme ça, mais en pire, car vous ne pouvez pas manger la formation sur le harcèlement sexuel. Mais si la forme de la formation est catégoriquement absurde, ce qu’elle tente d’enseigner n’est pas beaucoup mieux. Au mieux, ces concepts sont du bon sens, une réitération des normes de base de l’interaction humaine que la plupart d’entre nous ont apprises à la maternelle. Ne pas exclure, ne pas insulter, ne pas toucher les gens qui vous demandent de ne pas les toucher — et non, Javier, je ne pense pas que vous devriez dire à Raphael de ‘cesser d’être une telle drama queen’ à propos de son collègue qui se réfère à lui avec une insulte homophobe.

Au pire, cette formation semble avoir été conçue dans un laboratoire pour remplacer un lieu de travail fonctionnel et de haute confiance par un autre où les employés sont à la fois dans une terreur constante de donner une offense et prêts à saisir toute occasion de le faire : se dénonçant mutuellement aux RH pour ne pas utiliser les pronoms préférés d’un collègue, se tordant les mains sur la question de savoir s’il s’agit de harcèlement d’inviter un collègue intolérant au gluten à prendre une bière, demandant un consentement formel pour un high-five. Et j’ai particulièrement des questions sur la vidéo d’instruction sur l’identité de genre, présentant un montage de non-conformistes de genre audacieux tels que… un homme tenant un bébé et une femme soulevant des poids. Devons-nous vraiment dire aux gens qui travaillent littéralement dans une salle de sport que chaque femme dans la salle de musculation est non conforme au genre ? N’est-ce pas là un stéréotype grossier et sexiste, à l’opposé de l’inclusivité ? Excusez-moi, monsieur, mais ne savez-vous pas que tenir votre enfant en bas âge est pour les filles efféminées ? Un vrai homme ferait un coup de pied retourné à ce bébé à travers les poteaux de but du Big House tout en buvant deux bières à la fois !

Il est étrange de réaliser que tout cela a été fait au nom du mouvement #MeToo, dont le but initial était de sensibiliser sur la manière dont les femmes continuent d’être freinées dans le monde du travail en raison de leur sexe. Ce n’était pas seulement du harcèlement ou des agressions ; c’était de la discrimination liée à la grossesse, des attentes de genre au travail, la manière dont la présence inévitable de la sexualité planait en arrière-plan de nos vies professionnelles. Une femme qui est censée coucher avec son patron pour progresser professionnellement est dans une terrible position, mais il en va de même pour la femme de la même entreprise dont le patron ne veut pas coucher avec elle, et dont les perspectives en souffrent en conséquence.

Mais dans la mesure où ce problème peut être résolu, ce n’est pas en piégeant les potentiels auteurs dans un réseau de paperasse ; c’est par le travail lent et délibéré d’effectuer un changement culturel, et l’amélioration immédiate du soutien aux victimes de discrimination. Sur ce front, je concède que la loi Time’s Up n’est pas entièrement inutile. Ceux qui souhaitent déposer une plainte pour harcèlement au travail ont désormais jusqu’à 300 jours pour le faire (avant, c’était 180 jours). Et bien que les employeurs soient déjà interdits de représailles contre les plaignants, il est désormais également illégal de modifier les conditions d’emploi d’une personne après qu’elle ait déposé une plainte pour harcèlement — en déplaçant cette personne, par exemple — sans son consentement.

Mais surtout, cette législation est typique de l’extrême activisme qui afflige les politiciens chaque fois qu’un grand nombre d’Américains — et en particulier le sous-ensemble d’Américains qui foulent le tapis rouge aux Oscars vêtus de robes à 85 000 dollars — sont en émoi. De la guerre contre la drogue à la loi Patriot, les paniques morales tendent à donner lieu à de mauvaises politiques. Et dans ce cas, l’appel retentissant de ‘Il devrait y avoir une loi !’ est compliqué par le fait qu’il y en a déjà une : le Civil Rights Act of 1964 a établi un décret national contre la discrimination et le harcèlement au travail sur la base du sexe, qui a été systématiquement soutenu par les tribunaux et un consensus culturel selon lequel les femmes devraient pouvoir faire leur travail sans être dérangées.

Le problème, c’est qu’il y a une différence entre rendre une chose illégale et écrire cette chose hors de l’existence ; tout comme les voleurs, les meurtriers et les escrocs par e-mail prétendant être des princes nigérians, les harceleurs sexuels sont toujours là, harcelant les gens sexuellement. Mais plutôt que d’admettre les limites de leur pouvoir à éradiquer les maux du monde par la bureaucratie, les politiciens concluent plutôt que la loi existante rendant le harcèlement au travail illégal ne le rend pas assez illégal. Il faut plus de cloches et de sifflets ! Plus de règles et de règlements ! Nous avons besoin d’une maudite poupée matryoshka de politiques au sein de politiques au sein de politiques, chacune plus lourde et élaborée que la précédente.