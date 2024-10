Tout d’abord les faits, puis les faits alternatifs. Sean Combs — alias Diddy, Puff Daddy et P. Diddy — ne réside plus dans son manoir de 19 millions de dollars sur Star Island à Miami, mais au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où le magnat de la musique de 54 ans partage actuellement des repas et des quartiers de sommeil avec le fraudeur crypto Sam Bankman-Fried parmi d’autres criminels divers. Selon son acte d’accusation fédéral, le fondateur de Bad Boy Records a été arrêté pour ‘avoir créé une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient à… la traite des êtres humains, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’entrave à la justice’. Les tabloïds se sont régalés de l’histoire d’orgies de plusieurs jours, alimentées par l’alcool, les drogues et ces 1 000 bouteilles d’huile pour bébé découvertes sur les lieux.

La débauche ressemblait à quelque chose tout droit sorti de The Great Gatsby, se souvient Elisabeth Ovesen, auteur à succès de Confessions of a Video Vixen : ‘Des hommes en smoking, des femmes nues avec des ailes d’ange, du champagne et des nageurs synchronisés à l’extérieur, avec des relations sexuelles en groupe dans les salles de bains, des plateaux de hors-d’œuvre et des pilules de drogue passées à l’intérieur.’ Une fête de Diddy aurait eu lieu dans un jet privé qui a volé autour du monde pendant des jours — une innovation qui aurait amusé l’imagination de Fitzgerald.

Alors que les ragots continuent de parler des frasques sexuelles, le cercle international des célébrités de A, B, C et D — de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lopez à Derek Jeter et Nicole Richie — sont tous devenus étrangement silencieux, pétrifiés par ce qui pourrait sortir alors que les détails des sessions de ‘freak off’ commencent à émerger lors de ce qui promet d’être le procès le plus sensationnel depuis que Johnny Depp et Amber Heard ont débattu de la question de savoir quelle matière fécale a taché les draps. Sans parler des scores d’anciens amis et relations de Diddy sur des charbons ardents en attendant la prochaine docuserie Netflix sur les abus de Diddy — ‘Une narration complexe s’étalant sur des décennies’, selon le titre d’une exclusivité de Variety. Déjà, les tentacules du scandale ont touché certains des noms les plus puissants de l’industrie musicale — du co-fondateur de Def Jam Recordings Russell Simmons au légendaire Clive Davis.