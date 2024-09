Cependant, de retour au Royaume-Uni, le rapatriement de Gondal en France et son emprisonnement soulèvent des questions inconfortables. La première est réputationnelle : il est franchement embarrassant que le Royaume-Uni soit incapable ou peu disposé à traiter avec quelqu’un comme Gondal, alors que les preuves contre elle étaient si accablantes, étendues et facilement récupérables. De 2014 à 2016, elle utilisait Twitter pour lancer des tirades contre l’Occident et recruter de jeunes femmes pour la cause de l’Isis. Il est bien sûr beaucoup plus difficile de savoir précisément ce qu’elle a fait en Syrie lorsqu’elle était hors ligne et à quel niveau elle se trouvait dans la hiérarchie des femmes étrangères de l’Isis à Raqqa, mais il aurait sûrement été possible pour les autorités britanniques d’engager une poursuite réussie contre elle. Cependant, elles ont choisi de ne pas le faire et ont plutôt transféré ce fardeau aux Français. Il est également honteux que, comme le note le rapport français, il y ait eu un ‘manque de coopération de la part du système judiciaire britannique’ dans les efforts de la France pour condamner Gondal.

La deuxième question que soulève la condamnation de Gondal est éducative : si elle avait été jugée en Grande-Bretagne, nous aurions vraiment pu apprendre quelque chose de précieux sur sa radicalisation et le contexte plus large dans lequel elle a eu lieu. Et cela aurait à son tour éclairé les scores d’autres femmes et adolescentes britanniques qui ont suivi le même chemin que Gondal et qui ont peut-être même reçu de l’aide de sa part pour naviguer sur ce chemin. Gondal, pour sa part, dit qu’elle a été ‘manipulée‘ pour rejoindre l’Isis, ce que disent presque toutes les épouses jihadistes capturées, à l’exception des plus implacables. L’argument selon lequel elles ont été trompées par la fausse promesse d’un monde meilleur et n’étaient pas conscientes des décapitations, etc., est bien sûr des balivernes — mais il aurait été utile de passer au crible les mensonges à la lumière froide et purificatrice d’une salle d’audience.

‘Si elle avait été jugée en Grande-Bretagne, nous aurions vraiment pu apprendre quelque chose de précieux sur sa radicalisation et le contexte plus large dans lequel elle a eu lieu.’

Plus crucialement, mettre Gondal à la barre aurait offert une excellente occasion de l’interroger sur le monde hors ligne qu’elle habitait dans les mois et les années précédant son départ pour la Syrie. Nous savons que les réseaux sociaux et les liens familiaux jouent un rôle important dans la radicalisation, alors comment cela a-t-il figuré dans la biographie de Gondal ? Avait-elle un père, un oncle ou une tante radicale, par exemple ? Quelle mosquée fréquentait-elle et avec qui traînait-elle à Goldsmiths (elle avait une fois tweeté avec enthousiasme sur les activités de collecte de fonds de la Société islamique de Goldsmith en novembre 2014) ? Qui (le cas échéant) connaissait-elle dans la scène pro-Isis de Londres en 2014 et quelle était la nature de ces relations (s’il en existait) ?

Peut-être que nous n’avons pas le courage, ici au Royaume-Uni, de poser de telles questions parce que nous avons trop peur des réponses. Alors, à la place, nous parlons idiotement de la ‘manipulation‘ en ligne des épouses djihadistes, sans qu’aucun ‘manipulateur’ ne soit jamais identifié ou tenu responsable, et nous mettons en garde contre les dangers des réseaux sociaux, qui peuvent d’une manière ou d’une autre transporter quelqu’un comme Gondal en Syrie, la faire entrer dans plusieurs mariages avec des combattants djihadistes et la transformer en un média à elle seule pour l’État islamique.

La troisième question que soulève le cas de Gondal est en forme de S, car si Gondal peut être ramenée avec succès et punie, pourquoi pas Shamima Begum ? Elle, après tout, est toujours apatride et bloquée en Syrie, après avoir perdu le mois dernier sa dernière tentative de faire appel de la suppression de sa citoyenneté britannique. Mais Begum ne s’en va pas et la condamnation réussie de Gondal à Paris pourrait ajouter une pression supplémentaire sur un gouvernement travailliste nouvellement formé pour reconsidérer la sagesse pratique et éthique de bloquer indéfiniment son retour au Royaume-Uni.

Comme Begum, Gondal a exprimé des regrets pour ses actions et s’est excusée auprès du public britannique. Mais a-t-elle vraiment renoncé à l’idéologie de l’Isis et accepté sa propre culpabilité dans les innombrables horreurs du groupe ? J’en doute, ayant regardé ses dénégations et ses illusions dans le documentaire captivant de Benedetta Argentieri à son sujet. Je suis également sceptique quant à la possibilité que la prison provoque un changement de cœur chez elle. Cela n’a pas, par exemple, suscité un changement chez John Walker Lindh, qui, après avoir purgé 20 ans de prison fédérale pour avoir combattu avec les talibans, semble être resté un extrémiste dévot. Il en va de même pour une femme trinidadienne qui a rejoint l’Isis en 2014 et purge actuellement une peine de prison en Irak ; je le sais parce que je suis ses mises à jour sur Facebook détaillant l’injustice de son emprisonnement. ‘De telles idées ne se dissolvent pas de manière fiable avec le temps’, comme l’a écrit Graeme Wood à propos de l’idéologie de l’Isis après la disparition territoriale du groupe en Syrie. ‘Elles deviennent parfois plus concentrées.’