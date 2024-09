Il est tentant de contraster la France et d’applaudir son histoire d’écriture transgressive : Rabelais, Baudelaire, Rimbaud, Mirabeau, Colette... Certains parallèles existent dans la littérature anglaise, mais ils sont relativement rares. Le comte de Rochester n’était pas un marquis de Sade. Et quand Oscar Wilde a été détruit par l’establishment britannique, et en partie par lui-même, où est-il allé sinon à Paris ? En France, la partie ‘liberté’ de leur héritage révolutionnaire reste forte. La tradition française démontre qu’il n’est souvent qu’aux limites de la décence, seulement lorsque nous sommes brutalement honnêtes sur nos désirs les plus profonds et nos pires impulsions, que nous pouvons vraiment nous connaître. Il y a une noblesse dans de tels objectifs, même si les moyens semblent ignobles, voire diaboliques. Et c’est le domaine de Houellebecq.

Le pouvoir démoniaque de l’écriture de Houellebecq ne provient pas principalement de ce qu’il crée, mais plutôt de ce dont il se nourrit : l’hypocrisie de la société néolibérale occidentale. Cependant, il n’est pas un moraliste. Houellebecq fait peu d’efforts pour s’élever au-dessus de la mêlée. S’il y a un navire des fous, comme les artistes médiévaux représentaient la corruption de la civilisation, l’auteur est à bord, fumant sous le pont. Les références de Houellebecq à lui-même dans sa prose et ses interviews sont assez peu recommandables. Le fait qu’il se voit parmi les misérables et les condamnés est révélateur.

C’est dommage que la controverse obscurcisse notre vision de lui. Elle masque son ampleur, des études sur le sexe aux thrillers politiques, en passant par des réflexions sur le désir, la parentalité et le spectre du terrorisme. Elle omet le fait qu’il est un écrivain drôle, rappelant Beckett ; parfois, les conditions sont si sombres et mélodramatiques que son écriture revient à l’amusement. ‘Regardez les petites créatures se déplacer au loin ; regardez. Ce sont des humains. Dans la lumière déclinante, je témoigne sans regret de la disparition de l’espèce.’ Cela ne veut pas dire qu’il y a un optimiste au cœur tendre dans la caricature du démon en attente de sortir. Comme Beckett, sous des couches de pessimisme, il y a une riche veine d’humour — pourtant sous l’humour se trouve une chute sans fin vers l’oubli. ‘L’ironie ne vous sauvera de rien,’ affirme l’un de ses personnages, ‘l’humour ne fait rien du tout.’

Houellebecq voit et écrit le monde sans les œillères que possèdent des auteurs plus ‘civilisés’. Il étudie obsessionnellement les gens dans tous ses romans, comme un singe devenu anthropologue. Il remarque les choses — mesquines, désagréables, criminelles, insultantes, exploitées, décadentes — que nous pouvons nous permettre d’ignorer, et que la police de groupe interdirait si jamais elles étaient vues. Son talent pour la prophétie — les incels ; la montée du nativisme ; la réaction anti-immigrés ; le retour de la droite ; la psychanalyse devenant un outil pour les narcissiques ; la marchandisation du sexe — le rend insensé à ignorer et difficile à rejeter comme un troll de droite. Il est bien plus problématique que cela.

Dans les cercles culturels occidentaux d’élite, il y a eu une telle marchandisation réussie de soi que tout ce qui confère du statut et des références, tout ce qui pourrait donner un avantage sur un concurrent, est juste. Idéalement, cela implique d’exploiter des choses réelles et profondes mais qui sont commodément non vérifiables (la queerité, la neurodivergence, ce genre de choses). Le marxisme est un tel dispositif. Par marxisme, je ne veux pas dire la théorie économique et le mouvement pour la transformation sociétale mais plutôt l’imposteur qui porte son nom et arbore son visage dans les cercles culturels occidentaux. Je veux dire une politique d’identité performée en ligne par une élite culturelle, et prônée par des propriétaires discrets, des héritiers de fonds fiduciaires, des professeurs de l’Ivy League déconstructionnistes, et des ‘créatifs’ multimillionnaires. Je veux dire une politique d’identité qui donne un avantage et un alibi à ceux qui récoltent les bénéfices du capitalisme de luxe, qui vole la valeur des pauvres et profite en obstruant un changement significatif. Pour toute la panique de la droite que la gauche a entrepris ‘une longue marche à travers les institutions’, il y a très peu d’attention portée à la manière dont la gauche a effectivement été dépossédée par des entrants pseudo-libéraux riches au cours des dernières décennies.

En relisant Houellebecq, je me suis demandé s’il pourrait être l’un des derniers véritables marxistes. Pas en termes de solutions ou d’idéalisme — nous sommes bien trop perdus pour cela — mais plutôt en diagnostic. L’auteur a admis une nostalgie pour l’ancienne foi ; il a été élevé par sa grand-mère communiste, après que ses parents hippies sont partis. Houellebecq a insisté sur le fait qu’il n’écrit pas en attaque, comme un polémiste, mais plutôt en défense. De quoi ? Une réponse est le néolibéralisme. ‘Augmenter les désirs à un niveau insupportable,’ écrit-il, ‘tout en rendant leur satisfaction de plus en plus inaccessible : c’était le seul principe sur lequel la société occidentale était fondée.’